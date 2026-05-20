Я ждал чемпионства «Арсенала» все 22 года! Лукомский счастлив!
Я болею за «Арсенал» с 2000-го. Влюбился благодаря магии Денниса Бергкампа.
Очень скоро начал жить в режиме от матча к матчу. Результат встречи определял настроение на ближайшую неделю (ну или до следующей игры). Календарь «Арсенала» в списке приоритетов стабильно выигрывал конкуренцию с днями рождения родственников и любыми торжественными датами (кстати, сорри!). А сами матчи превращали тихого вдумчивого интроверта в буйного суеверного хулигана.
Вероятно, знакомая многим история. В школьные годы я все же застал чемпионства-2001/02 и 2003/04, но и близко не осознавал, как может растянуться засуха. Не осознавал, что за эту паузу вырастет и достигнет совершеннолетия целое поколение болельщиков. Поздравляю и тех, кто сегодня испытал эти чувства впервые, и тех, кто дождался их вновь! С чемпионством, друзья!
В этом тексте поделюсь с вами тремя мыслями. Разумеется, они будут субъективными. Делаем скидку на состояние эйфории.
Первая: каково мне, что «Арсенал» выиграл в прагматичном стиле (говорю мягко – разрешите в честь праздника) и под хейт нейтральных зрителей?
Буду честен: мне не все равно, как играет любимая команда. И даже не все равно на мнение болельщиков других клубов. Настроения образовались не на ровном месте.
У меня самого периодически возникало чувство, что смотрю команду, где в роли помощника Николя Жовера выступает Микель Артета, чья задача – подсказывать хитрые способы зарабатывать угловые. Факт: «Арсенал» – самый зависимый от стандартов чемпион.
Мне не нравится, как команда играет с мячом. Пускай я и могу объяснить, почему так происходит – от профилей игроков и свойственной этому составу модели рисков до давления чрезмерно долгого ожидания титула.
И все же: этот «Арсенал» не дарит мне наслаждения уровня команды Венгера-2007/08 или «Барсы» Ханси Флика. Не удовлетворяет мои эстетические потребности на уровне «Комо» Сеска Фабрегаса. Или даже «Арсенала» Артеты образца-2022/23.
Отрицать бессмысленно. Можно лишь фиксировать и осмыслять, как Микель пришел к тому стилю – про это уже писал отдельный текст. В общем, любые уколы за игру с мячом принимаются.
В то же по некоторым другим статьям хейт кажется несправедливым. Давайте на секунду допустим, что болельщику «Арсенала» разрешено спорить на эту тему – в таком случае приведу несколько примеров, где травля ну совсем смехотворно расходилась с фактами.
Помните матч с «Брайтоном», тираду Фабиана Хюрцелера про стиль соперника и завирусившийся факт от Opta про 30 минут 51 секунду убитого времени? «Арсенал» мочили буквально все, потому что это удобно вписалось в харамбольный образ, а позже прояснилось, что этот матч даже не входит в топ-20 за сезон по убитому времени, а ни в одном из топ-20 матчей не было «Арсенала».
По среднему показателю за сезон «Арсенал» далек от лидеров по затяжкам – в тройке команд с наибольшим чистым временем. Одна деталь была возведена в абсолют без понимания контекста и при полном игноре более широкой картины – вот такую по манере критику тяжело принять.
Или, например, совсем нелепый ярлык автобуса. Он фактически неверен: «Арсенал» – лучшая команда АПЛ по пропорции действий на чужой трети. В топе по прессинг-метрикам – второй по возвратам мяча на чужой трети (после «Борнмута») и на аналогичной позиции по PPDA.
Можно ли найти отдельные 15-минутные отрезки в режиме на своей трети? Да, у каждой команды в современной АПЛ можно. Был ли «Арсенал» хотя бы отдаленно похож на автобус на дистанции сезона или хотя бы переходил в этот режим чаще других топ-клубов? Нет. Вот просто по фактам – нет.
