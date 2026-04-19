Ну почему «Арсенал» стал таким трусливым?
Осмысление Вадима Лукомского.
Пришло время поговорить про стиль «Арсенала». Кажется, в этом сезоне за стиль чаще ругают только «Хетафе». Не все уколы полностью справедливы, но почва для серьезного разговора точно есть.
Важная часть – признание проблемы и фиксация степени. Давайте взглянем на стилистические показатели «Арсенала» в контексте лиги:
Не совсем первые места по умению играть с мячом, но ни разу не стиль «Хетафе» и даже не аномалия среди команд, которые в разные сезоны сражались за титул. Не значит, что проблемы нет, но степень и карикатурность порой преувеличивают.
На мой субъективный взгляд, главная беда команды – чрезмерная осторожность в стадии владения. Это нужно осмыслять, объяснять и ругать с эстетической точки зрения. В остальных стадиях команда не позволяет себе чего-то вопиющего. А в некоторых вещах, которые отображают смелость, превосходит всех в лиге – например, пропорция действий на чужой трети (индикатор территориального перевеса).
Поэтому, если мы выбираемся с территории мемов про харамбол (они, кстати, даже мне кажутся смешными) и переходим к серьезному разговору, важно уточнять, о какого рода смелости идет речь. У «Арсенала» есть смелость высоко встречать соперников и прижимать их к воротам. Не 90 минут, но в АПЛ нет команды, которая играет в таком режиме всегда, а лондонцы играют так чаще остальных.
У «Арсенала» нет смелости играть через центральную зону и пробовать рискованные передачи при владении. Увы, это часто высасывает зрелищность из матчей. «Арсенал» часто хорошо обороняется (тоже негативный фактор для зрелища), зажимает соперников, но не рискует, что не дает раскрыться матчу в обе стороны. Когда рисков больше, команду ждет либо собственный момент, либо шанс для соперника убежать.
Примерно так выглядит рисунок игры Артеты. 100% – скупо и блекло на фоне чемпионских стандартов, которые установились в эру соперничества Пепа Гвардиолы с Юргеном Клоппом. Возможно, оно слегка нас испортило, создав завышенные требования не только к качеству, но и к стилю игры претендентов.
При этом «Арсенал» по степени оглядки на соперника и трусливости совсем не самый осторожный участник чемпионских гонок АПЛ. Для взвешенной оценки важно проговаривать все эти занудные подробности.
В этом тексте у меня нет цели защитить или, наоборот, оправдать стиль Артеты. Задача – попытаться осмыслить, почему он стал таким. Факт: относительно себя первой гонки «Арсенал» играет в разы осторожнее.
На мой взгляд, изменения стиля – поступательный процесс, который начался с сезона-2023/24. Каждый следующий год делал «Арсенал» более осторожным – по рисунку, составу и реакциям внутри матчей.
Возможно, Артету сломал именно Пеп
Моя гипотеза: 26 апреля 2023 года – вечер, когда Артета решил меняться. Финальный этап чемпионской гонки. «Арсенал» подходит к матчу на «Этихаде», на очко отставая от «Сити» по потерянным, но лидируя по набранным (75 за 32 матча против 70 за 30).
Артета решает не ждать осечек «горожан» в последних турах, а прямо на «Этихаде» показать им, кто в АПЛ хозяин. Мышление в духе Пепа, учеником и продолжателем традиций которого тогда справедливо называли Микеля.
«Арсенал» почти не отдает мяч на стартовом отрезке, душит и играет на чужой половине – 70% на 30% за 15 минут. Но пропускает быстрый гол в максимально предсказуемом сценарии. Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне прибивают «Арсенал» за оставленное на своей половине пространство. В индивидуальной дуэли Холанду противостоял Роб Холдинг.
После такого удара «Арсенал» поплыл – пошли и ошибки, и паника, и неспособность выдержать стиль. Итог – 1:4. Артета увидел нечто большее, чем просто нехватку зрелости у молодой дерзкой команды. Похоже, Артета посчитал дерзость первопричиной проблем.
