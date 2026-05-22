Палагин объясняет.

«Манчестер Сити» вышел из чемпионской гонки с «Арсеналом» за тур до окончания АПЛ. Исход уникален для эпохи Пепа. За 10 лет с каталонцем «Сити» взял 6 чемпионств. В остальных случаях выбывали из гонки задолго до конца сезона. А вот нынешняя дуэль с «Арсеналом» – первая, когда «Сити» упустил титул, подходя к последней неделе в статусе претендента .

В общей сложности команда поучаствовала в пяти чемпионских гонках, в которых итог решали считанные очки или миллиметры (в буквальном смысле – помним вынос Джона Стоунза с ленточки в сезоне-2018/19). В четырех предыдущих «Сити» неизменно приходил первым. Сначала в двух гонках обставили «Ливерпуль» с преимуществом в одно очко. Потом пришла очередь «Арсенала».

Эта суперсила «Сити» превратилась в часть фольклора. Вот что говорил Трент Александер-Арнолд – свидетель двух чемпионских гонок: «Если» «Сити» кружит где-то рядом, если они все еще чуют кровь на Рождество – нет не единого способа остановить их. Вы обречены, гонка закончена. На этой стадии сезона они даже не позволяют себе сыграть вничью. Думаю, это заложено в их ДНК. Они настолько стабильны, что даже не проигрывают в счете. Никакого бардака, никакого хаоса, взлетов, падений. Это грузовик, который несется на тебя на полному ходу».

В этом сезоне грузовик впервые притормозил. Разбираемся, что отказало в первую очередь.

«Сити» изначально не был фаворитом гонки

Обычный расклад перед стартом сезона у букмекеров: «Сити» – очевидный фаворит на чемпионство. Исключений в эпоху Пепа было всего 2. Первое – сезон-2020/21, последовавший после чемпионства «Ливерпуля» с преимуществом в 18 очков. Второе – нынешний сезон. Перед стартом букмекеры давали примерно равные шансы «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Сити». Причем именно в такой последовательности расставляли команды чаще всего.

Дополняют картину расклады от Opta. Здесь в алгоритмы заложены не только результаты прошлого сезона, но и качество игры. Условно: команда, которая плохо реализовывала, котируется выше, чем предполагает таблица. И наоборот: команда, которой везло, понижается в иерархии. Учитывают не только сухое количество очков, но и потенциал, который показали.

Так вот, перед стартом Opta оценивала вероятность чемпионства следующим образом: «Ливерпуль» – 29,1%, «Арсенал» – 24%, «Ман Сити» – 19,4%. Явного фаворита нет, но «Сити» и здесь рассматривается максимум как третий претендент.

Объяснение – предыдущий сезон с антирекордом по очкам в эпоху Пепа. По многим метрикам «Сити» не входил в АПЛ даже в топ-2. По ожидаемым очкам уступили не только «Ливерпулю» и «Арсеналу», но еще и «Борнмуту». По качеству игры в обороне – «Фулхэму».

На всякий случай: низкая база – не приговор. Тем более если речь про клуб с первой зарплатной ведомостью в лиге, который способен за зиму потратить больше (Марк Гехи и Антуан Семеньо обошлись в 100 млн евро), чем многие – за лето. Но держать это в уме точно стоит. Продолжение перестройки и участие в КЧМ – дополнительные факторы, которые играли против «Сити». Пепу удалось сделать шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном, но для чемпионства, вероятно, требовалось два – такую пропасть предстояло отыграть.

«Сити» утратил свою суперсилу

После победы над «Арсеналом» (2:1) в апреле «Сити» получил идеальный расклад: выигрываешь все матчи до конца сезона – становишься чемпионом. Разница мячей и количество забитых тоже могли сыграть роль, но, учитывая стили команд, для «Сити» это было посильной задачей.

В предыдущие годы такой расклад – чуть ли не гарантия чемпионства Пепа. Врубали режим грузовика и сметали всех на пути. В процессе били рекорды по продолжительности победных серий. Пошатнуть не могло ничего, в том числе усталость и обидные вылеты из ЛЧ (2019 – «Тоттенхэм», 2024 – «Реал Мадрид»).