Почему «Арсенал» оброс таким количеством мифов? Без понятия, но мне важно разделять эфемерные и реальные претензии. Возможно, даже в максимально корректном тоне переубеждать людей, не отрицая главного – команда сильная и понятная, но не радует глаз.
Ну и последнее замечание перед тем, как я выйду из образа адвоката любимой команды: кроме тактических особенностей и прагматичных настроек Артеты, значимую роль может играть вес долгого ожидания.
Хороший пример – «Арсенал» образца «Непобедимых». Серия без поражений пришлась на сезоны-2002/03, 2003/04 и 2004/05. Чемпионским стал 2004-й – сезон, уступивший соседним по результативности (85, 73, 87). По своим меркам та команда скатилась в перестраховки перед лицом вечности.
Еще один пример из арсенальской истории – выход в финал Лиги чемпионов в 2006-м. Тот год продавался как последний шанс взять ЛЧ с Тьерри Анри (на деле у француза будет еще одна попытка, но тогда было неясно). Давление было высоким, Венгер менял схему на более оборонительную, Леманн выдал рекордную сухую серию.
Возможно, еще более точная аналогия из истории другого клуба – первый титул «МЮ» в эру АПЛ. Начало 90-х, работавший с 1986-го Алекс Фергюсон несколько раз был на грани увольнения, потом взял чемпионство c 67 голами за 42 матча, но со всего 31 пропущенным. Главным достоянием той команды была связка защитников Брюс-Паллистер. А уже потом великий шотландец построил атакующую машину, которая будет доминировать десятилетие.
Исключения бывают – например, долгожданное, но категорически стильное чемпионство «Ливерпуля»-2020 (какой же Клопп крутой!). Но вообще прагматичность на фоне давления – частая практика. Примеры показывают, что такие перестраховки не перманентное состояние. Не говорю, что в следующем сезоне «Арсенал» резко поменяется, но, лишившись чемпионской невинности, вероятно, будет более зрелым в использовании прагматики.
Для кого-то это все копиум. Для кого-то отмазки. Но раскрыть все грани самого обсуждаемого аспекта чемпионства я был обязан. Даже если не все аргументы попадают в вас, согласитесь, что копаться в них интереснее, чем игнорировать все факты и просто измываться над харамболом.
Вторая мысль: титул «Арсенала» – абсолютно заслуженный.
Это точно не случайная вспышка. Четыре года назад «Арсенал» впервые заглянул на территорию чемпионских амбиций. С тех пор взрослел, укреплялся (при этом не теряя лидеров) и приобретал опыт гонок. Три подряд вторых места подготовили команду к задачке со звездочкой – весенней гонке против «Манчестер Сити» Гвардиолы. До «Арсенала» никто не обгонял «горожан» в режиме финального спринта – либо гонки не было из-за раннего чемпионства, либо команда Пепа забирала титул.
Базис чемпионства – оборона и стандарты. Такой фундамент может не всем нравится, но он сделал «Арсенал» самой сильной команды лиги.
В плане игры без мяча парни Артеты не просто первые, а на голову выше всех:
В плане атаки «Арсенал» в группе лидеров (3-е место по созданной угрозе), а настолько же четкого номера один там нет. Команду можно ругать за чрезмерную зависимость от стандартов – и прямой источник угрозы, и косвенное влияние на раскрытие матчей, но на выходе мы получаем лучший общий баланс. С запасом лучшая оборона плюс конкурентная атака.
Пожалуй, «Арсенал» даже можно назвать самой стабильной командой сезона, пускай апрельский спад был ужасен. Но спады были у всех. «Арсенал» прошел дистанцию с четким игровым рисунком. Лучше остальных справлялся с потерями лидеров. Весенний «Сити» хорош, но за сезон Пеп перепробовал минимум четыре разных варианта игры, а команду долго лихорадило.
