Матч года в АПЛ: какой будет тактика «Сити» и «Арсенала»?

Палагин предвкушает.

Встречи «Манчестер Сити» и «Арсеналом», как правило, подаются через дуэль Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Беспроигрышный сюжет – учитель против лучшего ученика, который пытается переиграть учителя.

Но на этот раз внутри куда больше локальных тактических интриг.

А ставки невероятно высоки: этот матч может решить чемпионскую гонку АПЛ.

Будет ли «Арсенал» играть на победу?

У команды Артеты турнирное преимущество – плюс 3 по потерянным очкам и, следовательно, право сыграть на ничью. У «Сити» такой роскоши нет – чтобы продолжить преследование, нужно побеждать. Любой другой результат оставляет в роли догоняющих.

Соблазн сыграть вторым номером у «Арсенала» есть. Но в памяти свежа чемпионская гонка двухлетней давности, когда команда Артеты приехала на «Этихад» и решила отсидеться на 0:0 с 28% владения (антирекорд того сезона). Выбрали автобусный режим, несмотря на то, что в лидеры в тот день вырвался «Ливерпуль», а «Сити» в случае поражения вылетал из гонки – отставание увеличивалось бы с 1 очка до 4.

За манеру, в которой добыли ничью, «Арсеналу» прилетело немало критики. После окончания сезона об этом ярко высказался Родри: «Что все решило? Думаю, менталитет. «Арсенал» тоже заслужил титул, они провели невероятный сезон, но менталитет, вот что решает. Когда они приехали сюда на «Этихад», я посмотрел на них и сказал: «Они не пойдут за победой. Им нужна только ничья». В конце концов мы догнали их. Урок: если вы оставляете нам даже малейший шанс, мы способны выиграть все оставшиеся матчи до конца и нагнать вас».

Тот матч часто припоминают «Арсеналу», когда речь заходит о нехватке чемпионского менталитета и стиля. Тьерри Анри, развивая мысль, сказал, что «Арсенал» играет так, словно проиграть боится больше, чем хочет выиграть. Похожего рода критика достигла пика в этом сезоне. Тренирующий «Брайтон» Фабиан Хюрцелер после очного матча заявил, что никогда не будет играть, как Артета (позже, правда, принес извинения).

Воскресный матч с «Сити» – хорошая возможность ответить критикам и окончательно погасить претензии насчет стиля. Другое дело, способен ли на открытую игру нынешний «Арсенал»? Во второй половине сезона команда все чаще скатывается в режим второго номера – даже когда не давит результат, а соперник сильно уступает в классе. Только с начала марта выдали матчи с 38%, 40%, 41% и 42% владения.

Артета против нового прессинга Пепа

Важнейший контекст – недавний финал Кубка лиги. Там Пеп представил новый тип прессинга. Вместо традиционных по сезону 4-4-2 с ромбом каталонец выбрал 4-2-4, в которых атакующая четверка перекрывает продвижение через центр в максимально выжидательной манере. Не стараются сразу отобрать мяч, а ждут наилучшего момента для начала давления (так называемого триггера).

«Арсенал» не придумал способы обхода. Перекатывали мяч шестеркой оборонительных игроков + Кепа и очень плохо доводили до атакующей группы. К моменту, как счет стал 0:2, нанесли всего 4 удара с игры. Из них 3 – в одной атаке на старте матча. Пасовали на этом отрезке с точностью 73% – пропасть в сравнении с типичным показателем по сезону (84%).

История с новым прессингом «Сити» получила продолжение. 4-2-4 Пеп использовал во всех следующих матчах. Что важно – атакующая четверка Доку-Холанд-Шерки-Семеньо не меняется. В рамках схемы теперь явная ставка на сыгранность.

Перфоманс «Сити» стал вдохновением для соперников «Арсенала. После победы на «Эмирейтс» в прошлом туре Андони Ираола из «Борнмута» рассказал, что позаимствовал некоторые элементы плана у Пепа:

«Прессинг – наша сильная сторона. Команды вроде «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» терпеливо разыгрывают и дают шанс высоко отбирать мяч, если давление правильно организовано. В этом матче мы не использовали персональный прессинг. Если играть персонально против «Арсенала», то Райя доставит мяч вперед, где будут дуэли 1-в-1. Игра превратится в кошки-мышки. Нам нужно было давить при сохранении +1 игрока в линии защиты».

