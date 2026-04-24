  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Чемпионат Испании. «Райо» победил «Эспаньол», «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом»
Чемпионат Испании. «Райо» победил «Эспаньол», «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом»

В Ла Лиге проходят матчи 33-го тура.

21 апреля «Реал» обыграл «Алавес» (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.

22 апреля «Эльче» выиграл у «Атлетико» (3:2), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проиграл «Хетафе» (0:1), «Сельта» в гостях уступила «Барселоне» (0:1).

23 апреля «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1).

Чемпионат Испании

33-й тур

Ла Лига Испания. 33 тур
22 апреля 17:00, Мартинес Валеро
Логотип домашней команды
Эльче
Завершен
3 - 2
3.63xG0.85
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+4’
Симеоне
Петро   Бигас
82’
  Андре Силва
75’
Рафа Мир   А. Родригес
67’
Мартим Нету   Сепеда
67’
Моренте   Хосан
67’
62’
Варгас   Барриос
62’
Алекс Баэна   Симеоне
62’
Мендоса   Гризманн
Сангаре   Виктор Чуст
60’
46’
Ле Норман   Молина
46’
Диас дель Ромо   Пубиль
2тайм
Перерыв
Сангаре
45’
+4’
Фебас
45’
+4’
38’
Диас дель Ромо
36’
Лангле
34’
  Н. Гонсалес
  Андре Силва
33’
30’
Альмада
  Аффенгрубер
18’
10’
  Н. Гонсалес
Эльче
Дитуро, Петро, Аффенгрубер, Сангаре, Мартим Нету, Фебас, Вильяр, Валера, Моренте, Андре Силва, Рафа Мир
Запасные: Рафа Мир, де Сантьяго, Петро, Моренте, Дональд, Редондо, Сангаре, Мартим Нету, Пенья, Итурбе, Педроса, Форт
1тайм
Атлетико:
Облак, Лангле, Ле Норман, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Кардозо, Н. Гонсалес, Альмада, Алекс Баэна
Запасные: Мендоса, Муссо, Морсильо, Алекс Баэна, Мартинес, Miguel Llorente Cubo, Диас дель Ромо, Варгас, Сьерра, Ле Норман, Пурич, Белаид
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
22 апреля 18:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
0 - 1
1.9xG0.22
Логотип гостевой команды
Хетафе
Матч окончен
90’
+7’
Милья
Ремиро
90’
+7’
90’
+3’
Ньом
90’
+2’
Арамбарри
Горрочатеги   Каррикабуру
88’
Солер   Туррьентес
88’
87’
Васкес   Лисо
80’
Абкар   Ньом
80’
Фемения   Рико
Муньос   Уэсли
78’
68’
Мартин   Хави Муньос
Чалета-Цар
67’
Браис Мендес   Ойарсабаль
56’
Марин   Барренечеа
56’
Элустондо   Арамбуру
46’
2тайм
Перерыв
Марин
45’
37’
Иглесиас
Оускарссон
31’
29’
  Горрочатеги
27’
Абкар
Браис Мендес
14’
Реал Сосьедад
Ремиро, Муньос, Чалета-Цар, Мартин, Элустондо, Солер, Горрочатеги, Марин, Браис Мендес, Кубо, Оускарссон
Запасные: Сучич, Муньос, Браис Мендес, Агирре, Элустондо, Горрочатеги, Марреро, Бейтиа, Солер, Марин, Эррера, Захарян
1тайм
Хетафе:
Сория, Иглесиас, Фемения, Джене, Абкар, Боселли, Арамбарри, Милья, Мартин, Сатриано, Васкес
Запасные: Фемения, Абкар, Бенито, Бирманчевич, Васкес, Давинчи, Камара, Санкрис, Мартин, Монтес, Рикельме, Летачек
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
22 апреля 19:30, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
1 - 0
1.54xG1.07
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
Эрик Гарсия
90’
+2’
81’
Жуджла   Сотело
81’
Фер Лопес   Аспас
Ферран Торрес   Рэшфорд
73’
Ольмо   де Йонг
73’
72’
Дуран   Иглесиас
63’
У. Альварес   Сведберг
63’
Лаго   Мингеса
59’
Лаго
Гави   Фермин Лопес
