  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»
0

Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»

Гусев об уходе из «Динамо»: мы показали результат, за который не стыдно.

Ролан Гусев обратился сделал заявление после ухода с поста главного тренера «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

48-летний тренер возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. Он также руководил бело-голубыми в конце сезона-2024/25. Сообщалось, что немец Сандро Шварц вернется на пост тренера «Динамо».

«Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти – это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.

Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.

Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции – от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.

Нам удалось в короткие сроки создать профессиональные и вовлеченные тренерский, медицинский и административный штабы, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.

И, конечно, отдельных и особенно теплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперед к победам – ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.

И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои!

«Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи! Ваш Ролан Гусев», – сказал тренер.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46304 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoболельщики
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
По сути даже не дали шанса еще сезон полноценно отработать и показать на что способен. Ну что ж, удачи Ролану.
ОтветВова Гаврилов
По сути даже не дали шанса еще сезон полноценно отработать и показать на что способен. Ну что ж, удачи Ролану.
Жаль, что Ролан не показал, на что способен. Ещё и удачная серия была даже ))
ОтветPelerin
Жаль, что Ролан не показал, на что способен. Ещё и удачная серия была даже ))
Он то себя как раз показал, без работы не останется вероятно
А по мне,совсем неплохо при нём Динамо играло.Успехов в дальнейшей карьере!
Ответkrupin82
А по мне,совсем неплохо при нём Динамо играло.Успехов в дальнейшей карьере!
Удачи ему ! Вспомнят его. ещё. А руководство Динамо как было... так и осталось. Всём вертит Бувач. Ждать нечего, просто наблюдаем .
ОтветБорис Юрко
Удачи ему ! Вспомнят его. ещё. А руководство Динамо как было... так и осталось. Всём вертит Бувач. Ждать нечего, просто наблюдаем .
А Бувача, кто утвердил? Кто ему полномочия дал(делегировал, сели быть точнее)?
Почему не назовешь? Человек пришёл на выжженную землю после Карпина, стабилизировал состав, улучшил результаты, Динамо то ли 3, то ли 4 по очкам по итогам весны. От финала Кубка их отделил один неудачный пенальти. Вполне достойно.
Ответfil_spb
Почему не назовешь? Человек пришёл на выжженную землю после Карпина, стабилизировал состав, улучшил результаты, Динамо то ли 3, то ли 4 по очкам по итогам весны. От финала Кубка их отделил один неудачный пенальти. Вполне достойно.
И в чем же выжженная земля была? Карпин не Бердыев, после которого все из Ростова ушли
Смысл его увольнять если футбол забанен на международной арене, катали бы своими пока в изоляции, зачем бабло тратить на тренера
ОтветМишаня Кашников
Смысл его увольнять если футбол забанен на международной арене, катали бы своими пока в изоляции, зачем бабло тратить на тренера
Руководство должно управлять, иначе непонятно зачем оно )
А теперь ждем реального комментария от Гусева.
ОтветIstianoff
А теперь ждем реального комментария от Гусева.
Думаешь там будет двадцать семь решёток и в конце слово петухи?))))))
ОтветIstianoff
А теперь ждем реального комментария от Гусева.
Реальный комментарий от Гусева: "Берегите себя"
Может и не стыдно, но и достойным этот результат не назовёшь.
Ответvallabaza
Может и не стыдно, но и достойным этот результат не назовёшь.
а что он должен был сделать ?
у человека 62% побед, выше только у Семака, Мусаева и Карседо, сорри, но по-моему вы все тут ухи поели.
Ответvallabaza
Может и не стыдно, но и достойным этот результат не назовёшь.
А каким должен был быть достойный? Он руководил "Динамо" ровно половину чемпионата и набрал 28 очков. При таком же результате в первой половине было бы 56 очков - это бронза. Кого еще надо было обходить с имеющимся составом - "Краснодар" или "Зенит"?
Ролан Александрович, матч со Спартаком надолго в моей памяти останется, спасибо Вам за это и удачи!
Гусев сейчас по проторенной дорожке в цска. Не уважили. Нужно было чудо-бронза и Кубок . Тогда бы оставили. Но для этого надо было выигрывать все матчи. А игроков не купили и грамотно гуся слили. Еще и за спиной зимой договаривались.
Весна была неплоха! Спасибо Ролан и удачи! Думаю, еще увидим Ролана в Динамо!
ОтветMixos Demid
Весна была неплоха! Спасибо Ролан и удачи! Думаю, еще увидим Ролана в Динамо!
Пусть пока ФНЛ с Шароновым потренеруют. А так кубок проиграл, но с большой долей везения выбил с чемпионства Краснодар. Ты тащишься от этого? Я, нет. Кубок выигранный у Спартака это мечта, она не сбылась.(((
Как всегда поступили некрасиво
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» объявило об уходе Гусева: «Благодарим Ролана Александровича за годы плодотворной работы, за высокий профессионализм и ответственность»
22 мая, 08:07
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству выигранных Кубков страны, первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
4 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
53 минуты назад
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
6 минут назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
21 минуту назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
23 минуты назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
31 минуту назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
32 минуты назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
40 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
46 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
6 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
31 минуту назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
34 минуты назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
38 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
сегодня, 18:24Друзья сайта
Рекомендуем