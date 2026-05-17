Пеп почти перемудрил в финале Кубка, но исправился
Разбор Палагина и Лукомского.
«Манчестер Сити» обыграв «Челси» в финале и взял Кубок Англии (1:0). Не очень яркий матч получился весьма равным. Были занятные тактические ходы обоих тренеров.
Пеп Гвардиола выпустил Омара Мармуша вместо Райана Шерки – важный ход, так как футболисты сильно отличаются по профилю. Стартовый план Калума Макфарлейна предполагал сдерживание соперника в схеме 5-2-3:
«Челси» классно закрыл центральную зону
В стартовом рисунке «Челси» позволял «Сити» владеть мячом, но почти полностью сковал продвижение через центральную зону – и конкретно через Бернарду и Родри. Для этой задачи использовалась схема 5-2-3, в которой футболисты разбивались на две пятерки: линия защиты + центральный блок. Два опорника и трое форвардов располагались максимально узко и действовали с акцентом на центральной зоне:
В зависимости от действий соперника расположение внутри пятерки могло меняться, но задача сохранялась – коллективно перекрывать центральное направление:
При таком расположении особое внимание уделялось Родри и Бернарду. Родри вообще устраивали капкан из 2-3 оппонентов:
При таком раскладе больше свободы получали защитники «Сити». В стадии розыгрыша их исполняли Нунеш, Хусанов и Гехи. В большинстве ситуаций их свобода устраивала «Челси», хотя в конце первого тайма обостряющий пас Гехи из глубины создал отличный момент.
Палмер – бонусный защитник против Доку. Хорошо справился
Жереми Доку делал разницу в последних матчах «Сити». Прямо сейчас ему требуется особое внимание. Макфарлейн предпринял сразу несколько ходов, чтобы помочь Мало Гюсто.
Во-первых, дополнительные удобства давала схема с пятеркой. Гюсто мог плотнее играть с бельгийцем, а не выдергиваться на него из четверки по ходу эпизода.
Во-вторых, в эпизодах на своей трети дополнительную протекцию обеспечивали Рис Джеймс и Коул Палмер.
При обороне в среднем блоке у них были иные задачи. Палмер помогал закрывать центр, а Джеймс действовал против Бернарду, но, когда «Челси» оказывался у своих ворот, оба приходили на помощь Гюсто.
Особенно нужно отметить работоспособность Палмера. Он делал регулярные, осмысленные и затяжные рывки с четкой целью – не оставить Гюсто один на один с Доку:
Еще Коул весьма неплохо оборонялся в этих эпизодах. Не просто давал «плюс один», а активно отбирал. Пожалуй, лучше всего масштаб этой работы проявился в конце матча, когда приоритеты «Челси» сменились на атаку, а в этой зоне пошли регулярные пожары.
Джеймс тоже мог подстраховать против Доку, но чаще брал на себя задачу сдерживания рывков Нико О’Райли, которые создают бельгийцу дополнительную свободу:
Так основные оппоненты Доку могли не беспокоиться об источнике угрозы.
Мармуш в основе «Сити». Что? Зачем?
Два ключевых решения Пепа по составу: возвращение Родри и внезапное появление Омара Мармуша. Жертвой стал Райан Шерки – креативная машина «Сити» с первым местом в АПЛ по голевым с игры. Француз остался в запасе. Пеп выбрал не привычный вариант, а с парой форвардов, который редко практиковал перед этим.
К размену немало вопросов. Возможно, Пеп пытался вознаградить Мармуша за форму последних недель (2 мяча в 2 турах АПЛ). Возможно, снова перевоспитывал Шерки, что не раз делал в этом сезоне. Возможно, очередная попытка перемудрить – частое явление для Пепа перед финалом.
В любом случае ставка не оправдалась. В обычном сценарии «Сити» разыгрывает с одним игроком, который отрезан от мяча. В финале пассажиров было двое. Хорошая иллюстрация – касания к перерыву. Холанд подошел с 8. Мармуш – с 10. Оцените разрыв: у ближайшего «невовлеченного» полевого 23 (на 5 больше, чем у Мармуша с Холандом в сумме).
Результат: «Сити» много владеет мячом (59,4%), но в незнакомой структуре не понимает, как созидать. Хорошая новость: Пеп быстро сориентировался и признал ошибку. Шерки вышел вместо Мармуша сразу после перерыва.
«Челси» перестал бояться и рисковал во втором тайме. Поплатились
Старт второго тайма – пожалуй, лучший отрезок «Челси» в игре. Теперь не просто парковались, а пытались навязать свою игру и отобрать территорию. Гол пришел в максимально неподходящий момент, но это следствие рисков, на которые пошла команда.
