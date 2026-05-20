Я болею за «Арсенал» с 2000-го. Влюбился благодаря магии Денниса Бергкампа.

Очень скоро начал жить в режиме от матча к матчу. Результат встречи определял настроение на ближайшую неделю (ну или до следующей игры). Календарь «Арсенала» в списке приоритетов стабильно выигрывал конкуренцию с днями рождения родственников и любыми торжественными датами (кстати, сорри!). А сами матчи превращали тихого вдумчивого интроверта в буйного суеверного хулигана.

Вероятно, знакомая многим история. В школьные годы я все же застал чемпионства-2001/02 и 2003/04, но и близко не осознавал, как может растянуться засуха. Не осознавал, что за эту паузу вырастет и достигнет совершеннолетия целое поколение болельщиков. Поздравляю и тех, кто сегодня испытал эти чувства впервые, и тех, кто дождался их вновь! С чемпионством, друзья!

В этом тексте поделюсь с вами тремя мыслями. Разумеется, они будут субъективными. Делаем скидку на состояние эйфории.

Первая: каково мне, что «Арсенал» выиграл в прагматичном стиле (говорю мягко – разрешите в честь праздника) и под хейт нейтральных зрителей?

Буду честен: мне не все равно, как играет любимая команда. И даже не все равно на мнение болельщиков других клубов. Настроения образовались не на ровном месте.

У меня самого периодически возникало чувство, что смотрю команду, где в роли помощника Николя Жовера выступает Микель Артета, чья задача – подсказывать хитрые способы зарабатывать угловые. Факт: «Арсенал» – самый зависимый от стандартов чемпион.

Мне не нравится, как команда играет с мячом. Пускай я и могу объяснить, почему так происходит – от профилей игроков и свойственной этому составу модели рисков до давления чрезмерно долгого ожидания титула.

И все же: этот «Арсенал» не дарит мне наслаждения уровня команды Венгера-2007/08 или «Барсы» Ханси Флика. Не удовлетворяет мои эстетические потребности на уровне «Комо» Сеска Фабрегаса. Или даже «Арсенала» Артеты образца-2022/23.

Отрицать бессмысленно. Можно лишь фиксировать и осмыслять, как Микель пришел к тому стилю – про это уже писал отдельный текст . В общем, любые уколы за игру с мячом принимаются.

В то же по некоторым другим статьям хейт кажется несправедливым. Давайте на секунду допустим, что болельщику «Арсенала» разрешено спорить на эту тему – в таком случае приведу несколько примеров, где травля ну совсем смехотворно расходилась с фактами.

Помните матч с «Брайтоном», тираду Фабиана Хюрцелера про стиль соперника и завирусившийся факт от Opta про 30 минут 51 секунду убитого времени? «Арсенал» мочили буквально все, потому что это удобно вписалось в харамбольный образ, а позже прояснилось, что этот матч даже не входит в топ-20 за сезон по убитому времени, а ни в одном из топ-20 матчей не было «Арсенала».

По среднему показателю за сезон «Арсенал» далек от лидеров по затяжкам – в тройке команд с наибольшим чистым временем. Одна деталь была возведена в абсолют без понимания контекста и при полном игноре более широкой картины – вот такую по манере критику тяжело принять.

Или, например, совсем нелепый ярлык автобуса. Он фактически неверен: «Арсенал» – лучшая команда АПЛ по пропорции действий на чужой трети. В топе по прессинг-метрикам – второй по возвратам мяча на чужой трети (после «Борнмута») и на аналогичной позиции по PPDA.

Можно ли найти отдельные 15-минутные отрезки в режиме на своей трети? Да, у каждой команды в современной АПЛ можно. Был ли «Арсенал» хотя бы отдаленно похож на автобус на дистанции сезона или хотя бы переходил в этот режим чаще других топ-клубов? Нет. Вот просто по фактам – нет.

Почему «Арсенал» оброс таким количеством мифов? Без понятия, но мне важно разделять эфемерные и реальные претензии. Возможно, даже в максимально корректном тоне переубеждать людей, не отрицая главного – команда сильная и понятная, но не радует глаз.

Ну и последнее замечание перед тем, как я выйду из образа адвоката любимой команды: кроме тактических особенностей и прагматичных настроек Артеты, значимую роль может играть вес долгого ожидания.

Хороший пример – «Арсенал» образца «Непобедимых». Серия без поражений пришлась на сезоны-2002/03, 2003/04 и 2004/05. Чемпионским стал 2004-й – сезон, уступивший соседним по результативности (85, 73, 87). По своим меркам та команда скатилась в перестраховки перед лицом вечности.

