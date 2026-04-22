Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы. У нас эти уроки обязательны – развивают логику, дисциплину, стратегию, тактику»

Директор академии «Краснодара»: Сафонов обыграл Галицкого в шахматы.

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал об уровне игры в шахматы вратаря «ПСЖ » Матвея Сафонова .

Сафонов перешел во французский клуб из российского в 2024 году за 20 миллионов евро.

«Обязательны в школьной программе [академии «Краснодара »] уроки шахмат – позволяют развивать логику, дисциплину, стратегию, тактику.

В конце учебного года проводился турнир на 15 досках – президент клуба [Сергей Галицкий ] тогда еще лучше себя чувствовал. 15 лучших [воспитанников академии в шахматах] играли с президентом. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», – рассказал Фундукян пресс-службе французской Лиги 1.

Лига 1 сняла документальный фильм про Сафонова, в котором приняли участие Матвей, его родители, тренер «быков» Мурад Мусаев и сотрудники «Краснодара».