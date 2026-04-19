Солнце и правда помогает «Сити» Пепа побеждать? ☀️

Апрель – месяц, когда с «Сити» Гвардиолы лучше не связываться.

Ничем хорошим это не закончится.

За 10 сезонов Пепа в Англии апрель превратился в месяц, когда «Манчестер Сити» наиболее убедительно демонстрирует мощь и почти не допускает ошибок. Такое ускорение обычно помогает доехать до титула.

Апрель – статистически лучший месяц Гвардиолы в Премьер-лиге:

Недавно Пеп раскрыл секрет: «Солнце. Нет, я не шучу. В Манчестере не хватает солнца. Свети солнце в ноябре, мы бы уже в январе были чемпионами. Это все солнце, правда. Настроение улучшается».

(Boney M. – Sunny 🎶)

Мы можем думать, что Гвардиола это не всерьез, но за годы в Англии он дал понять: погода для самого успешного тренера «Сити» не просто фон, а важная штука, которая задает тон. И с чем приходится считаться, живя в Манчестере.

Можете не сомневаться: по утрам Пеп, как и мы, первым делом проверяет на телефоне погоду.

● У Гвардиолы есть приятное дождливое воспоминание: «Я узнал, что мы чемпионы, в пробке под проливным дождем. Не совсем так я это себе представлял» (про первое чемпионство в Англии – тогда «Ман Сити» выиграл титул не на поле благодаря внезапному поражению «МЮ»).

● Пеп жаловался, что чаще играть в любимый гольф мешают как раз тучи: «По ходу сезона у нас матчи каждые три-четыре дня. Но даже если я говорю себе: «Что ж, завтра – гольф» – иногда утром я открываю шторы и вижу дождь. Тогда я остаюсь в постели и никуда не иду».

● Пеп держал в уме погоду, когда думал над продлением контракта с «Сити»: «Дождусь, когда погода изменится, и затем приму решение».

● «Здесь [в «Ман Сити»] у меня есть все… За исключением погоды. Сейчас май, а на нас куртки».

Короче говоря, если вдруг встретите Пепа, обязательно спросите, как ему погодка.

(Хотя вы наверняка сразу захотите узнать, почему Холанд перестал приносить вашей фэнтези-команде очки. И это будет ошибкой).

На контрасте с апрелем у Гвардиолы есть 4 месяца, которые он терпеть не может: «Ненавижу ноябрь, декабрь, январь и февраль в Англии . Я бы хотел погоду получше».

И если на февральских выступлениях «Сити» предпочтения тренера не особо сказываются, то сумрачный конец календарного года дается команде обычно сложнее, чем игра в солнечные деньки:

(Хорошо бы послушать Пепа, узнать, чем ему не угодил март? Отвлекает Лига чемпионов? Меньше матчей из-за сборных, что искажает выборку?)

У вас, конечно же, найдется целая куча объяснений. Да. Миллион раз да: в Премьер-лиге не все месяцы одинаковые. Отличается количество игр, нагрузка на команды. Зимой английский футбол вообще превращается в игру на выживание – сохранить свежесть на поле просто нереально.

Еще и солнечного света не дождешься.

А это тоже важно – хоть в какой-то степени. Гвардиола слишком часто об этом говорит, чтобы мы отбросили версию, что «Сити» и правда куда больше подходит солнце, чем проклятая серость.

Если серьезно: неужели все дело – в апрельском солнце?

Пеп, конечно же, лукавит, рассуждая про влияние солнца на форму «Сити». Классический весенний спурт «Сити» выдает не только потому, что можно убрать зимнюю куртку обратно в шкаф, а за окном начинают петь птички. При этом солнце тоже может влиять – просто не в такой степени .

Первопричина – умение «Сити» мощно добавлять на решающем отрезке . В условиях, когда нужно догонять, а права на ошибку не остается. Можно выделить два повторяющихся из года в год паттерна – таких же стабильных, как восход солнца по утрам.

Во-первых, собрание игроков в момент, когда отставание достигает предела. Это чуть ли не ритуал любой чемпионской гонки, в которой участвует «Сити». Важно: собираются только игроки, без Пепа и помощников. О таких встречах становится известно только по окончании сезона – когда медиа выпускают тексты с хроникой важных событий. Известно минимум несколько случаев, когда это прямо заряжало команду на мощную весну. Инициатором выступает группа капитанов – из четырех-пяти самых опытных фигур в команде.

Во-вторых, тактические поиски Пепа. К весне они обычно заканчиваются. Состав начинает повторяться из матча в матч. Мелкие детали вроде схемы прессинга и структуры владения тоже фиксируются. Нынешняя гонка – хороший пример. Пеп весь сезон ротировал основу, но в последних матчах делает максимум одну перестановку. Только если на это есть веская причина – например, смена вратаря, так как запасной играет в кубках, а первый в АПЛ.

Веру Пепа в победный состав не может пошатнуть даже статус тех, кто выпал из списка 11 избранных. В разные годы через это проходили Эмерик Лапорт, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Несмотря на важнейшую роль в прошлом, вынуждены были мириться и принимать роль джокеров.

При этом климат тоже не стоит недооценивать. Тренеры, приезжающие в Англию из-за границы, часто рассуждают о погоде как о факторе, который может влиять на игру . Самым громким голосом климатического движения был Юрген Клопп. Его замечания насчет ветра часто подвергались насмешкам, но вот что немец говорил сразу после переезда в АПЛ:

«Английский футбол не быстрее немецкого. Возможно, игроки тут делают чуть больше рывков, но это не первопричина. Здесь просто другой стиль игры. Отчасти – из-за погоды.

Ветер в Англии может быть экстремально сильным. Мы к такому в Германии не привыкли. Из-за ветра тебе хочешь не хочешь приходится упрощать игру. Мне как тренеру тоже приходится адаптировать стиль. В результате нужно быть готовым к играм с кучей дуэлей вверху и постоянной борьбе за подбор. Единоборств становится больше. Следовательно, и игра становится более интенсивной ».

Показательно, что чаще всего Клопп жаловался на погоду зимой. Что похвально, фиксировал и негативное влияние, и позитивное. Например, после победы «Ливерпуля» над «Уотфордом» в декабре-2019 отмечал, что команды создали одинаковое количество моментов, но соперник не реализовал свои только из-за ветра, который сбивал с ног и мешал сосредоточиться на ударе.

К Пепу замечание Клоппа тоже применимо. Матчи с большой ролью единоборств и вторых мячей (проще говоря, подборов) – то, чего Гвардиола боится как огня. О важности подборов в Англии Пепу говорил еще Хаби Алонсо, с которым тренер советовался перед переездом: «Хаби играл в «Ливерпуле», поэтому его советы были ценными для меня. Он сказал мне: «Придется адаптироваться, эти вторые мячи – их ни с чем не спутать». Я еще подумал: «Ну, хорошо, вторые мячи, что тут такого?» А потом понял, насколько они важны. Не только вторые, но и третьи, четвертые. До переезда в АПЛ я никогда не увлекался такими вещами».

Одно из проявлений адаптации – то, как Пеп делил четверку защитников на пары. Против команд, которые давали играть и играли сами, Гвардиола выбирал пару пасующих Стоунз-Лапорт. Против команд, которые делали ставку на борьбу и вторые мячи, предпочитал связку Компани-Отаменди – как более мощных в физическом плане.

Прогноз на воскресенье? В Манчестере ожидается легкий ветерок и переменная облачность.