Еще один пример из арсенальской истории – выход в финал Лиги чемпионов в 2006-м. Тот год продавался как последний шанс взять ЛЧ с Тьерри Анри (на деле у француза будет еще одна попытка, но тогда было неясно). Давление было высоким, Венгер менял схему на более оборонительную, Леманн выдал рекордную сухую серию .

Возможно, еще более точная аналогия из истории другого клуба – первый титул «МЮ» в эру АПЛ. Начало 90-х, работавший с 1986-го Алекс Фергюсон несколько раз был на грани увольнения, потом взял чемпионство c 67 голами за 42 матча, но со всего 31 пропущенным. Главным достоянием той команды была связка защитников Брюс-Паллистер. А уже потом великий шотландец построил атакующую машину, которая будет доминировать десятилетие.

Исключения бывают – например, долгожданное, но категорически стильное чемпионство «Ливерпуля»-2020 (какой же Клопп крутой!). Но вообще прагматичность на фоне давления – частая практика. Примеры показывают, что такие перестраховки не перманентное состояние. Не говорю, что в следующем сезоне «Арсенал» резко поменяется, но, лишившись чемпионской невинности, вероятно, будет более зрелым в использовании прагматики.

Для кого-то это все копиум. Для кого-то отмазки. Но раскрыть все грани самого обсуждаемого аспекта чемпионства я был обязан. Даже если не все аргументы попадают в вас, согласитесь, что копаться в них интереснее, чем игнорировать все факты и просто измываться над харамболом.

Вторая мысль: титул «Арсенала» – абсолютно заслуженный .

Это точно не случайная вспышка. Четыре года назад «Арсенал» впервые заглянул на территорию чемпионских амбиций. С тех пор взрослел, укреплялся (при этом не теряя лидеров) и приобретал опыт гонок. Три подряд вторых места подготовили команду к задачке со звездочкой – весенней гонке против «Манчестер Сити» Гвардиолы. До «Арсенала» никто не обгонял «горожан» в режиме финального спринта – либо гонки не было из-за раннего чемпионства, либо команда Пепа забирала титул.

Базис чемпионства – оборона и стандарты. Такой фундамент может не всем нравится, но он сделал «Арсенал» самой сильной команды лиги.

В плане игры без мяча парни Артеты не просто первые, а на голову выше всех:

В плане атаки «Арсенал» в группе лидеров (3-е место по созданной угрозе), а настолько же четкого номера один там нет. Команду можно ругать за чрезмерную зависимость от стандартов – и прямой источник угрозы, и косвенное влияние на раскрытие матчей, но на выходе мы получаем лучший общий баланс. С запасом лучшая оборона плюс конкурентная атака.

Пожалуй, «Арсенал» даже можно назвать самой стабильной командой сезона, пускай апрельский спад был ужасен. Но спады были у всех. «Арсенал» прошел дистанцию с четким игровым рисунком. Лучше остальных справлялся с потерями лидеров. Весенний «Сити» хорош, но за сезон Пеп перепробовал минимум четыре разных варианта игры, а команду долго лихорадило.

И, наконец, третья мысль: я люблю эту команду! Виллианов и Обамеянгов поддерживал из чувства долга, а эту именно люблю! Тут слишком много хороших парней.

Вместо ночных клубов ребята выбирают библейский. Не образное выражение, а реальное движение внутри «Арсенала», основанное Юрриеном Тимбером – в него точно входят Букайо Сака и Нони Мадуэке. Голландец на правах президента клуба перед каждым матчем публикует в твиттере цитату из Библии.

Есть еще шахматный клуб имени Эберечи Эзе и Мартина Субименди. Эзе глубоко влюблен в шахматы, выигрывал благотворительные турниры, а не так давно сыграл партию против Магнуса Карлсена – правда пока только в рекламе. Субименди выигрывал региональные турниры до 12 лет.

Кроме них, полно просто приятных парней, заряженных перфекционизмом и полных любви к клубу. Мартин Эдегор – капитан, который ведет примером и стабильно жертвует здоровьем ради клуба (форсированно возвращался и, возможно, сломал себе карьеру). Деклан Райс – капитан без повязки, который выжигает центр и заряжает окружающих. Наш засранец Габриэл Магальяэс. В этом порыве вообще нетрудно перечислить весь состав.

За этих ребят всегда было приятно переживать. Валидация титулом в этом контексте – лишь приятный бонус. Почти все они пришли в «Арсенал» без опыта больших побед и выросли вместе. Теперь они – чемпионы АПЛ!

