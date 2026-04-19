Ну почему «Арсенал» стал таким трусливым?

Осмысление Вадима Лукомского.

Пришло время поговорить про стиль «Арсенала». Кажется, в этом сезоне за стиль чаще ругают только «Хетафе». Не все уколы полностью справедливы, но почва для серьезного разговора точно есть.

Важная часть – признание проблемы и фиксация степени. Давайте взглянем на стилистические показатели «Арсенала» в контексте лиги:

Не совсем первые места по умению играть с мячом, но ни разу не стиль «Хетафе» и даже не аномалия среди команд, которые в разные сезоны сражались за титул. Не значит, что проблемы нет, но степень и карикатурность порой преувеличивают.

На мой субъективный взгляд, главная беда команды – чрезмерная осторожность в стадии владения. Это нужно осмыслять, объяснять и ругать с эстетической точки зрения. В остальных стадиях команда не позволяет себе чего-то вопиющего. А в некоторых вещах, которые отображают смелость, превосходит всех в лиге – например, пропорция действий на чужой трети (индикатор территориального перевеса).

Поэтому, если мы выбираемся с территории мемов про харамбол (они, кстати, даже мне кажутся смешными) и переходим к серьезному разговору, важно уточнять, о какого рода смелости идет речь. У «Арсенала» есть смелость высоко встречать соперников и прижимать их к воротам. Не 90 минут, но в АПЛ нет команды, которая играет в таком режиме всегда, а лондонцы играют так чаще остальных.

У «Арсенала» нет смелости играть через центральную зону и пробовать рискованные передачи при владении. Увы, это часто высасывает зрелищность из матчей . «Арсенал» часто хорошо обороняется (тоже негативный фактор для зрелища), зажимает соперников, но не рискует, что не дает раскрыться матчу в обе стороны. Когда рисков больше, команду ждет либо собственный момент, либо шанс для соперника убежать.

Примерно так выглядит рисунок игры Артеты. 100% – скупо и блекло на фоне чемпионских стандартов, которые установились в эру соперничества Пепа Гвардиолы с Юргеном Клоппом. Возможно, оно слегка нас испортило, создав завышенные требования не только к качеству, но и к стилю игры претендентов.

При этом «Арсенал» по степени оглядки на соперника и трусливости совсем не самый осторожный участник чемпионских гонок АПЛ. Для взвешенной оценки важно проговаривать все эти занудные подробности.

В этом тексте у меня нет цели защитить или, наоборот, оправдать стиль Артеты. Задача – попытаться осмыслить, почему он стал таким. Факт: относительно себя первой гонки «Арсенал» играет в разы осторожнее .

На мой взгляд, изменения стиля – поступательный процесс, который начался с сезона-2023/24. Каждый следующий год делал «Арсенал» более осторожным – по рисунку, составу и реакциям внутри матчей.

Возможно, Артету сломал именно Пеп

Моя гипотеза: 26 апреля 2023 года – вечер, когда Артета решил меняться. Финальный этап чемпионской гонки. «Арсенал» подходит к матчу на «Этихаде», на очко отставая от «Сити» по потерянным, но лидируя по набранным (75 за 32 матча против 70 за 30).

Артета решает не ждать осечек «горожан» в последних турах, а прямо на «Этихаде» показать им, кто в АПЛ хозяин. Мышление в духе Пепа, учеником и продолжателем традиций которого тогда справедливо называли Микеля.

«Арсенал» почти не отдает мяч на стартовом отрезке, душит и играет на чужой половине – 70% на 30% за 15 минут. Но пропускает быстрый гол в максимально предсказуемом сценарии. Эрлинг Холанд и Кевин де Брюйне прибивают «Арсенал» за оставленное на своей половине пространство. В индивидуальной дуэли Холанду противостоял Роб Холдинг.

После такого удара «Арсенал» поплыл – пошли и ошибки, и паника, и неспособность выдержать стиль. Итог – 1:4. Артета увидел нечто большее, чем просто нехватку зрелости у молодой дерзкой команды. Похоже, Артета посчитал дерзость первопричиной проблем.

Микель извлек два урока. Первый – в чемпионской гонке не должно быть Робов Холдингов, даже если вдруг теряешь Вильяма Салиба (то есть надо максимально инвестировать в глубину состава). Второй – «Сити» не обыграть, подражая «Сити» (то есть надо стать антагонистом, а не копией).