Как и в финале, «Арсенал» снова ничего не придумал. Закончили матч с 0,19 xG с игры. А второй мяч пропустили после того, как не смогли справиться с прессингом и быстро отреагировать на потерю.

Интересно, какой ответ заготовит Артета. Помним, что игра под прессингом была чуть ли не главной суперсилой первых сезонов Микеля – здорово начинали от вратаря и заканчивали силами Пьера-Эмерика Обамеянга. Возможно, ключом станет возвращение Мартина Эдегора – лучшего в команде в плане поиска свободных зон. Норвежец пропустил несколько последних матчей из-за травмы, но исключать его участие Артета не стал. Состояние Мартина проверят еще раз перед игрой.

Все должен решить второй тайм

Типичный ход последних матчей «Сити»: в первом тайме команда изучает соперника на предмет слабостей, играет максимум на равных, а после перерыва врубает пятую передачу и давит на все болезненные точки, которые обнаружила перед тем, как уйти в раздевалку. Переключателем нередко выступает Пеп. Антуан Семеньо рассказывал, что на «Стэмфорд Бридж» команду завела именно речь Гвардиолы в перерыве.

«Арсенал» уже пострадал от этой формулы в недавнем финале. Опыт может пригодиться, но ситуацию усугубляют условия, в которых команды готовились к игре. «Арсенал» в среду вечером играл непростой матч Лиги чемпионов со «Спортингом» – не ушли в дополнительное время, но потратили немало сил. Приболевший перед матчем Деклан Райс признался, что закончил встречу выжатым как лимон.

Если изучить статистику, видно, что после еврокубков «Арсенал» играет хуже в АПЛ – 1,8 очка за игру против 2,4 в любое другое время. Даже победные матчи на фоне усталости нередко вызывают вопросы – либо полагаются на стандарты, либо дожимают только в концовке.

«Сити» на этом фоне шиковал – в начале недели игроки получили пару дней выходных, а потом могли готовиться в традиционном цикле. Пеп признал, что променял бы такую роскошь на четвертьфинал ЛЧ, но дополнительные тренировки – преимущество, которое каталонец особенно ценит в условиях современного календаря.

Чем может ответить «Арсенал»? Например, влиянием запасных. Джокеры «Арсенала» забили уже 11 голов в этом сезоне – первое место в АПЛ. Запасные «Сити» разразились только одним мячом и идут последними по этому показателю. При этом важно не переоценивать статистику. Запасные нередко помогали Артете переворачивать ход матчей, но напрямую голами принесли только 4 очка. Как правило, только добивают соперника, который уже уступает в счете.

Доннарумма против угловых «Арсенала»

Итальянец проводит неоднозначный дебютный сезон. Сложно оценить, положительное или отрицательное влияние оказывает на результаты. Много противоречивого, даже если не заходить на территорию игры в пас и сосредоточиться только на вратарском искусстве.

Например, по предотвращенным голам идет в топ-5 АПЛ с показателем плюс 3,5. Не великий результат по меркам Джиджи, но уж точно выше среднего. На другой чаше весов – все еще отрицательная разница голов «Сити» на стандартах (минус 1). Виновником здесь нередко выступает именно Доннарумма.

Главная беда: Джиджи до сих пор не привык к манере, в которой команды АПЛ подают угловые – перегружая большим числом вратарскую и намеренно блокируя самого вратаря. Показательно, что Доннарумма получил уже 6 желтых – с большим отрывом первый показатель среди вратарей (у ближайшего – только 3). В половине случае – за споры с арбитром после стандарта у своих ворот.

Несмотря на габариты, Джиджи никогда не отличался топовой игрой на выходах. Тренд на стандарты, захвативший в этом сезоне АПЛ, дополнительно подсвечивает недостаток.

В воскресенье этот элемент может сыграть даже более важную роль, чем игра ногами. Стандарты – чуть ли не единственное оружие «Арсенала» в последнее время. По сезону с их помощью не только бьют рекорды по голам и зарабатывают пенальти, но и добывают комфортный сценарий, в котором получают преимущество в счете и право припарковаться.

«Арсенал» одержал 5 побед со счетом 1:0. Четыре из них – с решающим голом после стандарта.

Закроет ли «Арсенал» нового бомбардира «Сити»?

