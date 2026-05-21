Что вы пропустили в 37-м туре АПЛ: как отмечать голы с маской Человека-паука и перчаткой Майкла Джексона

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Арне Слот еще не побеждал в АПЛ в мае

7 матчей в майской Премьер-лиге для голландского тренера – 0 побед. Если в прошлом году «Ливерпуль» уже взял чемпионство, погудел на Ибице и бросил играть всерьез, то в этом сезоне победы бы не помешали. Новая попытка – против «Брентфорда» в воскресенье. 

А знаете, что за клуб единственный не забил «Ливерпулю» в лиге?

Чемпионский «Арсенал» (0:1 и 0:0). Какая ирония.

Остальные свое взяли. Даже аутсайдеры «Бернли» и «Вулвз». Отсюда – 52 пропущенных «Ливерпулем» гола, клубный антирекорд для сезонов АПЛ с 38 матчами (до сезона-1995/96 было по 42 игры).

Почему бы всем не отмечать голы в маске Человека-паука?

Дружелюбный полузащитник «Сандерленда» Энцо Ле Фе не скучал в игре с «Эвертоном». Классный набор: голевой пас, гол и самое карнавальное празднование тура.

«Я с детства обожал Человека-паука. Мой любимый герой. Вот почему [так праздновал]. Еще это для моего младшего брата. Уже давно хотел так отпраздновать, но все не забивал», – сказал Энцо.

Или хочется в стиле Майкла Джексона? Такое тоже было

Нападающий «Ньюкасла» Уильям Осула подготовился: даже нацепил белую перчатку. И явно репетировал движения Короля.

Роя Кина танцульки не впечатлили: «Паренек умеет двигаться, но время и место… Он бы мог сделать это в ночном клубе Ньюкасла сегодня вечером».

Невероятный рекорд «МЮ» разросся до 400 матчей

«Манчестер Юнайтед» с 1984 года не проигрывает в домашних матчах лиги, если ведет к перерыву – 365 побед и 35 ничьих. Монументально.

За «Ман Юнайтед» забил Мбемо, но все поздравляли Бруну

Понятно почему: голевая передача Бруну Фернандеша на Бриана Мбемо позволила сравняться с рекордом Тьерри Анри и Кевина Де Брюйне по ассистам (20). 

Погоня не была легкой. Вот здесь Бруну вывел Мбемо к воротам, но тот пробил выше, чем очень расстроил португальца. 

Когда Бриан все-таки забил (разумеется, с паса Фернандеша), команда бросилась к своему плеймейкеру. Какое облегчение!

У «МЮ» в последнем туре «Брайтон». Задача ясна: сделать все, чтобы Бруну отдал этот чертов 21-й голевой пас!

Все 4 гола Люка Шоу в АПЛ пришлись на разных тренеров «МЮ»

Люк забивает редко, но такой фактик кое-что все равно говорит о стабильности в «Юнайтед», верно?

● Гол в сезоне-2018/19 – при Жозе Моуринью

● Гол в сезоне-2020/21 – с Оле-Гуннаром Сульшером

● Гол в сезоне-2022/23 – при Эрике Тен Хаге

● Гол в сезоне-2025/26 – с Майклом Кэрриком

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и тут же выложил вот это. Ой!

Это называется припечатали: «Челси» выиграл больше матчей против «Тоттенхэма» во всех соревнованиях, чем против любого другого клуба».

За «Эвертон» впервые забил немецкий игрок

Это сделал полузащитник Мерлин Рель.

В такой интернациональной лиге, где прежние границы давно размыты, это правда удивляет. Но и немцы нечасто заглядывают в «Эвертон». До Реля из полевых игроков в Ливерпуле засветился Томас Хитцльспергер и совсем чуть-чуть Шкодран Мустафи.

Защитник «Фулхэма» не забивал 156 матчей. А теперь взял и исполнил пенальти

Поздравляем Энтони Робинсона из «Фулхэма». Игра с «Вулвз» была для американца 157-й в АПЛ. Прежде он вообще не забивал.

Когда «Фулхэм» в конце первого тайма заработал пенальти, основной исполнитель Рауль Хименес был на лавке. Робинсон взял мяч и без проблем справился. Как будто делает это каждый день.

Инкапиэ из «Арсенала» потерял шорты

Скажем так: в футболе шанс, что вас в таком виде увидят миллионы не очень велик, но он, черт возьми, все еще есть.

Моложе Артеты из тренеров-чемпионов был только Моуринью

А теперь к главному. «Арсенал» – чемпионы! Микель Артета выполнил миссию и вернул клубу титул.

И если посмотреть на возраст, то быстрее испанца (44 года и 54 дня) управился лишь Жозе Моуринью с «Челси». Два его первых чемпионства – два рекорда АПЛ: в 2005-м Жозе было всего 42 года и 92 дня, в 2006-м – 43 года, 93 дня.

Титул «Арсенала» – продолжение важного английского тренда

Мы много говорили о голах «Арсенала» со стандартов. Но картина несколько шире.

Победителем каждого из 4 топ-дивизионов Англии стала команда с наибольшим количеством голов со стандартов: «Арсенал» (24), «Ковентри» (29), «Линкольн» (32) и «Бромли» (34). 

Что сказать? Не пропускайте тренировки, отрабатывайте и отрабатывайте. 

Фото: Gettyimages/Serena Taylor / Contributor, Mike Egerton – PA Images / Contributor, Ian Horrocks / Contributor,Ash Donelon/Contributor

Сюр конечно, что Арсенал так плохо сыграл с Ливерпулем. В голове не укладывается. Играли как-то слишком осторожно и трусливо.
Слишком высоко думали о ливерпуле. На эмирейтс их надо было спокойно закрывать. Но в этом и весь арсенал нынешнего сезона - больше думают о сопернике, чем о самих себе
К сожалению да, надеюсь победа раскрепостит ребят. Но даже так Ливерпуль не прям безнадежно смотрелся с нами
Удивительный факт про домашний мю. Вдумайтесь просто, 1984 год!
жопа норм (с)
За Инкапиэ было страшно в тот момент. Ведь ему могли отдавить кое-что. Повезло, что размером не вышел.
Пропустили всё! Не интересно