Микель извлек два урока. Первый – в чемпионской гонке не должно быть Робов Холдингов, даже если вдруг теряешь Вильяма Салиба (то есть надо максимально инвестировать в глубину состава). Второй – «Сити» не обыграть, подражая «Сити» (то есть надо стать антагонистом, а не копией).
Когда-то «Арсенал» и правда пытался копировать футбол Пепа. На самом деле в сезоне-2022/23 команду Артеты периодически называли большим «Сити», чем сам «Сити». Гвардиола в тот год интегрировал в состав Холанда, а «Арсенал» забрал из Манчестера Александра Зинченко и Габи Жезуса, которые отлично вписались, проводили свой лучший сезон в клубе и прямым образом повлияли на стиль.
Та команда Артеты пропустила 43 мяча – слишком большая роскошь для чемпионской гонки, но в плане действий в атаке (в том числе в позиционке) к ней было ноль вопросов. Огромный контраст с текущим сезоном:
«Арсенал»-2022/23 не уступил «Сити» по голам с игры (забили поровну) и превзошел «горожан» по ударам с игры. Держите в уме: тот «Ман Сити» был мощнее, чем сейчас – сезон требла.
До паузы на зимний ЧМ в Катаре команда шла с безупречным ритмом – 12 побед, 1 ничья, 1 поражение. То есть значимый отрезок сезона чемпионский уровень сочетался с максимальной зрелищностью. Основной состав этой команды без потерь вполне себе играл в чемпионский футбол и вызывал только симпатию у нейтральных зрителей.
Артете этого было мало. В следующие сезоны он укреплял команду, толкая ее в сторону другого доминирования – физического. Остальные качества ценились, но сменились приоритеты.
«Арсенал» заточил трансферную политику на надежность и стандарты
Приоритетом «Арсенала» после первой гонки с «Сити» стали игроки, способные сделать команду надежнее – именно в такой типаж клуб инвестировал в первую очередь. Деклан Райс стал главным трансфером и новым лицом клуба. Еще регулярно покупались защитники для глубины, вариативности и конкуренции:
Почти все новички с прицелом на атаку были высокими и мощными по профилю. Тенденция ощущалась даже внутри команды. По ходу прошлого сезона Микель Мерино отшучивался: «Мы как баскетбольная команда».
"Мы как баскетбольная команда".
Такие акценты трансферной политики делали «Арсенал» надежнее без мяча и давали Николя Жоверу еще больше инструментов для убойных стандартов.
В сезоне-2022/23 у «Арсенала» были элегантные комбинации внутри треугольников. На правой части поля телепатию выстроили Уайт-Эдегор-Сака – они остались в клубе и еще какое-то время держали марку. Но и слева было сыгранное сбалансированное сочетание – Зинченко-Джака-Мартинелли. Это направление теперь полностью разрушено.
Зинченко – идеальное олицетворение игрока, которому прежний Артета был рад, но которому нынешний никогда не доверится. Александр – откровенно слабый защитник, но по продвигающим передачам всегда был в топ-2 на своей позиции. В АПЛ только Трент иногда выдавал цифры лучше. Наличие такого исполнителя – бонус для позиционной атаки, но уязвимая точка при обороне.
Место Джаки занял Райс. Джака последнего сезона в клубе – выдающийся организатор атакующей игры. Он организовывал смену позиций, классно пасовал сам, помогал партнерам хитрыми рывками. Райс действует иначе. Его главный вклад в атаку – передачи после стандартов. С игры он не видит поле на пару ходов вперед и часто игнорирует перспективные продолжения.
В то же время Райс – вездесущий уникум в плане объемов оборонительной работы. Джака не был обузой в прессинге, но с Декланом давление в этой части поля стало тотальным. А у основного опорника (Парти/Субименди) всегда есть союзник, когда команда на своей половине.
