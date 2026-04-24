Чемпионат Испании. «Райо» победил «Эспаньол», «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом»

В Ла Лиге проходят матчи 33-го тура.
21 апреля «Реал» обыграл «Алавес» (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.
22 апреля «Эльче» выиграл у «Атлетико» (3:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проиграл «Хетафе» (0:1), «Сельта» в гостях уступила «Барселоне» (0:1).
23 апреля «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1).
Чемпионат Испании
33-й тур
Эльче
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Фебас, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Рафа Мир, де Сантьяго, Петро, Моренте, Дональд, Редондо, Сангаре, Мартим Нету, Пенья, Итурбе, Педроса, Форт
Атлетико:
Облак, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Кардозо, Н. Гонсалес, Альмада, Алекс Баэна
Запасные: Мендоса, Муссо, Морсильо, Алекс Баэна, Мартинес, Miguel Llorente Cubo, Диас дель Ромо, Варгас, Сьерра, Ле Норман, Пурич, Белаид
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Элустондо, Солер, Горрочатеги, Марин, Браис Мендес, Кубо, Оускарссон
Запасные: Сучич, Муньос, Браис Мендес, Агирре, Элустондо, Горрочатеги, Марреро, Бейтиа, Солер, Марин, Эррера, Захарян
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Джене, Абкар, Боселли, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Фемения, Абкар, Бенито, Бирманчевич, Васкес, Давинчи, Камара, Санкрис, Мартин, Монтес, Рикельме, Летачек
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Ольмо, Шченсны, Кочен, Эспарт, Ферран Торрес, Араухо, Маркес, Жоау Канселу, Касадо, Левандовски, Ямаль, Гави
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, У. Альварес, Дуран, Жуджла
Запасные: Фер Лопес, Жуджла, Фернандес, Лаго, Дуран, Айду, Эль-Абделлауи, У. Альварес, Вильяр, Нуньес, Весино, Антаньон
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Ромеро, Мартинес, Оласагасти, Тунде, Эспи
Запасные: Эспи, Перес, Лосада, Абед, Рагубер, Оласагасти, Тунде, Пампин, Куньят, Маттурро, Ури Рей, Кортес
Севилья:
Влаходимос, Салас, Гудель, Кастрин, Варгас, И. Ромеро, Мартинес Гауна, Буэно, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс
Запасные: И. Ромеро, Хуанлу Санчес, Суасо, Гаттони, Буэно, Менди, Гудель, Варгас, Нюланд, Ньянзу, Фабиу Кардозу, Мопе
Оскар Валентин Унаи Лопес
Райо Вальекано
Карденас, Чаваррия, Вертрауд, Сисс, Рациу, Оскар Валентин, Диас, Эспино, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Балиу, Диас, Эспино, Баталья, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Хиль, Трехо, Мартин, Вертрауд, Алеман
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Милья, Экспосито, Лосано, Долан, Фернандес, Кике Гарсия
Запасные: Фернандес, Санчес, Салинас, Miguel Londoño Londoño, Рока, Милья, Лосано, Долан, Фортуньо, Каррерас, Lluc Castell Solé, Калеро
Шаира Pablo Menéndez Agudín
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Рейна, Фернандес, Шаира, Виньяс
Запасные: Нарваэс, Костас, Сибо, Лукас Аихадо, Борбас, Хави Лопес, Рейна, Фернандес, Молдован, Карму, Шаира
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Гонсалес, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Олувасейи, Пепе
Запасные: Марин, Жуниор, Жерар Морено, Моуриньо, Камбвала, Педраса, Парехо, Диатта, Гонсалес, Бьюкенен, Олувасейи
Руис де Галаррета Рего Мора
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Руис де Галаррета, Беренгер, Весга, Исета, Паредес, Унаи Гомес, Серрано, Берчиче, Лапорт, Падилья, Н. Уильямс, Аресо
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Бойомо, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Орос, Фернандес, Стаматакис, Бретонес, Аргибиде, Хуан Крус, Рубен Гарсия, Эррандо, Торро, Монкайола
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Асано, Мурики
Запасные: Гарсия, Пратс, Маскарель, Торре, Асано, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Куэльяр, Тони Лато, Калумба, Морей, Кумбула
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Таррега, Пепелу, Тьерри Коррейя, Рамазани, Гидо Родригес, Угринич, Диего Лопес, Бельтран, Садик
Запасные: Рамазани, Угринич, Диего Лопес, Андре Алмейда, Бельтран, Фонтанет, Нуньес Рамирес, Дуро, Тьерри Коррейя, Риверо, Ирансо, Раба
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Мартин, Унаи, Витцель, Бельтран, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Бланко, Давид Лопес, А. Мартинес, Крапивцов, Жордана, Артеро, Хиль, Бельтран, Эчеверри, Мартин, Франсес
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Амрабат, Ло Чельсо, Эззальзули, Форнальс, Эрнандес
Запасные: Фидальго, Деосса, Чими Авила, Ло Чельсо, Адриан, Лопес, Гарсия, Руибаль, Эззальзули, Форнальс, Альтимира, Эрнандес
Александер-Арнолд Карвахаль
Реал Мадрид
Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Милитао, Александер-Арнолд, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Гонсало Гарсия, Беллингем, Алаба, Александер-Арнолд, Питарч, Милитао, Себальос, Гюлер, Тчуамени, Местре, Фран Гарсия, Менди
Алавес:
Сивера, Энрикес, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Энрикес, Бойе, Р. Фернандес, Антонио Бланко, Гуриди, Свидерски, Коски, Муньос, Мариано Диас, Пачеко, Маньяс, Денис Суарес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
Для битвы есть у них причины.
Негрейра больше не спасёт,
Судья победу не несёт.
Футбол — не точная наука,
Для Барселоны будет мука.
Ведь Сельта — Царский, славный клуб,
Её удар могуч и груб.
Она не дрогнет, победит,
И стадион весь загудит.
В Европе помнят сквозь года,
Как Мостовой играл тогда.
Наш Мостовой — кумир для всех,
Он приносил большой успех!