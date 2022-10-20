«МЮ» провел лучший матч при Тен Хаге: мощный прессинг, доминирование в центре, уверенная победа. Без шансов для Конте

Разбор Вадима Лукомского.

«Манчестер Юнайтед» максимально уверенно разобрался с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд» (2:0 при 8 сэйвах Уго Льориса). Это далеко не первая победа Эрика тен Хага в топ-матче АПЛ, но такой степени доминирования его «МЮ» еще не показывал. Разберемся, как так получилось и что это значит для перспектив команды.

Тен Хаг внес лишь одно изменение в состав относительно матча против «Ньюкасла» – Маркус Рэшфорд в атаке вместо Криштиану Роналду. Не очень большой сюрприз – во всех топ-матчах этого сезона португалец оказывался вне старта.

Антонио Конте остался без Ришарлисона (и еще раньше без Деяна Кулусевски). Итальянец не держал интригу и еще на предматчевой пресс-конференции подсказал сопернику, что сыграет 3-5-2 вместо любимых 3-4-3 (которые в теории были возможны при выходе Лукаса Моуры).

Дальние удары – аномалия матча. «МЮ» сделал на них явную ставку – она полностью сыграла

До первого гола 14 из 20 ударов были дальними (в момент, когда соперника надо было именно вскрывать) – 70%. Этот самый первый гол – тоже удар из-за пределов штрафной. Для контекста: на дистанции сезона ни одна команда АПЛ не бьет издали чаще, чем в 44%. Пропорция и количество дальних ударов у «МЮ» были дикими.

Часто большое количество дальних ударов приводят как признак отчаяния и безыдейности, но всегда важен контекст . Конечно, при прочих равных любая команда предпочла бы бить из вратарской без сопротивления, но вчера у дальних выстрелов была более широкая тактическая задача (редкий сценарий, но порой такое бывает). Они были умышленным действием, а не индикатором проблем в атаке.

Чтобы понять эту ставку, важно знать, как организован этот «Тоттенхэм». На практике схема команды часто выглядит как 5-3-0-2 – есть разрыв в конкретной зоне, просто так не принято записывать. В обычных 5-3-2 в таких эпизодах нападающие оказывались бы в кадре и помогали бы держать компактность:

То есть мы наблюдаем ультракомпактную пятерку защитников, потом тройку помогающих им опорников, затем идет разрыв – и только тогда пара нападающих. Это наблюдается весьма часто и умышленно. От матча к матчу соотношения обороняющихся и ожидающих контратаки меняются, но принцип сохраняется и часто помогает команде.

Конте организовывает группу из 8-9 игроков так, чтобы не допустить явных моментов (неявные должен брать вратарь). А выше остаются и без того опаснейшие на пространстве звезды, которые из-за высокой позиции и отдыха становятся еще острее.

Это принцип сделал «Тоттенхэм» контратакующей машиной и подарил команде кучу положительных результатов. Но даже до вчерашнего матча были случаи, когда их целенаправленно за это наказывали. Один из примеров – Томас Парти в дерби. Ганец получил гектар пространства на границе штрафной и забил. Александр Зинченко в выпуске шоу Влады Седан рассказывал, что это было именно установкой, которая связана с тем, что Харри Кейн давал Парти тотальную свободу.

Тен Хаг еще более явно обернул эту особенность системы Конте против него. Получая пространство, игроки «МЮ» не стеснялись бить издали при любой возможности.

В частном случае у стратегии дальних ударов было несколько неочевидных плюсов:

• из-за свободы удары оказывались опаснее и труднее для вратаря, чем обычные дальние;

• пробить – не допустить потери и контратаки;

• даже неточный удар – это свободный удар от ворот «Тоттенхэма». Льорис почти всегда разыгрывал коротко (еще одна фишка Конте), что подводит нас ко второй ключевой заготовке Тен Хага – к прессингу, с которым гости не справились.

Персональный прессинг «МЮ» сковал розыгрыши «Тоттенхэма»

«Юнайтед» использовал типичную структуру прессинга – в зоне мяча четкие персональные ориентировки, а на дальней стороне тоже ориентировки, но более свободные (с возможностью читать эпизод и переключаться).

В зоне мяча персоналки соблюдались очень четко – например, даже Варан до упора шел за Кейном на чужую треть:

Вообще такая структура – прием Тен Хага на почти любой матч (в «Аяксе» было так же), но против «Тоттенхэма» эффект был особенно мощным, так как схемы удобно накладывались для такого давления. 4-2-3-1 (или даже 4-2-1-3) – это схема для зеркалки схемы 3-5-2. То есть персональная игра была естественной при таком наложении схем – не нужно было адаптировать формацию.

