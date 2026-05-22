36-летний Аспиликуэта объявил о завершении карьеры

Защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта объявил, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.

Испанец начинал в «Осасуне», затем играл за «Марсель», «Челси» и «Атлетико». Последним его клубом стала «Севилья».

Главный отрезок в карьере – 11 лет в «Челси», где он провел больше 500 матчей и выиграл 9 трофеев – включая Лигу чемпионов, два чемпионства АПЛ, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Аспиликуэта также провел 44 матча за сборную Испании.

«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой: этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, в течение которых я жил своей мечтой, чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.

Если честно, хотя я и готовил себя к этому моменту, мне было трудно написать это письмо. После 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере.

Когда я впервые ударил по мячу ребенком в Памплоне вместе со школьными друзьями, я даже не представлял, какое удивительное путешествие ждет меня впереди. Я благодарен за каждый момент: за победы, тяжелые поражения, вызовы и, больше всего, за людей, которых я встретил, и дружбу, которую обрел на этом пути.

Моим партнерам по команде, тренерам и каждому сотруднику всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, – спасибо за то, что каждый день помогали мне расти как человеку и как игроку.

Носить футболки «Осасуны», «Марселя», «Челси», «Атлетико», «Севильи» и представлять свою страну на крупнейших турнирах было настоящей привилегией. Каждый момент значил для меня очень многое», – написал Аспиликуэта в X.

Источник: аккаунт Сесара Аспиликуэты в X
"Дайте мне 11 Аспиликуэт и я выиграю вам ЛЧ"

(с) Жозе Моуриньо
Надо клонировать и отправить в РМ пусть помогут победить в чемпионате и в ЛЧ.
легенда челси , сердце челси
Спасибо за все, Аспи!

Несмотря на недостаток техники и габаритов, всегда компенсировал это в своей игре бешеным характером и дисциплиной.

В Челси тебя никогда не забудут!
Надо писать в его мессенджеры!Здесь он не прочитает!
Как он в финале ЛЧ в подкате спас свои ворота от неминуемого гола, хладнокровно прервав прострел и отправив мяч над воротами с риском автогола и возможностью стать антигероем - до сих пор вижу это как сейчас хотя не болею за Челси. Стальные кохонес
Нам бы сейчас 11 Аспиликуэт!
Аспи в памяти!
Челси навсегда!
Наглядный пример как не имея ничего (кроме трудолюбия) выиграть всё в карьере.
Умница, Аспи. Честно скажу не верил в тебя и был недоволен, когда усадили Эшли Коула.
Ну уж громко сказано, всё таки очень много Аспи имел либо изначально, либо именно предрасположенност была которую он развил. Вот этот его уровень игры 1 в 1, ну явно же у него прирожой заложены были потрясающая координация, сила, скорость и резкость в движениях, что он как конвеер выигрывал в борьбе за мяч у атлетов которые выше и тяжелее его.
Это вы говорите про Аспиликуэту в Челси в качестве капитана. Сказали бы вы про него такое хотя бы в Марселе?)
Спасибо за все Кэп! Синий однажды, синий навсегда!
"Дайте мне 11 Аспиликуэт и я выйграю вам ЛЧ!"
Спасибо за игру в Челси, "Дейв" !) Легенда!
Спасибо ему за ту победу Спартака над Марселем. Как сейчас помню)
