Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы. У нас эти уроки обязательны – развивают логику, дисциплину, стратегию, тактику»
Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал об уровне игры в шахматы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
Сафонов перешел во французский клуб из российского в 2024 году за 20 миллионов евро.
«Обязательны в школьной программе [академии «Краснодара»] уроки шахмат – позволяют развивать логику, дисциплину, стратегию, тактику.
В конце учебного года проводился турнир на 15 досках – президент клуба [Сергей Галицкий] тогда еще лучше себя чувствовал. 15 лучших [воспитанников академии в шахматах] играли с президентом. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», – рассказал Фундукян пресс-службе французской Лиги 1.
Лига 1 сняла документальный фильм про Сафонова, в котором приняли участие Матвей, его родители, тренер «быков» Мурад Мусаев и сотрудники «Краснодара».
- Доска квадратная, фигуры деревянные.
- Мозг не нужен: руки сами делают ходы.
- А ты сколько делаешь рокировок?
- Ходы у него не шахматные! Сразу видно, нешахматный человек.
Шахматы прекрасны, но тем не менее)