То есть многие изменения в стиле объясняются просто профилем игроков. Более того, логика изменений и акценты в них понятны. Можно даже убедительно аргументировать, что команда лишь выиграла, но вот только атака точно проиграла.
В этом сезоне по схожему шаблону обновилось и место форварда – пришел Виктор Дьокереш. Физически мощный исполнитель, который делает атакующую игру более предсказуемой и вносит меньший вклад в действия за пределами штрафной. В то же время его главный плюс – заряженность и скорость, что пригождается в прессинге.
Если в левой части в пользу оборонительной надежности были сломаны атакующие связи, то справа проблема в травмах и ротации. Сака и Эдегор в тонусе все еще способны показывать класс в позиционке. Вот только за период между этими гонками их сильно перегрузили и слишком рано возвращали после травм. Теперь на них просто трудно полностью рассчитывать на дистанции всего сезона.
В структурном плане «Арсенал» не так уж сильно изменился. Механизмы выхода из обороны и расположения на чужой половине поля весьма похожи, но внутри этой картины другие профили исполнителей, что ведет к другим решениям в позиционных атаках.
Зависимость от стандартов косвенно мешает зрелищности
Стандарты – суперсила «Арсенала». Команда девять раз открывала счет голом с углового только в матчах АПЛ – повторение рекорда «Саутгемптона»-1994/95 (при том, что до конца сезона еще шесть туров). Еще более показательное достижение – 15 голов со стандартов, которые меняют положение команды в матче. Либо делают ничью победой, либо поражение – ничьей. Такие голы особенно важны, так как меняют рисунок матчей и заставляют соперников корректировать планы.
Никто за последние 10 лет не зависел от стандартов сильнее (за этот период есть данные по голам, которые меняют положение). Прошлый лучший результат за полный сезон – 13. Команда Артеты уже пробила эту планку.
Мощные стандарты – это не только маскировка проблем с созиданием. Еще это невольный ограничитель рисков в позиционной атаке. «Арсенал» все еще умеет расставиться по полю, заполняя всю ширину, и доставить мяч вингерам. А вот дальше часто нужно решать: идти вдоль фланга или возвращать атаку в центр?
Вдоль фланга – более безопасное решение, но там труднее создать момент. Зато меньше риск острой потери. В центр – выше риски, но подбираешься ближе к воротам соперника.
Раньше у «Арсенала» не было чрезмерного желания идти только во фланг. Комбинации с возвратом в центр были важной частью стиля. Особенно на правом фланге. Треугольники под этот вариант можно иногда наблюдать и сейчас, но они стали атавизмом структуры атаки. Их почти не используют. Баланс сместился в сторону безопасного флангового направления.
Логика понятна: минимум рисков, а один из исходов – угловой, что дает возможности создавать моменты уже таким образом. Раньше из топ-клубов никому не приходило в голову так расставлять акценты, потому что угловые не были таким стабильным и продуктивным оружием.
На выходе клуб не только приобретает возможность забивать с угловых, но и губит варианты продолжения атаки.
Такое положение дел в интервью The Times здорово суммировал Жоржиньо: «От стандартов ощущение как от домашнего задания. Отличники, которые делают его, потом получают хорошие результаты. В этом плане здорово, что люди начинают осознавать важность стандартов. Они приносят результаты, которые всех радуют, поэтому логично уделять им больше времени.
С другой стороны, если команда слишком сосредотачивается на них, она рискует забыть о футбольной стороне. В нее не будет красивого футбола. Важно не нарушить баланс».
В этом контексте выдающаяся работа Жовера имеет обратную сторону. Когда твои угловые настолько эффективны, растет соблазн полагаться на них. Атрофируются другие атакующие механизмы.
Пиком беспомощности стал матч против «Борнмута». В этот день «Арсенал» делал все, как обычно, но стандарты просто не залетали (хотя с них моменты были). С игры получилось создать всего 0,05 xG за 90 минут и еще несколько шансов в компенсированное. Хотя «Арсенал» всю встречу играл либо при равном счете, либо с позиции отстающего.