В этом сезоне дар утратили. Максимальная серия из побед – 6 игр. Меньше было только в сезонах-2019/20 и 2024/25. Столько же – в дебютном для Пепа. Показательно, что во всех четырех проигрывали титул. Победная серия – постоянный атрибут чемпионства. Когда ее нет – «Сити» безоружен.

Почему козырь не сыграл в этот раз? Тотальная смена состава. Команда стала не только моложе, но и менее сыгранной. Важным чемпионским опытом могли похвастать единицы. Четыре гонки были за плечами у Джона Стоунза, Бернарду Силвы и Фила Фодена. Три – у Рубена Диаша, Натана Аке и Родри. На бумаге хороший костяк, но только когда все здоровы. Почти у всех выдался сложный сезон с травмами. Больше 2 тысяч минут в АПЛ провел только Бернарду.

К винтажным версиям «Сити» эта команда приблизилась только весной – после вылета из ЛЧ. Получили не только дополнительное время на тренировки, но и нормальный недельный цикл на восстановление. Пеп напрямую связывал с этим преображение. Объяснял, что готовить команду к одному матчу в неделю – словно работать в другом виде спорта.

Показательно, что сломался «Сити» в момент, когда матчи снова участились. Кубковые финалы вынуждали переносить игры в АПЛ. Время на восстановление сократилось с 7 дней до 3. Предыдущие версии «Сити» побеждали даже в таком графике. Нынешняя еще не обросла мясом и опытом.

Зависимость от Родри

Решающую осечку «Сити» допустил в матче, в котором не мог рассчитывать на Родри – ничья 3:3 с «Эвертоном». Испанец выбыл еще в игре с «Арсеналом». С тех пор долго восстанавливался. Дважды приступал к тренировкам, но досрочно заканчивал из-за болевых ощущений. Вышел только в кубковом финале с «Челси» – и даже там продержался всего час.

В целом «Сити» научился играть без Родри. Зависимость, от которой страдали два сезона подряд, больше не проблема. По ходу сезона Родри даже вытеснили из состава – постарался Нико Гонсалес. Даже когда Родри набрал форму, ему удалось выйти максимум на 70% от пика. В некоторых стадиях – например, игра без мяча – по-прежнему проседает.

И все же: Родри в первой части сезона и Родри во второй части сезона – два разных Родри. С начала года Пеп бесконечно доверял и ставил на каждый матч. На решающем отрезке испанец превратился в секретное оружие по выходу из-под прессинга – вместе с Бернарду начали исполнять ситуативную пару ЦЗ. В некоторых матчах – с подсказки Пепа, в некоторых как с «Арсеналом» – подстраивались сами. Успокаивали игру так, как не может никто.

Игра с «Эвертоном» – редкий пример из второго круга, когда «Сити» втянули в хаос. Команда допустила 3 удара после контратак и совершила 4 ошибки, которые привели к удару. 2 – на счету пары центральных защитников, чьи полномочия Родри брал на себя. Еще 1 – у подменявшего его Нико.

С ним интересная история. Нико в форме – годная альтернатива Родри. Нико не в форме – даунгрейд. По ходу сезона просел. К весне вообще перестал играть. В последних матчах даже перестал попадать в заявку. Редким шансом не воспользовался. Кого винить – вопрос. Либо самого Нико, либо Пепа за то, что перестал верить и давать практику.

Вторые таймы – бич всего сезона

По ходу сезона мы несколько раз обращали внимание на проблему .

В предыдущие годы «Сити» не позволял себе подобной просадки. Уверенно доводили до победы матчи, в которых открывали счет или вырывались вперед. Умело сушили игру. У Пепа было несколько приемов. Могли измотать соперника перепасом, используя это как оборонительный инструмент. Могли потянуть время у углового флага. Даже отдавали мяч в сезон, когда Пеп перестроился на четверку ЦЗ и был уверен, что так надежнее.

В этот раз такого эффективного приема не нашлось. «Сити» сыпался под прессингом и отдавал инициативу. Размен Эдерсона на Доннарумму здесь – ключевой фактор. Команда лишилась вратаря, который мог удержать мяч или наказать одним пасом на Холанда. Доннарумма прокачался за год в игре ногами, но и близко не Эдерсон в этом рисунке.

