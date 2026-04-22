Сулейманов собрал 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «Все футболисты «Ростова» помогли, еще Тикнизян, Пиняев. Ньямси большую сумму скинул»

Сулейманов собрал 570 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

Нападающий «Ростова » и уроженец Дербента Тимур Сулейманов рассказал, что собрал более полумиллиона рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане.

– Сколько в итоге удалось собрать средств благодаря твоем сбору?

– Да, я открыл сбор. Около 570 тысяч.

Лично мне мой близкий друг футболист отправил 50 тысяч рублей. Говорит, это лично твоей бабушке. Я их отложил и когда буду в Дагестане отдам эти деньги бабушке. Все остальное я скинул в сбор, это для народа, а не для моей семьи. У меня есть средства, и своей семье я могу помочь сам.

– Кто из футболистов «Ростова» и других команд откликнулись?

– Все футболисты «Ростова» помогли. Из других команд – Наир Тикнизян , Сергей Пиняев . Очень большую сумму скинул Ньямси , у меня аж мурашки пошли, когда я увидел. Я ему очень благодарен. Он сам нерусский парень и скинул такую сумму для России. Он большой, выглядит очень агрессивно, но в душе он очень добрый.

Прошу прощения, если кого‑то забыл. Сейчас не могу вспомнить, – сказал Сулейманов.

«Локо» направит пострадавшим от наводнения в Дагестане более 1 млн рублей от продаж клубного магазина в день матча с «Махачкалой»: «Сил и терпения народу республики. Мы с вами»