Когда-то «Арсенал» и правда пытался копировать футбол Пепа. На самом деле в сезоне-2022/23 команду Артеты периодически называли большим «Сити», чем сам «Сити». Гвардиола в тот год интегрировал в состав Холанда, а «Арсенал» забрал из Манчестера Александра Зинченко и Габи Жезуса, которые отлично вписались, проводили свой лучший сезон в клубе и прямым образом повлияли на стиль.

Та команда Артеты пропустила 43 мяча – слишком большая роскошь для чемпионской гонки, но в плане действий в атаке (в том числе в позиционке) к ней было ноль вопросов. Огромный контраст с текущим сезоном:

«Арсенал»-2022/23 не уступил «Сити» по голам с игры (забили поровну) и превзошел «горожан» по ударам с игры. Держите в уме: тот «Ман Сити» был мощнее, чем сейчас – сезон требла.

До паузы на зимний ЧМ в Катаре команда шла с безупречным ритмом – 12 побед, 1 ничья, 1 поражение. То есть значимый отрезок сезона чемпионский уровень сочетался с максимальной зрелищностью. Основной состав этой команды без потерь вполне себе играл в чемпионский футбол и вызывал только симпатию у нейтральных зрителей.

Артете этого было мало. В следующие сезоны он укреплял команду, толкая ее в сторону другого доминирования – физического. Остальные качества ценились, но сменились приоритеты.

«Арсенал» заточил трансферную политику на надежность и стандарты

Приоритетом «Арсенала» после первой гонки с «Сити» стали игроки, способные сделать команду надежнее – именно в такой типаж клуб инвестировал в первую очередь. Деклан Райс стал главным трансфером и новым лицом клуба. Еще регулярно покупались защитники для глубины, вариативности и конкуренции:

Почти все новички с прицелом на атаку были высокими и мощными по профилю. Тенденция ощущалась даже внутри команды. По ходу прошлого сезона Микель Мерино отшучивался: «Мы как баскетбольная команда».

Такие акценты трансферной политики делали «Арсенал» надежнее без мяча и давали Николя Жоверу еще больше инструментов для убойных стандартов.

В сезоне-2022/23 у «Арсенала» были элегантные комбинации внутри треугольников. На правой части поля телепатию выстроили Уайт-Эдегор-Сака – они остались в клубе и еще какое-то время держали марку. Но и слева было сыгранное сбалансированное сочетание – Зинченко-Джака-Мартинелли. Это направление теперь полностью разрушено.

Зинченко – идеальное олицетворение игрока, которому прежний Артета был рад, но которому нынешний никогда не доверится. Александр – откровенно слабый защитник, но по продвигающим передачам всегда был в топ-2 на своей позиции. В АПЛ только Трент иногда выдавал цифры лучше. Наличие такого исполнителя – бонус для позиционной атаки, но уязвимая точка при обороне.

Место Джаки занял Райс. Джака последнего сезона в клубе – выдающийся организатор атакующей игры. Он организовывал смену позиций, классно пасовал сам, помогал партнерам хитрыми рывками. Райс действует иначе. Его главный вклад в атаку – передачи после стандартов. С игры он не видит поле на пару ходов вперед и часто игнорирует перспективные продолжения.

В то же время Райс – вездесущий уникум в плане объемов оборонительной работы. Джака не был обузой в прессинге, но с Декланом давление в этой части поля стало тотальным. А у основного опорника (Парти/Субименди) всегда есть союзник, когда команда на своей половине.

То есть многие изменения в стиле объясняются просто профилем игроков. Более того, логика изменений и акценты в них понятны. Можно даже убедительно аргументировать, что команда лишь выиграла, но вот только атака точно проиграла.

В этом сезоне по схожему шаблону обновилось и место форварда – пришел Виктор Дьокереш. Физически мощный исполнитель, который делает атакующую игру более предсказуемой и вносит меньший вклад в действия за пределами штрафной. В то же время его главный плюс – заряженность и скорость, что пригождается в прессинге.

Если в левой части в пользу оборонительной надежности были сломаны атакующие связи, то справа проблема в травмах и ротации. Сака и Эдегор в тонусе все еще способны показывать класс в позиционке. Вот только за период между этими гонками их сильно перегрузили и слишком рано возвращали после травм. Теперь на них просто трудно полностью рассчитывать на дистанции всего сезона.