46’
2тайм
Перерыв
Ямаль   Бардагжи
45’
+9’
  Ямаль
40’
Жоау Канселу   Бальде
23’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Ольмо, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Ольмо, Шченсны, Кочен, Эспарт, Ферран Торрес, Араухо, Маркес, Жоау Канселу, Касадо, Левандовски, Ямаль, Гави
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Лаго, Хави Родригес, Каррейра, Мориба, Фер Лопес, Руэда, У. Альварес, Дуран, Жуджла
Запасные: Фер Лопес, Жуджла, Фернандес, Лаго, Дуран, Айду, Эль-Абделлауи, У. Альварес, Вильяр, Нуньес, Весино, Антаньон
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
23 апреля 17:00, Сьюдад де Валенсия
Логотип домашней команды
Леванте
Завершен
2 - 0
1.21xG0.44
Логотип гостевой команды
Севилья
Матч окончен
  Ромеро
90’
+3’
Ромеро
90’
+1’
88’
Хуанлу Санчес
Эспи   Этта-Эйонг
85’
83’
Варгас   Эджуке
77’
Соу
72’
И. Ромеро   Санчес
71’
Гудель   Пеке
65’
Хуанлу Санчес   Кармона
64’
Буэно   Соу
Оласагасти   Арриага
63’
Рагубер   Карлос Альварес
63’
60’
Агуме
Рагубер
59’
2тайм
Перерыв
Тунде   Виктор Гарсия
42’
  Ромеро
38’
Ури Рей
23’
10’
Адамс
Леванте
Райан, Ману Санчес, Морено, Адри, Толян, Рагубер, Ромеро, Мартинес, Оласагасти, Тунде, Эспи
Запасные: Эспи, Перес, Лосада, Абед, Рагубер, Оласагасти, Тунде, Пампин, Куньят, Маттурро, Ури Рей, Кортес
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Салас, Гудель, Кастрин, Варгас, И. Ромеро, Мартинес Гауна, Буэно, Агуме, Хуанлу Санчес, Адамс
Запасные: И. Ромеро, Хуанлу Санчес, Суасо, Гаттони, Буэно, Менди, Гудель, Варгас, Нюланд, Ньянзу, Фабиу Кардозу, Мопе
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
23 апреля 18:00, Кампо де Вальекас
Логотип домашней команды
Райо Вальекано
Завершен
1 - 0
2.07xG1.69
Логотип гостевой команды
Эспаньол
Матч окончен
90’
+1’
Милья   Рубио
  Камельо
87’
83’
Нгонж
Диас   Камельо
81’
Вертрауд   Мумин
81’
78’
Долан   Нгонж
78’
Калеро   Ридель
Алеман   Гумбау
76’
Оскар Валентин   Унаи Лопес
76’
75’
Кабрера
74’
Кике Гарсия
67’
Фернандес   Терратс
Эспино   Ахомаш
58’
Сисс
50’
46’
Лосано   Пикель
2тайм
Перерыв
Баталья
35’
19’
Лосано
2’
Милья
Райо Вальекано
Карденас, Чаваррия, Вертрауд, Сисс, Рациу, Оскар Валентин, Диас, Эспино, Паласон, Де Фрутос, Алеман
Запасные: Балиу, Диас, Эспино, Баталья, Франсиско Перес, Оскар Валентин, Хиль, Трехо, Мартин, Вертрауд, Алеман
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Милья, Экспосито, Лосано, Долан, Фернандес, Кике Гарсия
Запасные: Фернандес, Санчес, Салинас, Miguel Londoño Londoño, Рока, Милья, Лосано, Долан, Фортуньо, Каррерас, Lluc Castell Solé, Калеро
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
23 апреля 19:30, Нуэво Карлос Тартьере
Логотип домашней команды
Реал Овьедо
Завершен
1 - 1
2.53xG3.25
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
90’
+6’
Молейро
Шаира   Pablo Menéndez Agudín
90’
+1’
Хави Лопес   Альхассан
90’
78’
Парехо   Парти
78’
Моуриньо   Фриман
Рейна   Касорла
72’
Сибо   Эджариа
71’
Фернандес   Хассан
71’
  Шаира
69’
63’
Олувасейи   Айосе Перес
63’
Гонсалес   Молейро
46’
Бьюкенен   Микаутадзе
2тайм
Перерыв
Эскандель
37’
13’
  Пепе
Реал Овьедо
Эскандель, Хави Лопес, Кальво, Байи, Начо Видаль, Коломбатто, Сибо, Рейна, Фернандес, Шаира, Виньяс
Запасные: Нарваэс, Костас, Сибо, Лукас Аихадо, Борбас, Хави Лопес, Рейна, Фернандес, Молдован, Карму, Шаира
