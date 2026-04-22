  • Сулейманов собрал 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Все футболисты «Ростова» помогли, еще Тикнизян, Пиняев. Ньямси большую сумму скинул»
Нападающий «Ростова» и уроженец Дербента Тимур Сулейманов рассказал, что собрал более полумиллиона рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

– Сколько в итоге удалось собрать средств благодаря твоем сбору?

– Да, я открыл сбор. Около 570 тысяч.

Лично мне мой близкий друг футболист отправил 50 тысяч рублей. Говорит, это лично твоей бабушке. Я их отложил и когда буду в Дагестане отдам эти деньги бабушке. Все остальное я скинул в сбор, это для народа, а не для моей семьи. У меня есть средства, и своей семье я могу помочь сам.

– Кто из футболистов «Ростова» и других команд откликнулись?

– Все футболисты «Ростова» помогли. Из других команд – Наир Тикнизян, Сергей Пиняев. Очень большую сумму скинул Ньямси, у меня аж мурашки пошли, когда я увидел. Я ему очень благодарен. Он сам нерусский парень и скинул такую сумму для России. Он большой, выглядит очень агрессивно, но в душе он очень добрый.

Прошу прощения, если кого‑то забыл. Сейчас не могу вспомнить, – сказал Сулейманов.

Ньямси вообще добряк, это видно сразу, несмотря на грозный вид
Roman
Любят у нас поносить всех подряд легов, но полно же хороших... Вчера капитан Сочи плакал, когда принёс победу клубу на 99-й минуте, это не наши поленья Ильины и прочие Игнатьевы, которые по барабану на клубы свои, лишь бы ЗП капала!

Помню как Роша в каждом матче за мой любимый ЦСКА бился, выгрызал всё, а сейчас Данилов, который идёт по стопам Вадика Карпова и Виктора Васина, начинает стабильно привозить...
ser91337
Любят у нас поносить всех подряд наших, но полно же хороших
Новость хорошая, но удивляет сумма
Perec26
Какая разница какая сумма?
Сколько собрали столько собрали. Лучше чем ноль
Perec26
Красавчики и Молодцы конечно-но общая сумма это примерно 1/10 от зарплаты одного из них в месяц
С их зарплатами это как для нас по сто рублей скинуть
PavelRM
Учитывая что как написано помогли «все футболисты», то это около 20к рублей скинулись. Нельзя конечно судить за благое дело, но учитывая всякие пледы и сумки от Луи ветон, есть ощущение что должна была быть немного другая сумма в итоге
PavelRM
а ты хотя бы сто рублей скинул?
Отличное дело
Что там за очень большая сумма от Ньямси от которой идут у Тимура мурашки по коже если всего собрали 570к? 500к что-ли из 570?))
Александр Александров
Может, собрали всего 570 тысяч в долларах,?)
Т.е. все игроки Ростова со средней зп в 4 млн. в месяц + топчики с зарплатами больше 10 млн. насобирали только 570к? Т.е. четверть месячной оплаты одного только игрока? Такое даже пытаться осмыслить больно.
Роман Миловидов
Может там 570 тысяч долларов?)
Роман Миловидов
Сам улыбнулся от суммы))) всё равно молодцы, что решили хоть такую сумму собрать
Однозначно все молодцы, кто хоть чем то помогает!
Для наших и легионеров это хорошие примеры !
Всем здоровья
Интересно,а умники считающие чужие зарплаты и вычисляющие сколько это будет процентов от зарплаты футболистов хотя бы по рублю скинулись?
Боня больше перечислила. Крахоборы.
Я правильно понимаю, что 570к это его подписчики скинули, без учета футбоолистов?
Газпром любит нас!
какие подписчики еще? подписчики на что
RusDunkelheit
на его тг канал об искусстве игры в футбол
