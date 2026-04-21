Что вы пропустили в 33-м туре АПЛ: коронация Салаха, песенка Холанда после «Арсенала», у Шерки улыбка демона

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

«Челси» не забивал в АПЛ с 4 марта

«Челси» без голов уже 4 тура. Такая атакующая форма отбрасывает лондонцев все дальше от зоны ЛЧ: 0:1, 0:3, 0:3, 0:1.

На этом отрезке все голы «Челси» ушли на то, чтобы немного напрячь «ПСЖ» (2) и поколотить клубы из низших дивизионов в Кубке Англии (11 мячей «Рексхэму» и «Порт Вейлу»).

«МЮ» серфит вместе с Куньей

Одноклубники переняли фирменное празднование бразильца. В деле и Бруну Фернандеш – с его паса Кунья забил «Челси» (1:0).

Кстати, «Юнайтед» не выбивал три выездные победы над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси» с сезона-1984/85. Тогда еще не придумали АПЛ, а Алекс Фергюсон тренировал в Шотландии.

«Ман Юнайтед» – единственный клуб АПЛ без поражений подряд

В воскресенье из списка выпал «Арсенал», проигравший в соседних турах «Борнмуту» и «Ман Сити».

У «МЮ» 7 поражений в сезоне, но проиграть дважды подряд – такого «Юнайтед» себе не позволяет.

Коронация Салаха в последнем дерби Ливерпуля 👑

Состоялось первое дерби на новеньком стадионе «Эвертона». Такое Салах пропустить не мог.

Для самого египтянина это было последнее дерби в ливерпульской карьере. И один из финальных матчей за «Ливерпуль» вообще.

Салах забил и догнал прежнего рекордсмена городских разборок в АПЛ – Стивена Джеррарда (9 голов).

Кертис Джонс понимал значимость момента и водрузил на голову Мо воображаемую корону.

«Может, Арне что-то сказал ему…» Ван Дейк оговорился и рассмешил Салаха

После дерби Салах и Вирджил Ван Дейк были в хорошем настроении:

– Салах будет очень важен для нас в последних двух матчах… Я хотел сказать – в пяти.

– По его версии, у меня осталось два матча. Не знаю, может, Арне что-то сказал ему…

Вот для чего нам нужны камеры на судьях

Илиман Ндиай из «Эвертона» удивлен, поражен и возмущен одновременно.

Уровень борьбы Габриэла и Холанда – до порванной футболки

О, эта парочка никогда не успокоится. Продолжение – уже в следующем сезоне. 

«Пусть другие решают, выиграл я это противостояние или нет. Я забил гол, значит, в тот момент я выиграл дуэль – это был отличный мяч, решающий момент, и мы победили», – резюмировал Холанд.

У Холанда было послематчевое шоу

Хаааа, этот взгляд. Норвежец еще и пропел строчку из песни Flo Rida – Good Feeling: «О-о, порой у меня появляется классное чувство, е-е» 🎶

Минус майка, плюс пляжный прикид и немного кривляний. Эрлинг просто не унимался и сполна насладился моментом.

Шерки светится от счастья, когда надо обыграть защитника

Улыбка французского трюкача даже пугает, если вы защитник клуба Премьер-лиги.

И не зря. Шерки – первый игрок английского сезона с баскетбольным дабл-даблом: 10+ голов и 10+ асисстов во всех турнирах. 

«Еще не все кончено». Райс обещает борьбу

После поражения «Арсенала» Деклан Райс приободрил Мартина Эдегора: «Еще не все кончено».

Чтобы доказать это, у «Арсенала» осталось 5 матчей.

Творивший чудеса с «Борнмутом» Эдди Хау не обыгрывал «Борнмут» в АПЛ

Без Эдди Хау мы могли никогда не узнать, до чего замечательный клуб «Борнмут». Когда-то Эдди подхватил «Борнмут» в третьем дивизионе и вывел в Премьер-лигу.

А теперь ирония в том, что Хау никак не может обыграть «Борнмут» в лиге, уже тренируя «Ньюкасл».

8 матчей, 5 ничьих и 3 поражения. Самое свежее – субботнее, дома (1:2). Очень неприятно.

Сэйв Эми Мартинеса будто из финала ЧМ-2022

Ну да, ну да: не те ставки, не те масштабы, не то значение.

Но ведь мы все подумали об одном и том же?

Как в Катаре с выходом Коло-Муани, сэйв Эми удержал его команду в игре. А развязка наступила даже быстрее: уже через 36 секунд Тэмми Абрахам забил победный гол (4:3).

Камбэк «Санлерленда» с 1:3 был героическим, но очков не принес. Все испортил Мартинес.

«Вулверхэмптон» официально вылетел

Ничья «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» (0:0) отправила в Чемпионшип «Вулвз». В последних турах команда уже почти не боролась и вылетает после 8 сезонов в Премьер-лиге. 

Очень сильно зауважал Эрлинга за то что он никак не отреагировал когда его боднул Магальяешь (или как там его фамилия пишется?).
Мог бы упасть, валяться в корчах и выпрашивать удаление- а викинг и бровью не повел. Красавец. Мужчина.
МЮ - наконец-то не антирекорд👍
Ответ Lavinka
единственный кто остановил Габриэля https://uploads.disquscdn.com/images/b471d643c1e9850478287a277e2563df9371dfd4b0e175f2a9abb831eb441da9.jpg
Ну с холодильником шутки плохи, конечно :))
Холланд с порванной майкой-ты следующий(с) Шанг Цунг
Холланд с порванной майкой-ты следующий(с) Шанг Цунг
Или Боло Янг: "You are next!"
Или Боло Янг: "You are next!"
ага, точно
Меня раздражает одно. Когда чемпионская гонка у Сити всегда матч в запасе которая играется перед последними турами. Так было в гонках с Ливерпулем, когда они сыграли перенесенный матч с МЮ 31 тура между 35-36 туром, в момент когда МЮ был плох. А помниться, что МЮ после увольнения Маура и назначения Сульшера выдал 12 матчей без поражений, сыграв и в ничью с Ливерпулем в этом отрезке. В этом отрезке матч с МС перенесли, а к моменту встречи с МС, МЮ был никакой уже, выдохлись. Это сезон 2018/19.
В сезоне 2021/22 матч с Вулвз 33 тура перенесли опять таки на день между 35-36 турами.
Это еще дает запас уверенности для них.
Вот в этом году МС не играет уже в ЛЧ. Так поставь их матч с Пэлас куда-нибудь пораньше, а не перед последним туром.
Так некуда ставить. Пэлас играет в ЛК , матчи по четвергам.
А Сити продолжает играть во внутренних кубках. А раньше играл в ЛЧ. Расписание плотное.
Только на последние две недели чемпионата появится окно, где клубы смогут сыграть.
Это же не Франция. Тут все недели забитые.
Мс благоразумно уступил КП в прошлом сезоне, чтобы у него был забит календарь Еврокубками в этом. Стратегия
Как фанат «Арсенала», откровенно говоря, по делом, если (когда) чемпионство упустят. Психология чемпиона ломается каждую весну несмотря на то, что есть потенциал на лучшую команду Европы. Сложно Артете говорить что-то тк уровень есть + два полуфинала лч подряд. Боюсь, что Микель может сдаться и уйти с поста, оставив клеймо «вечно второй»..
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
а если пару рюмочек бахнуть ?
а если пару рюмочек бахнуть ?
НЕЕЕЕЕЕ
Холанд похож на Кинг-Конга -альбиноса