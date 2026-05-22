36-летний Аспиликуэта объявил о завершении карьеры

Защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта объявил, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.

Испанец начинал в «Осасуне», затем играл за «Марсель », «Челси» и «Атлетико». Последним его клубом стала «Севилья ».

Главный отрезок в карьере – 11 лет в «Челси», где он провел больше 500 матчей и выиграл 9 трофеев – включая Лигу чемпионов, два чемпионства АПЛ, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Аспиликуэта также провел 44 матча за сборную Испании .

«Дорогой футбол, сегодня я хочу поделиться с тобой: этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, в течение которых я жил своей мечтой, чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.

Если честно, хотя я и готовил себя к этому моменту, мне было трудно написать это письмо. После 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере.

Когда я впервые ударил по мячу ребенком в Памплоне вместе со школьными друзьями, я даже не представлял, какое удивительное путешествие ждет меня впереди. Я благодарен за каждый момент: за победы, тяжелые поражения, вызовы и, больше всего, за людей, которых я встретил, и дружбу, которую обрел на этом пути.

Моим партнерам по команде, тренерам и каждому сотруднику всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, – спасибо за то, что каждый день помогали мне расти как человеку и как игроку.

Носить футболки «Осасуны», «Марселя», «Челси », «Атлетико», «Севильи» и представлять свою страну на крупнейших турнирах было настоящей привилегией. Каждый момент значил для меня очень многое», – написал Аспиликуэта в X.