Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты.

Это 33-я серия Занятных штучек.

«Челси» не забивал в АПЛ с 4 марта

«Челси» без голов уже 4 тура. Такая атакующая форма отбрасывает лондонцев все дальше от зоны ЛЧ: 0:1, 0:3, 0:3, 0:1.

На этом отрезке все голы «Челси» ушли на то, чтобы немного напрячь «ПСЖ» (2) и поколотить клубы из низших дивизионов в Кубке Англии (11 мячей «Рексхэму» и «Порт Вейлу»).

«МЮ» серфит вместе с Куньей

Одноклубники переняли фирменное празднование бразильца. В деле и Бруну Фернандеш – с его паса Кунья забил «Челси» (1:0).

Кстати, «Юнайтед» не выбивал три выездные победы над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси» с сезона-1984/85. Тогда еще не придумали АПЛ, а Алекс Фергюсон тренировал в Шотландии.

«Ман Юнайтед» – единственный клуб АПЛ без поражений подряд

В воскресенье из списка выпал «Арсенал», проигравший в соседних турах «Борнмуту» и «Ман Сити».

У «МЮ» 7 поражений в сезоне, но проиграть дважды подряд – такого «Юнайтед» себе не позволяет.

Коронация Салаха в последнем дерби Ливерпуля 👑

Состоялось первое дерби на новеньком стадионе «Эвертона». Такое Салах пропустить не мог.

Для самого египтянина это было последнее дерби в ливерпульской карьере. И один из финальных матчей за «Ливерпуль» вообще.

Салах забил и догнал прежнего рекордсмена городских разборок в АПЛ – Стивена Джеррарда (9 голов).

Кертис Джонс понимал значимость момента и водрузил на голову Мо воображаемую корону.

«Может, Арне что-то сказал ему…» Ван Дейк оговорился и рассмешил Салаха

После дерби Салах и Вирджил Ван Дейк были в хорошем настроении:

– Салах будет очень важен для нас в последних двух матчах… Я хотел сказать – в пяти.

– По его версии, у меня осталось два матча. Не знаю, может, Арне что-то сказал ему…

Вот для чего нам нужны камеры на судьях

Илиман Ндиай из «Эвертона» удивлен, поражен и возмущен одновременно.

Уровень борьбы Габриэла и Холанда – до порванной футболки

О, эта парочка никогда не успокоится. Продолжение – уже в следующем сезоне.

«Пусть другие решают, выиграл я это противостояние или нет. Я забил гол, значит, в тот момент я выиграл дуэль – это был отличный мяч, решающий момент, и мы победили», – резюмировал Холанд.

У Холанда было послематчевое шоу

Хаааа, этот взгляд. Норвежец еще и пропел строчку из песни Flo Rida – Good Feeling: «О-о, порой у меня появляется классное чувство, е-е» 🎶

Минус майка, плюс пляжный прикид и немного кривляний. Эрлинг просто не унимался и сполна насладился моментом.

Шерки светится от счастья, когда надо обыграть защитника

Улыбка французского трюкача даже пугает, если вы защитник клуба Премьер-лиги.

И не зря. Шерки – первый игрок английского сезона с баскетбольным дабл-даблом: 10+ голов и 10+ асисстов во всех турнирах.

«Еще не все кончено». Райс обещает борьбу

После поражения «Арсенала» Деклан Райс приободрил Мартина Эдегора: «Еще не все кончено».

Чтобы доказать это, у «Арсенала» осталось 5 матчей.

Творивший чудеса с «Борнмутом» Эдди Хау не обыгрывал «Борнмут» в АПЛ

Без Эдди Хау мы могли никогда не узнать, до чего замечательный клуб «Борнмут». Когда-то Эдди подхватил «Борнмут» в третьем дивизионе и вывел в Премьер-лигу.

А теперь ирония в том, что Хау никак не может обыграть «Борнмут» в лиге, уже тренируя «Ньюкасл».

8 матчей, 5 ничьих и 3 поражения. Самое свежее – субботнее, дома (1:2). Очень неприятно.

Сэйв Эми Мартинеса будто из финала ЧМ-2022

Ну да, ну да: не те ставки, не те масштабы, не то значение.

Но ведь мы все подумали об одном и том же?

Как в Катаре с выходом Коло-Муани, сэйв Эми удержал его команду в игре. А развязка наступила даже быстрее: уже через 36 секунд Тэмми Абрахам забил победный гол (4:3).

Камбэк «Санлерленда» с 1:3 был героическим, но очков не принес. Все испортил Мартинес.

«Вулверхэмптон» официально вылетел

Ничья «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» (0:0) отправила в Чемпионшип «Вулвз». В последних турах команда уже почти не боролась и вылетает после 8 сезонов в Премьер-лиге.