1тайм
Вильярреал:
Тенас, С. Кардона, Вейга, Наварро, Моуриньо, Гонсалес, Парехо, Гуйе, Бьюкенен, Олувасейи, Пепе
Запасные: Марин, Жуниор, Жерар Морено, Моуриньо, Камбвала, Педраса, Парехо, Диатта, Гонсалес, Бьюкенен, Олувасейи
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
21 апреля 17:00, Сан-Мамес
Логотип домашней команды
Атлетик
Завершен
1 - 0
0.61xG1.21
Логотип гостевой команды
Осасуна
Матч окончен
90’
+8’
Мойсес Гомес
И. Уильямс
90’
+7’
Хаурегисар
90’
+1’
84’
Эррандо   Мойсес Гомес
84’
Монкайола   Рауль Гарсия
Берчиче   Бойро
81’
78’
Орос   Барха
Лапорт   Вивиан
75’
71’
Рубен Гарсия   Моро
71’
Торро   Муньос
Н. Уильямс   Наварро
65’
Руис де Галаррета   Рего Мора
65’
Беренгер   Сансет
65’
57’
Будимир
48’
Орос
2тайм
Перерыв
  Гурусета
16’
Хаурегисар
10’
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Беренгер, И. Уильямс, Гурусета
Запасные: Руис де Галаррета, Беренгер, Весга, Исета, Паредес, Унаи Гомес, Серрано, Берчиче, Лапорт, Падилья, Н. Уильямс, Аресо
1тайм
Осасуна:
Эррера, Галан, Эррандо, Бойомо, Розье, Торро, Монкайола, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Орос, Фернандес, Стаматакис, Бретонес, Аргибиде, Хуан Крус, Рубен Гарсия, Эррандо, Торро, Монкайола
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
21 апреля 17:00, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
1 - 1
1.88xG1.5
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
90’
+5’
Рамазани   Хесус Васкес
Торре   Льябрес
85’
Морланес   Лопес
76’
Маскарель   А. Санчес
76’
67’
  Садик
60’
Диего Лопес   Герра
60’
Угринич   Риоха
60’
Бельтран   Данджума
Асано   Виржили
56’
52’
Гидо Родригес
  Саму Кошта
49’
2тайм
Перерыв
41’
Димитриевски
11’
Тьерри Коррейя   Саравия
Мальорка
Роман, Мохика, Вальент, Маскарель, Маффео, Морланес, Дардер, Саму Кошта, Торре, Асано, Мурики
Запасные: Гарсия, Пратс, Маскарель, Торре, Асано, Cesc Riba Espinosa, Морланес, Куэльяр, Тони Лато, Калумба, Морей, Кумбула
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Таррега, Пепелу, Тьерри Коррейя, Рамазани, Гидо Родригес, Угринич, Диего Лопес, Бельтран, Садик
Запасные: Рамазани, Угринич, Диего Лопес, Андре Алмейда, Бельтран, Фонтанет, Нуньес Рамирес, Дуро, Тьерри Коррейя, Риверо, Ирансо, Раба
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
21 апреля 19:30, Монтиливи
Логотип домашней команды
Жирона
Завершен
2 - 3
1.37xG1.01
Логотип гостевой команды
Бетис
Матч окончен
88’
Эззальзули   Р. Родригес
Мартин   Лемар
83’
А. Мартинес   Ринкон
83’
80’
  Рикельме
Унаи
79’
79’
Рикельме
75’
Форнальс   Иско
75’
Руибаль   Бельерин
Эчеверри   Стуани
73’
  Унаи
68’
Бельтран   Рока
66’
63’
  Эззальзули
50’
Бакамбу
46’
Эрнандес   Бакамбу
46’
Ло Чельсо   Рикельме
2тайм
Перерыв
23’
  Рока
9’
Ло Чельсо
  Цыганков
7’
Жирона
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Мартин, Унаи, Витцель, Бельтран, Цыганков, Эчеверри
Запасные: Бланко, Давид Лопес, А. Мартинес, Крапивцов, Жордана, Артеро, Хиль, Бельтран, Эчеверри, Мартин, Франсес
1тайм
Бетис:
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Амрабат, Ло Чельсо, Эззальзули, Форнальс, Эрнандес
Запасные: Фидальго, Деосса, Чими Авила, Ло Чельсо, Адриан, Лопес, Гарсия, Руибаль, Эззальзули, Форнальс, Альтимира, Эрнандес
Подробнее
Ла Лига Испания. 33 тур
21 апреля 19:30, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 1
