Разбор Палагина и Лукомского.

«Манчестер Сити» обыграв «Челси» в финале и взял Кубок Англии (1:0). Не очень яркий матч получился весьма равным. Были занятные тактические ходы обоих тренеров.

Пеп Гвардиола выпустил Омара Мармуша вместо Райана Шерки – важный ход, так как футболисты сильно отличаются по профилю. Стартовый план Калума Макфарлейна предполагал сдерживание соперника в схеме 5-2-3:

«Челси» классно закрыл центральную зону

В стартовом рисунке «Челси» позволял «Сити» владеть мячом, но почти полностью сковал продвижение через центральную зону – и конкретно через Бернарду и Родри. Для этой задачи использовалась схема 5-2-3, в которой футболисты разбивались на две пятерки: линия защиты + центральный блок. Два опорника и трое форвардов располагались максимально узко и действовали с акцентом на центральной зоне:

В зависимости от действий соперника расположение внутри пятерки могло меняться, но задача сохранялась – коллективно перекрывать центральное направление:

При таком расположении особое внимание уделялось Родри и Бернарду. Родри вообще устраивали капкан из 2-3 оппонентов:

При таком раскладе больше свободы получали защитники «Сити». В стадии розыгрыша их исполняли Нунеш, Хусанов и Гехи. В большинстве ситуаций их свобода устраивала «Челси», хотя в конце первого тайма обостряющий пас Гехи из глубины создал отличный момент.

Палмер – бонусный защитник против Доку. Хорошо справился

Жереми Доку делал разницу в последних матчах «Сити». Прямо сейчас ему требуется особое внимание. Макфарлейн предпринял сразу несколько ходов, чтобы помочь Мало Гюсто.

Во-первых, дополнительные удобства давала схема с пятеркой. Гюсто мог плотнее играть с бельгийцем, а не выдергиваться на него из четверки по ходу эпизода.

Во-вторых, в эпизодах на своей трети дополнительную протекцию обеспечивали Рис Джеймс и Коул Палмер.

При обороне в среднем блоке у них были иные задачи. Палмер помогал закрывать центр, а Джеймс действовал против Бернарду, но, когда «Челси» оказывался у своих ворот, оба приходили на помощь Гюсто.

Особенно нужно отметить работоспособность Палмера. Он делал регулярные, осмысленные и затяжные рывки с четкой целью – не оставить Гюсто один на один с Доку:

Еще Коул весьма неплохо оборонялся в этих эпизодах. Не просто давал «плюс один», а активно отбирал. Пожалуй, лучше всего масштаб этой работы проявился в конце матча, когда приоритеты «Челси» сменились на атаку, а в этой зоне пошли регулярные пожары.

Джеймс тоже мог подстраховать против Доку, но чаще брал на себя задачу сдерживания рывков Нико О’Райли, которые создают бельгийцу дополнительную свободу:

Так основные оппоненты Доку могли не беспокоиться об источнике угрозы.

Мармуш в основе «Сити». Что? Зачем?

Два ключевых решения Пепа по составу: возвращение Родри и внезапное появление Омара Мармуша. Жертвой стал Райан Шерки – креативная машина «Сити» с первым местом в АПЛ по голевым с игры. Француз остался в запасе. Пеп выбрал не привычный вариант, а с парой форвардов, который редко практиковал перед этим.

К размену немало вопросов. Возможно, Пеп пытался вознаградить Мармуша за форму последних недель (2 мяча в 2 турах АПЛ). Возможно, снова перевоспитывал Шерки, что не раз делал в этом сезоне. Возможно, очередная попытка перемудрить – частое явление для Пепа перед финалом.

В любом случае ставка не оправдалась. В обычном сценарии «Сити» разыгрывает с одним игроком, который отрезан от мяча. В финале пассажиров было двое. Хорошая иллюстрация – касания к перерыву. Холанд подошел с 8. Мармуш – с 10. Оцените разрыв: у ближайшего «невовлеченного» полевого 23 (на 5 больше, чем у Мармуша с Холандом в сумме).

Результат: «Сити» много владеет мячом (59,4%), но в незнакомой структуре не понимает, как созидать. Хорошая новость: Пеп быстро сориентировался и признал ошибку. Шерки вышел вместо Мармуша сразу после перерыва.

