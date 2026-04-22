  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы. У нас эти уроки обязательны – развивают логику, дисциплину, стратегию, тактику»
41

Директор академии «Краснодара»: «Сафонов обыграл Галицкого в шахматы. У нас эти уроки обязательны – развивают логику, дисциплину, стратегию, тактику»

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал об уровне игры в шахматы вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Сафонов перешел во французский клуб из российского в 2024 году за 20 миллионов евро.

«Обязательны в школьной программе [академии «Краснодара»] уроки шахмат – позволяют развивать логику, дисциплину, стратегию, тактику.

В конце учебного года проводился турнир на 15 досках – президент клуба [Сергей Галицкий] тогда еще лучше себя чувствовал. 15 лучших [воспитанников академии в шахматах] играли с президентом. Матвей был одним из тех, кто его обыграл», – рассказал Фундукян пресс-службе французской Лиги 1.

Лига 1 сняла документальный фильм про Сафонова, в котором приняли участие Матвей, его родители, тренер «быков» Мурад Мусаев и сотрудники «Краснодара».

Что делать с Челестини?20223 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Лиги 1
logoКраснодар
logoМатвей Сафонов
logoСергей Галицкий
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
Арам Фундукян
logoпремьер-лига Россия
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мостовой: "В шахматах давно всё придумано, е2-е4, развиваем фигуры, на неопытных пробуем дебютные ловушки, а опытных выносим в ладейном эндшпиле, это всякие Абаскали не знают, которые ферзя только в партии Магнуса Карлсона на ческоме видели!"
Добавлю:
- Доска квадратная, фигуры деревянные.
- Мозг не нужен: руки сами делают ходы.
- А ты сколько делаешь рокировок?
- Ходы у него не шахматные! Сразу видно, нешахматный человек.
В нападении слоны пошире, в защите кони поуже:)
Бывшая Сафонова сразу забирала у Матвея четыре фигуры
Жаль, что в шахматах не научили, что плохо изменять, особенно, когда от тебя ждут ребенка.
Какую-то глупость пишите. В семье всякое бывает и не факт, что виноват Матвей
Теперь два дня будет по отрывкам 10 минутное видео от ЛИГИ 1 на спортсе читать.
Футбол - это тебе не шахматы, тут думать надо =) Шахматы классная игра, я вот ребенка отдал, и прям вижу как он через время на доску стал смотреть взрослее и умнее. Всем советую отдавать детей не только на футбол, но и параллельно туда, если есть возможность
Комментарий удален модератором
Ясно
Танцы развивают координацию, живопись - воображение, музыка - ритм, риторика - дикцию, кулинария - вкус, труд - труд. Все пригодится, все на алтарь победы!
Ян Непомнящий в каком-то интервью сказал, что благодаря гроссмейстерским навыкам игры в шахматы он может отлично играть в шахматы. Всё, больше никаких преимуществ они не дают.

Шахматы прекрасны, но тем не менее)
В учебе могут помогать,память развивать и т.д,в футболе вряд ли ли они помогают.
Он же не добавил, что благодаря шахматам он устроил свою жизнь лучшим для себя способом. Это подразумевается само собой. Но гроссмейстеров десятки, остальные находят себя в другом, в том числе, благодаря шахматам.
И прямо под этой фразой - #### (лицо) Миллера. Product placement, который мы заслужили.
Вам мат ,Сергей Николаич!
Алло, Париж? Забирайте!
уроки шахмат логику не развивают, они развивают память. логику развивает просто игра в шахматы без обучения и зубрежки дебютов, гамбитов, защит и тд.
Логика и есть ветвление вариантов, анализ каждого, их сопоставление, продумывание ходов своих и оппонента, принятие решения. Шахматы это жизнь в миниатюре. Тут и компромиссы, и жесткий натиск, и хитрости...
шахматы это игра заученных, давно придуманных скриптов. ничего нового в них нет, обычная борьба подготовок и памяти. никакого развития логики игра профессионалов не дает. другое дело, если ты играешь, зная только правила, без знания теории и с таким же по подготовке соперником. тут да, и логика, и анализ и все остальное. ты как бы переоткрываешь для себя то, что давно придумано, но так как ты этого не знаешь, то ты действительно думаешь и анализируешь, а не как автомат (профессионал) играешь по скрипту.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
38 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
52 минуты назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем