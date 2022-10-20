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«МЮ» провел лучший матч при Тен Хаге: мощный прессинг, доминирование в центре, уверенная победа. Без шансов для Конте

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Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» максимально уверенно разобрался с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд» (2:0 при 8 сэйвах Уго Льориса). Это далеко не первая победа Эрика тен Хага в топ-матче АПЛ, но такой степени доминирования его «МЮ» еще не показывал. Разберемся, как так получилось и что это значит для перспектив команды.

Тен Хаг внес лишь одно изменение в состав относительно матча против «Ньюкасла» – Маркус Рэшфорд в атаке вместо Криштиану Роналду. Не очень большой сюрприз – во всех топ-матчах этого сезона португалец оказывался вне старта.

Антонио Конте остался без Ришарлисона (и еще раньше без Деяна Кулусевски). Итальянец не держал интригу и еще на предматчевой пресс-конференции подсказал сопернику, что сыграет 3-5-2 вместо любимых 3-4-3 (которые в теории были возможны при выходе Лукаса Моуры).

Дальние удары – аномалия матча. «МЮ» сделал на них явную ставку – она полностью сыграла

До первого гола 14 из 20 ударов были дальними (в момент, когда соперника надо было именно вскрывать) – 70%. Этот самый первый гол – тоже удар из-за пределов штрафной. Для контекста: на дистанции сезона ни одна команда АПЛ не бьет издали чаще, чем в 44%. Пропорция и количество дальних ударов у «МЮ» были дикими. 

Часто большое количество дальних ударов приводят как признак отчаяния и безыдейности, но всегда важен контекст. Конечно, при прочих равных любая команда предпочла бы бить из вратарской без сопротивления, но вчера у дальних выстрелов была более широкая тактическая задача (редкий сценарий, но порой такое бывает). Они были умышленным действием, а не индикатором проблем в атаке.

Чтобы понять эту ставку, важно знать, как организован этот «Тоттенхэм». На практике схема команды часто выглядит как 5-3-0-2 – есть разрыв в конкретной зоне, просто так не принято записывать. В обычных 5-3-2 в таких эпизодах нападающие оказывались бы в кадре и помогали бы держать компактность: 

То есть мы наблюдаем ультракомпактную пятерку защитников, потом тройку помогающих им опорников, затем идет разрыв – и только тогда пара нападающих. Это наблюдается весьма часто и умышленно. От матча к матчу соотношения обороняющихся и ожидающих контратаки меняются, но принцип сохраняется и часто помогает команде. 

Конте организовывает группу из 8-9 игроков так, чтобы не допустить явных моментов (неявные должен брать вратарь). А выше остаются и без того опаснейшие на пространстве звезды, которые из-за высокой позиции и отдыха становятся еще острее. 

Это принцип сделал «Тоттенхэм» контратакующей машиной и подарил команде кучу положительных результатов. Но даже до вчерашнего матча были случаи, когда их целенаправленно за это наказывали. Один из примеров – Томас Парти в дерби. Ганец получил гектар пространства на границе штрафной и забил. Александр Зинченко в выпуске шоу Влады Седан рассказывал, что это было именно установкой, которая связана с тем, что Харри Кейн давал Парти тотальную свободу. 

Тен Хаг еще более явно обернул эту особенность системы Конте против него. Получая пространство, игроки «МЮ» не стеснялись бить издали при любой возможности.

В частном случае у стратегии дальних ударов было несколько неочевидных плюсов:

• из-за свободы удары оказывались опаснее и труднее для вратаря, чем обычные дальние;

• пробить – не допустить потери и контратаки;

• даже неточный удар – это свободный удар от ворот «Тоттенхэма». Льорис почти всегда разыгрывал коротко (еще одна фишка Конте), что подводит нас ко второй ключевой заготовке Тен Хага – к прессингу, с которым гости не справились.

Персональный прессинг «МЮ» сковал розыгрыши «Тоттенхэма»

«Юнайтед» использовал типичную структуру прессинга – в зоне мяча четкие персональные ориентировки, а на дальней стороне тоже ориентировки, но более свободные (с возможностью читать эпизод и переключаться). 

В зоне мяча персоналки соблюдались очень четко – например, даже Варан до упора шел за Кейном на чужую треть:

Вообще такая структура – прием Тен Хага на почти любой матч (в «Аяксе» было так же), но против «Тоттенхэма» эффект был особенно мощным, так как схемы удобно накладывались для такого давления. 4-2-3-1 (или даже 4-2-1-3) – это схема для зеркалки схемы 3-5-2. То есть персональная игра была естественной при таком наложении схем – не нужно было адаптировать формацию. 

В большинстве эпизодов «МЮ» уверенно душил соперника и высоко перехватывал мяч, но в моментах, когда «Тоттенхэм» все-таки выбирался и переводил мяч на свободную сторону поля, было опасно:

Увы, делать это на постоянной основе не получалось. Хозяева извлекли из приема явно больше. Вообще, разобравшись с розыгрышами и контратаками, Тен Хаг по сути выключил «Тоттенхэм». Это ключевые сильные стороны команды Конте на топ-матчи – вчера их практически не было. 

Каземиро, Фред, Бруну – новый треугольник «МЮ» в центре поля. Каждый сыграл ключевую роль

Изначально Тен Хаг опробовал это трио против «Ньюкасла». Ту встречу из-за болезни пропускал Кристиан Эриксен, что открыло место для Фреда. Сейчас же Эриксен был готов, но снова вышли только португалоговорящие полузащитники. 

Все они сыграли ключевую роль в победе. У такого сочетания есть серьезный потенциал и за пределами вчерашнего матча. Это похоже на вариант, который используется в сборной Бразилии. У Фреда и Каземиро – отличное взаимопонимание. У Тите Каземиро служит базисом полузащиты, а роль Фреда подстраивается под характер конкретной встречи – он хорошо выполняет такие ситуативные задания, если четко их формулировать. В сборной это работает – получается гибкая и сбалансированная полузащита. 

Элементы гибкости мы наблюдали и вчера. Треугольник центра поля разворачивался в разные стороны. Фред и Каземиро глубже, а Бруну как десятка:

Бруну опускается глубже для созидания, а Фред отвлекает на себя внимание в чужой опорной:

Каземиро глубже всех, а Фред и Бруну выше: 

Только у Каземиро в этом матче была относительно фиксированная позиция, хотя даже это может меняться – против «Ньюкасла» порой Фред оставался глубже, а Каземиро делал рывки к штрафной. При должном уровне взаимопонимания это рождает интересные непредсказуемые конструкции. Между Фредом и Каземиро уже давно есть нужная связь, а Бруну хорошо вписывается из-за высочайшего интеллекта. 

В рамках этой полузащиты вчера у каждого была важная роль. Каземиро раскрывался во всей красе при прессинге. Его задача была в том, чтобы замыкать давление, когда соперник преодолел первую волну. Он блестяще читал такие моменты – успевал замыкать, но и защитников не подставлял под 2-в-2 с Кейном и Соном:

Косвенным отображением служат его 4 отбора, 2 перехвата и 3 фола (самый большой комплект такой работы). Также бразилец охотно пользовался свободой с мячом, которую получал из-за пассивности форвардов соперника.  

Роль Фреда была самой вариативной – распознавал, что уместнее в конкретный момент. Рывки до штрафной, поиск пространства на границе штрафной, дальние удары, помощь Каземиро в разрушении и даже элементы созидания. Ключевой момент – объем работы и понимание верного выбора в каждом конкретном эпизоде. Этим Фред впечатлил.

Бруну – вообще главный гений матча. Совместил точность передач 93% с 9 пасами под удар. То есть лучший в полузащите и по сохранению мяча, и по креативности. Такое комбо – мощь для любого полузащитника, но вообще редкость для манеры Фернандеша, которая строится на обострениях и постоянных рисках. 

«Представьте ситуацию: я могу покатить мяч правому защитнику, но на него будут оказывать давление трое соперников. Чего я добился этим простым точным пасом? Я бросил бомбу правому защитнику со словами: «Разбирайся с ней сам». Меня не беспокоит критика точности передач. Моя работа – кормить атакующих игроков передачами», – объяснял португалец в интервью The Athletic.

С такой манерой 93% точности при предельной вовлеченности (68 пасов – больше только у Люка Шоу) – просто космос. Это стало возможным в том числе из-за обновления в функциях. Треугольник дает ему более гибкую роль – требует сочетать функции десятки с ролью восьмерки, когда треугольник разворачивается. Иногда он диктует ритм, иногда обостряет. Вчера был лучшим во всем. 

***

2:0 – счет, который льстит «Тоттенхэму». «Юнайтед» при Тен Хаге выиграл уже третий большой матч (первые жертвы – «Ливерпуль» и «Арсенал»), но эта победа отличается от прежних. Тогда мы видели элементы нового стиля на старте, а затем игру на контратаках (что удобно многим игрокам и давало нужный эффект).

Вчерашний триумф – это доминирование, а не эффективные компромиссы. Внутри были и элементы эталонной подготовки к традиционным слабостям «Тоттенхэма», и элементы развития «МЮ» как команды в рамках стиля Тен Хага.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
19 октября, 22.15, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 47 Фред, 2:0 – 69 Бруну Фернандеш.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро (Эриксен, 87), Фред, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 87), Антони (Мактомини, 76).
ТоттенхэмЛьорис, Доэрти (Сессеньон, 82), Дайер (Санчес, 82), Дэвис, Ромеро, Перишич (Спенс, 89), Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 89), Биссума (Лукас Моура, 82), Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждение:
Каземиро (52).

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling ; REUTERS/Craig Brough; кадры трансляции «Матч ТВ»

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