1.66xG1.95
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
90’
+3’
  Тони Мартинес
90’
Перес Идальго
75’
Антонио Бланко   Гевара
66’
Бойе   Диабате
66’
Энрикес   Калебе
Тчуамени   Камавинга
63’
Александер-Арнолд   Карвахаль
63’
58’
Гуриди   Аленья
Гюлер   Мастантуоно
58’
Беллингем   Браим Диас
58’
58’
Денис Суарес   Ибаньес
  Винисиус Жуниор
50’
2тайм
Перерыв
Милитао   Рюдигер
45’
+2’
Тчуамени
35’
  Мбаппе
30’
Реал Мадрид
Лунин, Альваро Каррерас, Хейсен, Милитао, Александер-Арнолд, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Гонсало Гарсия, Беллингем, Алаба, Александер-Арнолд, Питарч, Милитао, Себальос, Гюлер, Тчуамени, Местре, Фран Гарсия, Менди
1тайм
Алавес:
Сивера, Энрикес, Перес Идальго, Парада, Теналья, Кастро, Денис Суарес, Антонио Бланко, Гуриди, Бойе, Тони Мартинес
Запасные: Энрикес, Бойе, Р. Фернандес, Антонио Бланко, Гуриди, Свидерски, Коски, Муньос, Мариано Диас, Пачеко, Маньяс, Денис Суарес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛа Лига
logoЛеванте
logoРеал Овьедо
logoАтлетик
logoАлавес
logoРеал Сосьедад
logoЖирона
logoЭспаньол
logoВаленсия
logoСельта
logoСевилья
logoАтлетико
logoВильярреал
logoЭльче
logoРайо Вальекано
logoОсасуна
logoХетафе
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoМальорка
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Барселона дома должна порадовать своих болельщиков . Ждём чемпионство как можно быстрее
Сошлись на поле две дружины,
Для битвы есть у них причины.
Негрейра больше не спасёт,
Судья победу не несёт.
Футбол — не точная наука,
Для Барселоны будет мука.
Ведь Сельта — Царский, славный клуб,
Её удар могуч и груб.
Она не дрогнет, победит,
И стадион весь загудит.
В Европе помнят сквозь года,
Как Мостовой играл тогда.
Наш Мостовой — кумир для всех,
Он приносил большой успех!
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Никакого негатива к Барсе, плюсанул чисто за выдержанную строфу) Большинство стишков в коментах на спортсе ни рифму, ни схему не осиливают.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Пушкин отдыхает
Ну что же поздравляю Барселону с очередным чемиионством
Барсе удачи и победы в матче с Сельтой и как говорится - не затягивать или не откладывать в долгий ящик, то что можно сделать быстрее, а именно выиграть чемпионат…☑️
Ну чемпионами Барселона станет неизбежно, осталось узнать только за сколько туров она его оформит. Этот сезон Барселона может вносить себе в копилку, как хороший, пусть даже в ЛЧ не прошла, но хорошо играла в обоих играх против матрасов, просто где-то не повезло.
Оформить титул в домашнем матче против Реала было бы идеально. Раньше нет смысла, коридор все равно не поставят.
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Оформить титул в домашнем матче против Реала было бы идеально. Раньше нет смысла, коридор все равно не поставят.
Коридор так или иначе не поставят. Мбапешка не позволит.
У Эль-Чоло сначала Эльче , а потом эЛьЧе
По факту, «Барсе» нужно выиграть следующие четыре матча, чтобы стать чемпионом, это при условии, что «Реал» не потеряет очки.
Сосьедад отхватил халявную копу, где не обыграл никого больше днищеноского Бильбао (ничьи и серии пенальти в сторону) и теперь отдаст место в ЛЕ Хетафе, который может запросто ещё в квалификации вылететь. Вот так Ла лига и теряет еврочки