«Челси» перестал бояться и рисковал во втором тайме. Поплатились

Старт второго тайма – пожалуй, лучший отрезок «Челси» в игре. Теперь не просто парковались, а пытались навязать свою игру и отобрать территорию. Гол пришел в максимально неподходящий момент, но это следствие рисков, на которые пошла команда.

Вместо обороны в 5-2-3 теперь намного чаще выбирали вариант с персональным прессингом. В этом режиме были достаточно хороши. Точность передач «Сити» обрушилась – с 90% в первом тайме до 82%. Джеймс Траффорд в одном эпизоде даже запаниковал. Привезенный угловой – следствие именно прессинга «Челси».

Обратная сторона давления – соотношения на своей половине. Иногда – без подстраховки у защитников против лучших нападающих АПЛ.

В эпизоде с голом «Челси» тоже встречал на чужой половине большой группой. Сзади был +1, но в условиях, когда даже одно неудачное решение может испортить все из-за пространства.

«Сити» не показал в эпизоде мастер-класс по преодолению прессинга, Семеньо топово исполнил, но «Челси» поплатился за риски, на которые шел.

Замены Пепа – признание ошибок

Две перестановки во втором тайме. Первый ход: Шерки вместо Мармуша в перерыве. Команда вернулась к привычному варианту последних недель. Сам Шерки не произвел мгновенный эффект, но на своем отрезке точно принес больше пользы, чем Мармуш.

Второй ход: замена Родри на Матео Ковачича в середине тайма. У испанца не хватило силенок. Ушел с поля в момент, когда преимущество «Челси» достигло пика. Ковачич достойно заменил и здорово вписался в рисунок.

Суперсила Ковачича – слаломные проходы в эпизодах 1-в-1. Оказалась весьма актуальной, учитывая персоналки «Челси». Здорово удерживал мяч. Где надо – зарабатывал фолы и убивал время. Пригодился.

«Сити» при 1:0 убил игру контролем

«Челси» жаль, так как пропущенный гол пришел на отрезок их перевеса. На этом этапе к открытию счета были ближе именно лондонцы. Но концовку забрал «Сити». Очень сильная игра по счету.

У «Челси» даже не получалось надолго прижать соперника. 59% на 41% по владению в пользу «Сити». Лучшие моменты тоже были именно у команды Пепа.

На этой дистанции у «Сити» подобрался хороший набор опций под удержание и контроль. Матео Ковачич – гуру прессинг-устойчивости. Шерки свободно двигался и спускался в опорную – в иных случаях такое движение подбешивает Пепа, но под конкретную задачу подходило. Нико О’Райли, адаптируясь к рисунку, чаще открывался в своей опорной, а не на чужой трети (хотя и туда успевал). Вместе с ними на поле был Бернарду, который заправлял всеми процессами.

Колуилл починил розыгрыши «Челси», но с обострением – беда

Ливай второй раз вышел в старте после травмы, но уже показал, чего не хватало команде весь сезон. Закончил встречу с 82 передачами. Лучший в «Челси», причем с гигантским отрывом. У ближайшего преследователя, Джоррела Хато, – 53.

Результат Колуилла особенно впечатляет, учитывая, что передачи были не поперек и назад. Главное умение Ливая – пас, разбивающий несколько линий. С ним не справлялась даже свежая находка Пепа – схема 4-2-4 с акцентом на перекрытии центра.

Проблема «Челси» – непонимание, что делать с мячом дальше. Частый сценарий: Колуилл отрезает атакующую группу «Сити», партнеры получают топовые условия для обострений, но дальше либо тормозят, либо ужасно исполняют.

Олицетворение бед – Мало Гюсто. Через фланг француза прошло 44% атак. Именно его чаще всех выводили на пространство. Вариантов в штрафной тоже хватало – требовалось только довести мяч.

Этого не хватало. Гюсто предпочитал вешать, но из 8 кроссов до партнеров дошли только 2. Единственный момент, который Мало создал за всю игру, – удар Лиама Делапа головой на 91-й минуте. Первый для «Челси» с игры. Катастрофа.

***

«Челси» сыграл достойный финал на фоне кризисной второй половины сезона. Большую часть встречи смотрелись минимум не хуже. «Сити» образцово зацепился за гол, а Пеп лучше управлял игрой со скамейки. В финалах такие вещи важны.