***
После поворотного провала на «Этихаде» Артета отрекся от ценностей Пепа и начал выстраивать команду с совсем другой идентичностью. Год за годом из нее высасывалась зрелищность позиционных атак, но это компенсировалось результатами.
На определенном этапе «Арсенал» больше года не проигрывал в матчах против топ-6. Новый стиль оказался полезным инструментом для продвижения по сетке ЛЧ – команду ждет второй подряд полуфинал. Два следующих после 1:4 визита на «Этихад» завершились вничью – в одной из этих встреч победа ушла только на 97-й минуте (игравший тайм в большинстве «Сити» сравнял).
Сейчас «Арсенал» более циничный и прагматичный. Артета добился своего. Точно нельзя сказать, что тренер разрушил связи в атаке и ничего не предложил взамен. Команду снова ждет весенний тест «Этихадом». Она подходит к матчу сезона в ужасной форме, но по крайней мере точно не провалится в той самой романтичной манере. Романтичного «Арсенала» больше нет.
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, Clive Mason, Carl Recine, Justin Setterfield
Впрочем, проверить всё это можно будет, только взглянув на результаты Артеты вне Арсенала и Арсенала без Артеты.
"Челси" за два миллиарда собирает Лего, болтаясь в зоне ЛЕ, а его звезды размышляют о переезде в Мадрид.
"МЮ" вылетает из кубка от команды 4 дивизиона и проведет за сезон наименьшее количество матчей за 110 лет.
"Сити" три года ждет наказания за то ли 115, то ли 135 финансовый нарушений, что не мешает ему делать каждую зиму новые трансферы - любимое средство, когда что-то идет не так.
"Тоттенхэм" в зоне вылета с третьим менеджером за сезон.
Но всю критику собирает Арсенал, который лидирует в лиге и второй год подряд единственный представитель АПЛ в полуфиналах ЛЧ.
When you are big, you are big.
Ливерпуль: чемпионство 24/25 и несколько английских кубков
Тоттенхэм: Лига Европы 24/25
Сити: множество трофеев за годы до этого и уже есть два английских кубка в этом сезоне
Челси: ЛЧ 20/21
Арсенал: Лондон
Так что, не такой и big, каким кажется
А баланс Артета найти не способен... хотя и пытался вот недавно с шариковыми ручками.
Типа хорошо выступали в ЛЧ? И как РМ сносил всех аки ПСЖ с владением мяча процентов 70? Да как бы автобус от РМ вот вообще норма, против МС спокойно до владения в 30% опускался и норм, если Анчи с РМ проходил дальше, то оказывался топом.
РМ давно отбросил идею играть безумно в атаку, надо автобус ставить, то будут автобус ставить, нужно тянуть время, то будут тянуть время. Да и с тех же стандартов угловых, пенальти, штрафных РМ забивает дофига, по этому позиционка последние годы у РМ вот вообще ничем не лучше, чем у Арсенала, но не увольняют тренеров каждый сезон. Наверное РМ не топ клуб, да?
Два раза в этой гегемонии Сити смог выиграть Клопп и его "багаж". В декабре-январе было понятно, что красные заберут трофей.
О чём думал Артета, когда надо было в ЛЧ осенью сбавлять обороты и игнорировать кубки? на данный момент имел бы отрыв 12-14 очков и спокойно докатывал чемпионат.
На моей памяти реальный квадрупл был по силам только Клоппу в 2022, когда выиграли кубки, до конца боролись в АПЛ 92 очка и проиграли финал ЛЧ по "вине" Куртуа. После этого усталая ментально и физически команда поплыла.
Примеры этих погонь за 3-4 зайцами очевидны и поучительны, но такова селяви.
После такой паузы хотя бы гарантированно выиграй титул, а не трофей ( кубки ). Потом накачивай амбиции.