Речь про Нико О’Райли – главного героя кубкового финала, который положил «Арсеналу» два, а затем выдал еще два классных матча с «Ливерпулем» (заработанный пенальти+ассист) и «Челси» (победный гол).

У англичанина весьма интересная роль. Номинально левый защитник, который в стадии владения может сместиться в любую зону в зависимости от нужд команды, а в финальной стадии оказывается скрытым форвардом с внезапными рывками в штрафную типажа Гюндогана.

Главная проблема для соперников «Сити»: кто должен отвечать за О’Райли? Формально по нему играет правый полузащитник, которому не хватает оборонительных качеств и часто элементарного желания опускаться в штрафную. Нередко на О’Райли переключается один из опорников, но его Нико способен задавить габаритами – уникальными для левого защитника (193 см).

Вот слова после финала: «Пеп сказал перед игрой, что Субименди будет плотно держать меня в штрафной. Отметил, что я сильнее и крепче, поэтому нужно чаще идти в штрафную и реагировать на навесы. Ребята тоже просят это делать, потому что я неплохо играю головой».

В матче с «Челси» по Нико персонально действовал Андрей Сантос – номинально бразилец стартовал в опорной, но формально опускался дополнительным ЦЗ. Не помогло – именно Сантоса англичанин продавил в эпизоде с голом.

Третий вариант с переключениями на О’Райли центрального защитника тоже вызывает вопросы. В таком случае свободу получает Эрлинг Холанд. Норвежец не в лучшей форме, но в последних матчах начал получать моменты и забивать – в том числе благодаря фишке с О’Райли.

Главная интрига вокруг «Сити» перед игрой тоже касалась Нико. Против «Челси» англичанин заменился из-за травмы задней поверхности бедра. Формально его мог подменить Раян Аит-Нури – классический левый защитник, который выше уровнем и лучше обращается с мячом, но не может дать похожих рывков в штрафную и за 6 сезонов в АПЛ всего дважды забил головой. К счастью для Пепа, О’Райли здоров и должен сыграть, а головоломку придется решать не ему, а Артете.

Усложняют ее для Микеля последние матчи. Команда перестала справляться с подключениями левых защитников. Топовую игру против «Арсенала» выдал не только О’Райли. Еще можно вспомнить Макси Араухо из «Спортинга» и Адриена Трюффера из «Борнмута». Они подключались в более традиционной манере, но тоже навели шороху.

Шерки vs Райс – потенциально главная дуэль матча

Конкуренты по позициям наверняка найдутся.

Пара Салиба-Габриэл против Холанда.

Кто угодно на правом фланге защиты «Арсенала» против Жереми Доку.

Дуэль лучшего опорника мира Родри против второго опорника мира Мартина Субименди (версия тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнтэ).

Вратарская дуэль, в которой на первый план может выйти даже не отражение ударов.

Но именно дуэль Райана Шерки и Деклана Райса видится решающей.

Главный волшебник АПЛ с лучшим показателем по xA (ожидаемые ассисты) на 90 минут против главного разрушителя лиги. Должны встретиться в одной зоне, так как Шерки предпочитает творить из правого полуфланга, а Райс защищается ближе к левому флангу для «Арсенала».

Текущая форма – точно за Шерки. Не только творит в промышленных масштабах, но и пашет наравне с остальными – к этому приучил Пеп по ходу сезона.

Райс не в кризисе, но точно проходит спад. Часть объяснения – нагрузка в этом сезоне. Деклан играет без замен. Запасные оказывают большое влияние на планы Артеты, но альтернативы Райсу все еще нет. Следствие – усталость. Вот показательная табличка от Opta с прессинг-действиями Деклана по ходу сезона. Спад – налицо.

Но если кто и может остановить Шерки, то именно Деклан. Англичанину выпадет важнейшая роль. Нужно сдерживать фирменные комбинации «Сити», главная цель которых – подготовить почву под навес на Холанда или О’Райли. Шерки выступает как ключевое звено, собирающее на себя несколько игроков, что освобождает партнеров. Райс в топовой форме защищается за двоих и способен прервать на полуслове.

В воскресенье понадобится именно эта версия Деклана.

Фото: East News /AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru /Julian Finney, Ryan Pierse, Alex Pantling, Rob Newell – CameraSport ; Daniel Weir/Sports Press/Global Look Press