И, наконец, третья мысль: я люблю эту команду! Виллианов и Обамеянгов поддерживал из чувства долга, а эту именно люблю! Тут слишком много хороших парней.
Вместо ночных клубов ребята выбирают библейский. Не образное выражение, а реальное движение внутри «Арсенала», основанное Юрриеном Тимбером – в него точно входят Букайо Сака и Нони Мадуэке. Голландец на правах президента клуба перед каждым матчем публикует в твиттере цитату из Библии.
Есть еще шахматный клуб имени Эберечи Эзе и Мартина Субименди. Эзе глубоко влюблен в шахматы, выигрывал благотворительные турниры, а не так давно сыграл партию против Магнуса Карлсена – правда пока только в рекламе. Субименди выигрывал региональные турниры до 12 лет.
Кроме них, полно просто приятных парней, заряженных перфекционизмом и полных любви к клубу. Мартин Эдегор – капитан, который ведет примером и стабильно жертвует здоровьем ради клуба (форсированно возвращался и, возможно, сломал себе карьеру). Деклан Райс – капитан без повязки, который выжигает центр и заряжает окружающих. Наш засранец Габриэл Магальяэс. В этом порыве вообще нетрудно перечислить весь состав.
За этих ребят всегда было приятно переживать. Валидация титулом в этом контексте – лишь приятный бонус. Почти все они пришли в «Арсенал» без опыта больших побед и выросли вместе. Теперь они – чемпионы АПЛ!
Фото: East News/HENRY NICHOLLS / AFP; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Shaun Botterill, Justin Setterfield, Charlotte Wilson/Offside
Мужика с бутылкой накрыла карма, приятно было наблюдать за его растерянным лицом в конце сегодняшнего матча.
1. В центре защиты Джуру, Скилачи
2. Дженкинсон справа в защите
3. Абсолютно безидейные и бессмысленные перепасовки Саньи и Уолкота на фланге и навес на Шамаха
4. Никакой Рэмзи после травмы
5. Абу Дьяби который раз в 2 года восстанавливался от травмы, выходил на 45 минут а затем опять уносился с поля на носилках
6. Как плохой парень Моуриньо уничтожал хорошего Венгера
7. Как пассивно играл Озил и как ярко Санчез (сильнее игрока в Арсенале я не видел)
8. Как в зимнее трансферное окно когда мы ждали топ опорника - мы взяли в аренду Чельстрема
10. Как все ждали когда уйдет Венгер чтобы задышать по новой
11. А потом 8 места
12. А потом футбол перестал быть мне так интересен, потому что я разочаровался. Я смотрел, но уже не с горящими глазами, как ритуал, как повод провести время с друзьями
Артета проделал титаническую работу. Из уныния и кризиса - вывел Арсенал в чемпионство. Если бы не травма Салиба - взяли бы его и раньше. Неяркий сезон? - да. Но скажу честно, если бы Арсенал не выиграл АПЛ или ЛЧ в этом сезоне: футбол перестал бы быть мне (как думаю и многим болельщикам) интересен в принципе. А игроки Арсенала - думаю бы потухли и разочаровались. Даже не знаю какими словами Артета мог бы их вернуть. Посли трех 2-ых мест - игроки бы поуходили. Важнее ли это чем красивая игра? - ДА.
И это - новая жизнь, новый импульс для Арсенала и нас всех болельщиков. Поздравляю всех нас. Я ждал это с 2011 года, когда после 8-2 из жалости 15-летним мальчиком стал за них болеть. Таких эмоций я еще не испытывал. Всех с победой!
Но я и представить не мог, что как только прозвучит свисток в матче двух совершенно нейтральных для меня команд, то я зарыдаю как ребенок.
Боже, спасибо, что ты подарил моей жизни футбол. Я никогда ничего подобного не испытывал.
И вам, ребят, всем спасибо. И канонирам, и болельщикам других клубов. Просто спасибо за то, что я впервые в жизни испытываю такие эмоции.
Proud to be a Gooner!