В структурном плане «Арсенал» не так уж сильно изменился. Механизмы выхода из обороны и расположения на чужой половине поля весьма похожи, но внутри этой картины другие профили исполнителей, что ведет к другим решениям в позиционных атаках.

Зависимость от стандартов косвенно мешает зрелищности

Стандарты – суперсила «Арсенала». Команда девять раз открывала счет голом с углового только в матчах АПЛ – повторение рекорда «Саутгемптона»-1994/95 (при том, что до конца сезона еще шесть туров). Еще более показательное достижение – 15 голов со стандартов, которые меняют положение команды в матче. Либо делают ничью победой, либо поражение – ничьей. Такие голы особенно важны, так как меняют рисунок матчей и заставляют соперников корректировать планы.

Никто за последние 10 лет не зависел от стандартов сильнее (за этот период есть данные по голам, которые меняют положение). Прошлый лучший результат за полный сезон – 13. Команда Артеты уже пробила эту планку.

Мощные стандарты – это не только маскировка проблем с созиданием. Еще это невольный ограничитель рисков в позиционной атаке. «Арсенал» все еще умеет расставиться по полю, заполняя всю ширину, и доставить мяч вингерам. А вот дальше часто нужно решать: идти вдоль фланга или возвращать атаку в центр?

Вдоль фланга – более безопасное решение, но там труднее создать момент. Зато меньше риск острой потери. В центр – выше риски, но подбираешься ближе к воротам соперника.

Раньше у «Арсенала» не было чрезмерного желания идти только во фланг. Комбинации с возвратом в центр были важной частью стиля. Особенно на правом фланге. Треугольники под этот вариант можно иногда наблюдать и сейчас, но они стали атавизмом структуры атаки. Их почти не используют. Баланс сместился в сторону безопасного флангового направления.

Логика понятна: минимум рисков, а один из исходов – угловой, что дает возможности создавать моменты уже таким образом. Раньше из топ-клубов никому не приходило в голову так расставлять акценты, потому что угловые не были таким стабильным и продуктивным оружием.

На выходе клуб не только приобретает возможность забивать с угловых, но и губит варианты продолжения атаки.

Такое положение дел в интервью The Times здорово суммировал Жоржиньо: «От стандартов ощущение как от домашнего задания. Отличники, которые делают его, потом получают хорошие результаты. В этом плане здорово, что люди начинают осознавать важность стандартов. Они приносят результаты, которые всех радуют, поэтому логично уделять им больше времени.

С другой стороны, если команда слишком сосредотачивается на них, она рискует забыть о футбольной стороне. В нее не будет красивого футбола. Важно не нарушить баланс» .

В этом контексте выдающаяся работа Жовера имеет обратную сторону. Когда твои угловые настолько эффективны, растет соблазн полагаться на них. Атрофируются другие атакующие механизмы.

Пиком беспомощности стал матч против «Борнмута». В этот день «Арсенал» делал все, как обычно, но стандарты просто не залетали (хотя с них моменты были). С игры получилось создать всего 0,05 xG за 90 минут и еще несколько шансов в компенсированное. Хотя «Арсенал» всю встречу играл либо при равном счете, либо с позиции отстающего.

***

После поворотного провала на «Этихаде» Артета отрекся от ценностей Пепа и начал выстраивать команду с совсем другой идентичностью. Год за годом из нее высасывалась зрелищность позиционных атак, но это компенсировалось результатами.

На определенном этапе «Арсенал» больше года не проигрывал в матчах против топ-6. Новый стиль оказался полезным инструментом для продвижения по сетке ЛЧ – команду ждет второй подряд полуфинал. Два следующих после 1:4 визита на «Этихад» завершились вничью – в одной из этих встреч победа ушла только на 97-й минуте (игравший тайм в большинстве «Сити» сравнял).

Сейчас «Арсенал» более циничный и прагматичный. Артета добился своего. Точно нельзя сказать, что тренер разрушил связи в атаке и ничего не предложил взамен. Команду снова ждет весенний тест «Этихадом». Она подходит к матчу сезона в ужасной форме, но по крайней мере точно не провалится в той самой романтичной манере. Романтичного «Арсенала» больше нет.