На решающем отрезке Пепу удалось починить проблему, но в матче с «Эвертоном» (три пропущенных после перерыва) она снова дала о себе знать.

Форма Доннаруммы и Холанда

Джиджи – вратарь, который лучше всех в мире ловит кураж, но при этом посредственно играет ногами. Холанд – нападающий, который забивает с безумной частотой, но вообще не вовлечен в розыгрыш. Оба не вписываются в представление Пепа о прекрасном. В хороший день могут сделать разницу. В плохой – стать обузой.

Точно оценить их сезон невозможно. Доннарумма стал одним из лучших в АПЛ по предотвращенным голам. При этом не справился с модными в Англии угловыми и скорее вредил, а не помогал в игре ногами. У «Сити» за тур до конца все еще отрицательная разница голов со стандартов. Есть претензии к Джеймсу Френчу (тренер, которого Пеп пригласил перед стартом сезона), но и с Доннаруммы ответственность не снимается.

Холанд тоже выдал противоречивый год. 27+8 – мощь, но их Эрлинг добыл в очень нестабильной манере. В первой трети сезона шел на исторический рекорд результативности в АПЛ. Во второй максимально просел и даже выдавал серии с 8 матчами без голов с игры. В третьей преобразился и забил пару важных голов, но и близко не соответствовал стартовой планке.

Вопросы к Пепу

Гвардиола заслужил немало комплиментов за сезон. Матеуш Нунеш при нем превратился в одного из лучших правых защитников лиги. Нико О’Райли – в тактическую головоломку для каждого второго соперника. Жереми Доку вышел за рамки ограниченного дриблера. Команда перепробовала три схемы за сезон (одну – с подачи Пепейна Лейндерса), а Пеп постоянно лепил что-то новое. В первом круге отдавали мяч и шли на антирекорды по владению с пятым защитником в качестве джокера. Во втором врубили доминантный режим и вернулись к привычным показателям.

Если и придираться к Пепу, то только по мелочам. Но они были. Игнорировать их – не дело. Вот мой топ-4.

● Не переусердствовал ли Пеп в перевоспитании Райана Шерки? Француз – главная креативная машина «Сити» с 12 ассистами за сезон. Несмотря на стабильную поставку волшебства, Пепу постоянно что-то не нравилось. Сначала критиковал за нежелание пахать наравне с остальными. Потом – за то, что опускается за мячом как разыгрывающий в баскетболе. Нередко держал в запасе. После матча с «Вест Хэмом» (1:1) признал, что ошибся, оставив Шерки в запасе. Яркий частный пример, но такого было предостаточно по ходу сезона.

● Работа со скамейкой. Ее категорически не хватало. Запасные «Сити» организовали всего 2 мяча за сезон. Последнее место в лиге и точно одна из причин, почему команда проседала во вторых таймах. Пеп верил только в обойму из 12-13 человек. Допускал между матчами максимум 1-2 перестановки. Объяснял, что пытается спаять команду в условиях, когда состав обновился на 70%. Как аргумент принимается, но практики запасным не хватало. Когда все же получали редкий шанс – проваливались.

● Отдельного внимания заслуживает Тиджани Рейндерс. С конца января у голландца 2 появления в старте в АПЛ. Одно – против приговоренных «Вулвз». В последние недели не выходит даже на замену. С одной стороны, не редкое явление для новичков, которые приходят в «Сити». Многим требовался год на адаптацию. С другой, Рейндерс преподносился как тотальный футболист, который максимально подходит Пепу. На выходе – глубокий запасной.

● Претензия со звездочкой – стандарты. «Сити» – одна из немногих команд, которая вообще не делала ставку на длинные ауты. Максимально игнорировали прием, который заразил даже снобов вроде Арне Слота. Даже не пытались бросать в штрафную, когда был шанс. Пеп не поменял отношение и после покупки Антуана Семеньо – спеца по длинным аутам из «Борнмута», который с их помощью даже ассистировал. Не факт, что превратились бы в «Брентфорд», но какую-то пользу могли выжать. Стандартам не хватало разнообразия даже на фоне конкурентов.

