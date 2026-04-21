Что вы пропустили в 33-м туре АПЛ: коронация Салаха, песенка Холанда после «Арсенала», у Шерки улыбка демона
Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.
Это 33-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь.
«Челси» не забивал в АПЛ с 4 марта
«Челси» без голов уже 4 тура. Такая атакующая форма отбрасывает лондонцев все дальше от зоны ЛЧ: 0:1, 0:3, 0:3, 0:1.
На этом отрезке все голы «Челси» ушли на то, чтобы немного напрячь «ПСЖ» (2) и поколотить клубы из низших дивизионов в Кубке Англии (11 мячей «Рексхэму» и «Порт Вейлу»).
«МЮ» серфит вместе с Куньей
Одноклубники переняли фирменное празднование бразильца. В деле и Бруну Фернандеш – с его паса Кунья забил «Челси» (1:0).
Кстати, «Юнайтед» не выбивал три выездные победы над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси» с сезона-1984/85. Тогда еще не придумали АПЛ, а Алекс Фергюсон тренировал в Шотландии.
«Ман Юнайтед» – единственный клуб АПЛ без поражений подряд
В воскресенье из списка выпал «Арсенал», проигравший в соседних турах «Борнмуту» и «Ман Сити».
У «МЮ» 7 поражений в сезоне, но проиграть дважды подряд – такого «Юнайтед» себе не позволяет.
Коронация Салаха в последнем дерби Ливерпуля 👑
Состоялось первое дерби на новеньком стадионе «Эвертона». Такое Салах пропустить не мог.
Для самого египтянина это было последнее дерби в ливерпульской карьере. И один из финальных матчей за «Ливерпуль» вообще.
Салах забил и догнал прежнего рекордсмена городских разборок в АПЛ – Стивена Джеррарда (9 голов).
Кертис Джонс понимал значимость момента и водрузил на голову Мо воображаемую корону.
«Может, Арне что-то сказал ему…» Ван Дейк оговорился и рассмешил Салаха
После дерби Салах и Вирджил Ван Дейк были в хорошем настроении:
– Салах будет очень важен для нас в последних двух матчах… Я хотел сказать – в пяти.
– По его версии, у меня осталось два матча. Не знаю, может, Арне что-то сказал ему…
Вот для чего нам нужны камеры на судьях
Илиман Ндиай из «Эвертона» удивлен, поражен и возмущен одновременно.
Уровень борьбы Габриэла и Холанда – до порванной футболки
О, эта парочка никогда не успокоится. Продолжение – уже в следующем сезоне.
«Пусть другие решают, выиграл я это противостояние или нет. Я забил гол, значит, в тот момент я выиграл дуэль – это был отличный мяч, решающий момент, и мы победили», – резюмировал Холанд.
У Холанда было послематчевое шоу
Хаааа, этот взгляд. Норвежец еще и пропел строчку из песни Flo Rida – Good Feeling: «О-о, порой у меня появляется классное чувство, е-е» 🎶
Минус майка, плюс пляжный прикид и немного кривляний. Эрлинг просто не унимался и сполна насладился моментом.
Шерки светится от счастья, когда надо обыграть защитника
Улыбка французского трюкача даже пугает, если вы защитник клуба Премьер-лиги.
И не зря. Шерки – первый игрок английского сезона с баскетбольным дабл-даблом: 10+ голов и 10+ асисстов во всех турнирах.
«Еще не все кончено». Райс обещает борьбу
После поражения «Арсенала» Деклан Райс приободрил Мартина Эдегора: «Еще не все кончено».
Чтобы доказать это, у «Арсенала» осталось 5 матчей.
Творивший чудеса с «Борнмутом» Эдди Хау не обыгрывал «Борнмут» в АПЛ
Без Эдди Хау мы могли никогда не узнать, до чего замечательный клуб «Борнмут». Когда-то Эдди подхватил «Борнмут» в третьем дивизионе и вывел в Премьер-лигу.
А теперь ирония в том, что Хау никак не может обыграть «Борнмут» в лиге, уже тренируя «Ньюкасл».
8 матчей, 5 ничьих и 3 поражения. Самое свежее – субботнее, дома (1:2). Очень неприятно.
Сэйв Эми Мартинеса будто из финала ЧМ-2022
Ну да, ну да: не те ставки, не те масштабы, не то значение.
Но ведь мы все подумали об одном и том же?
Как в Катаре с выходом Коло-Муани, сэйв Эми удержал его команду в игре. А развязка наступила даже быстрее: уже через 36 секунд Тэмми Абрахам забил победный гол (4:3).
Камбэк «Санлерленда» с 1:3 был героическим, но очков не принес. Все испортил Мартинес.
«Вулверхэмптон» официально вылетел
Ничья «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» (0:0) отправила в Чемпионшип «Вулвз». В последних турах команда уже почти не боролась и вылетает после 8 сезонов в Премьер-лиге.
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages.ru/Harry Murphy – AVFC/Aston Villa FC, Carl Recine / Staff, Michael Regan / Staff, NurPhoto / Contributor
Мог бы упасть, валяться в корчах и выпрашивать удаление- а викинг и бровью не повел. Красавец. Мужчина.
https://uploads.disquscdn.com/images/b471d643c1e9850478287a277e2563df9371dfd4b0e175f2a9abb831eb441da9.jpg
В сезоне 2021/22 матч с Вулвз 33 тура перенесли опять таки на день между 35-36 турами.
Это еще дает запас уверенности для них.
Вот в этом году МС не играет уже в ЛЧ. Так поставь их матч с Пэлас куда-нибудь пораньше, а не перед последним туром.
А Сити продолжает играть во внутренних кубках. А раньше играл в ЛЧ. Расписание плотное.
Только на последние две недели чемпионата появится окно, где клубы смогут сыграть.
Это же не Франция. Тут все недели забитые.