В большинстве эпизодов «МЮ» уверенно душил соперника и высоко перехватывал мяч, но в моментах, когда «Тоттенхэм» все-таки выбирался и переводил мяч на свободную сторону поля, было опасно:

Увы, делать это на постоянной основе не получалось. Хозяева извлекли из приема явно больше. Вообще, разобравшись с розыгрышами и контратаками, Тен Хаг по сути выключил «Тоттенхэм». Это ключевые сильные стороны команды Конте на топ-матчи – вчера их практически не было.

Каземиро, Фред, Бруну – новый треугольник «МЮ» в центре поля. Каждый сыграл ключевую роль

Изначально Тен Хаг опробовал это трио против «Ньюкасла». Ту встречу из-за болезни пропускал Кристиан Эриксен, что открыло место для Фреда. Сейчас же Эриксен был готов, но снова вышли только португалоговорящие полузащитники.

Все они сыграли ключевую роль в победе. У такого сочетания есть серьезный потенциал и за пределами вчерашнего матча. Это похоже на вариант, который используется в сборной Бразилии. У Фреда и Каземиро – отличное взаимопонимание. У Тите Каземиро служит базисом полузащиты, а роль Фреда подстраивается под характер конкретной встречи – он хорошо выполняет такие ситуативные задания, если четко их формулировать. В сборной это работает – получается гибкая и сбалансированная полузащита.

Элементы гибкости мы наблюдали и вчера. Треугольник центра поля разворачивался в разные стороны. Фред и Каземиро глубже, а Бруну как десятка:

Бруну опускается глубже для созидания, а Фред отвлекает на себя внимание в чужой опорной:

Каземиро глубже всех, а Фред и Бруну выше:

Только у Каземиро в этом матче была относительно фиксированная позиция, хотя даже это может меняться – против «Ньюкасла» порой Фред оставался глубже, а Каземиро делал рывки к штрафной. При должном уровне взаимопонимания это рождает интересные непредсказуемые конструкции. Между Фредом и Каземиро уже давно есть нужная связь, а Бруну хорошо вписывается из-за высочайшего интеллекта.

В рамках этой полузащиты вчера у каждого была важная роль. Каземиро раскрывался во всей красе при прессинге. Его задача была в том, чтобы замыкать давление, когда соперник преодолел первую волну. Он блестяще читал такие моменты – успевал замыкать, но и защитников не подставлял под 2-в-2 с Кейном и Соном:

Косвенным отображением служат его 4 отбора, 2 перехвата и 3 фола (самый большой комплект такой работы). Также бразилец охотно пользовался свободой с мячом, которую получал из-за пассивности форвардов соперника.

Роль Фреда была самой вариативной – распознавал, что уместнее в конкретный момент. Рывки до штрафной, поиск пространства на границе штрафной, дальние удары, помощь Каземиро в разрушении и даже элементы созидания. Ключевой момент – объем работы и понимание верного выбора в каждом конкретном эпизоде. Этим Фред впечатлил.

Бруну – вообще главный гений матча. Совместил точность передач 93% с 9 пасами под удар. То есть лучший в полузащите и по сохранению мяча, и по креативности. Такое комбо – мощь для любого полузащитника, но вообще редкость для манеры Фернандеша, которая строится на обострениях и постоянных рисках.

«Представьте ситуацию: я могу покатить мяч правому защитнику, но на него будут оказывать давление трое соперников. Чего я добился этим простым точным пасом? Я бросил бомбу правому защитнику со словами: «Разбирайся с ней сам». Меня не беспокоит критика точности передач. Моя работа – кормить атакующих игроков передачами», – объяснял португалец в интервью The Athletic.

С такой манерой 93% точности при предельной вовлеченности (68 пасов – больше только у Люка Шоу) – просто космос. Это стало возможным в том числе из-за обновления в функциях. Треугольник дает ему более гибкую роль – требует сочетать функции десятки с ролью восьмерки, когда треугольник разворачивается. Иногда он диктует ритм, иногда обостряет. Вчера был лучшим во всем.

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2:0 – счет, который льстит «Тоттенхэму». «Юнайтед» при Тен Хаге выиграл уже третий большой матч (первые жертвы – «Ливерпуль» и «Арсенал»), но эта победа отличается от прежних. Тогда мы видели элементы нового стиля на старте, а затем игру на контратаках (что удобно многим игрокам и давало нужный эффект).

Вчерашний триумф – это доминирование, а не эффективные компромиссы. Внутри были и элементы эталонной подготовки к традиционным слабостям «Тоттенхэма», и элементы развития «МЮ» как команды в рамках стиля Тен Хага.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling ; REUTERS/Craig Brough; кадры трансляции «Матч ТВ»