36-летний Аспиликуэта объявил о завершении карьеры
Защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта объявил, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.
Испанец начинал в «Осасуне», затем играл за «Марсель», «Челси» и «Атлетико». Последним его клубом стала «Севилья».
Главный отрезок в карьере – 11 лет в «Челси», где он провел больше 500 матчей и выиграл 9 трофеев – включая Лигу чемпионов, два чемпионства АПЛ, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Аспиликуэта также провел 44 матча за сборную Испании.
«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой: этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, в течение которых я жил своей мечтой, чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.
Если честно, хотя я и готовил себя к этому моменту, мне было трудно написать это письмо. После 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере.
Когда я впервые ударил по мячу ребенком в Памплоне вместе со школьными друзьями, я даже не представлял, какое удивительное путешествие ждет меня впереди. Я благодарен за каждый момент: за победы, тяжелые поражения, вызовы и, больше всего, за людей, которых я встретил, и дружбу, которую обрел на этом пути.
Моим партнерам по команде, тренерам и каждому сотруднику всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, – спасибо за то, что каждый день помогали мне расти как человеку и как игроку.
Носить футболки «Осасуны», «Марселя», «Челси», «Атлетико», «Севильи» и представлять свою страну на крупнейших турнирах было настоящей привилегией. Каждый момент значил для меня очень многое», – написал Аспиликуэта в X.
(с) Жозе Моуриньо
Несмотря на недостаток техники и габаритов, всегда компенсировал это в своей игре бешеным характером и дисциплиной.
В Челси тебя никогда не забудут!
Аспи в памяти!
Челси навсегда!
Умница, Аспи. Честно скажу не верил в тебя и был недоволен, когда усадили Эшли Коула.
Спасибо за игру в Челси, "Дейв" !) Легенда!