Вместо обороны в 5-2-3 теперь намного чаще выбирали вариант с персональным прессингом. В этом режиме были достаточно хороши. Точность передач «Сити» обрушилась – с 90% в первом тайме до 82%. Джеймс Траффорд в одном эпизоде даже запаниковал. Привезенный угловой – следствие именно прессинга «Челси».
Обратная сторона давления – соотношения на своей половине. Иногда – без подстраховки у защитников против лучших нападающих АПЛ.
В эпизоде с голом «Челси» тоже встречал на чужой половине большой группой. Сзади был +1, но в условиях, когда даже одно неудачное решение может испортить все из-за пространства.
«Сити» не показал в эпизоде мастер-класс по преодолению прессинга, Семеньо топово исполнил, но «Челси» поплатился за риски, на которые шел.
Замены Пепа – признание ошибок
Две перестановки во втором тайме. Первый ход: Шерки вместо Мармуша в перерыве. Команда вернулась к привычному варианту последних недель. Сам Шерки не произвел мгновенный эффект, но на своем отрезке точно принес больше пользы, чем Мармуш.
Второй ход: замена Родри на Матео Ковачича в середине тайма. У испанца не хватило силенок. Ушел с поля в момент, когда преимущество «Челси» достигло пика. Ковачич достойно заменил и здорово вписался в рисунок.
Суперсила Ковачича – слаломные проходы в эпизодах 1-в-1. Оказалась весьма актуальной, учитывая персоналки «Челси». Здорово удерживал мяч. Где надо – зарабатывал фолы и убивал время. Пригодился.
«Сити» при 1:0 убил игру контролем
«Челси» жаль, так как пропущенный гол пришел на отрезок их перевеса. На этом этапе к открытию счета были ближе именно лондонцы. Но концовку забрал «Сити». Очень сильная игра по счету.
У «Челси» даже не получалось надолго прижать соперника. 59% на 41% по владению в пользу «Сити». Лучшие моменты тоже были именно у команды Пепа.
На этой дистанции у «Сити» подобрался хороший набор опций под удержание и контроль. Матео Ковачич – гуру прессинг-устойчивости. Шерки свободно двигался и спускался в опорную – в иных случаях такое движение подбешивает Пепа, но под конкретную задачу подходило. Нико О’Райли, адаптируясь к рисунку, чаще открывался в своей опорной, а не на чужой трети (хотя и туда успевал). Вместе с ними на поле был Бернарду, который заправлял всеми процессами.
Колуилл починил розыгрыши «Челси», но с обострением – беда
Ливай второй раз вышел в старте после травмы, но уже показал, чего не хватало команде весь сезон. Закончил встречу с 82 передачами. Лучший в «Челси», причем с гигантским отрывом. У ближайшего преследователя, Джоррела Хато, – 53.
Результат Колуилла особенно впечатляет, учитывая, что передачи были не поперек и назад. Главное умение Ливая – пас, разбивающий несколько линий. С ним не справлялась даже свежая находка Пепа – схема 4-2-4 с акцентом на перекрытии центра.
Проблема «Челси» – непонимание, что делать с мячом дальше. Частый сценарий: Колуилл отрезает атакующую группу «Сити», партнеры получают топовые условия для обострений, но дальше либо тормозят, либо ужасно исполняют.
Олицетворение бед – Мало Гюсто. Через фланг француза прошло 44% атак. Именно его чаще всех выводили на пространство. Вариантов в штрафной тоже хватало – требовалось только довести мяч.
Этого не хватало. Гюсто предпочитал вешать, но из 8 кроссов до партнеров дошли только 2. Единственный момент, который Мало создал за всю игру, – удар Лиама Делапа головой на 91-й минуте. Первый для «Челси» с игры. Катастрофа.
***
«Челси» сыграл достойный финал на фоне кризисной второй половины сезона. Большую часть встречи смотрелись минимум не хуже. «Сити» образцово зацепился за гол, а Пеп лучше управлял игрой со скамейки. В финалах такие вещи важны.
Фото: IMAGO/www.imago-images.de, Daniel Weir/Sports Press, IMAGO/Frankie OKeeffe/PPAUK /Global Look Press
Просто в тексте есть и про ходы Макфарлейна, и про хорошее и про плохое от Пепа, а это лишь одна из деталей (если с ней что-то не так, на это можно и указать). Совсем иронично, что пункт про Шерки на самом деле не я написал даже.
К чему это я? Просто не понимаю, что нужно сделать иначе, чтобы угодить вам? Не писать ВООБЩЕ про важное решение с Шерки? Серьезно?
Я часто читаю ваши статьи, и плюсую, хоть и не являюсь вашим фанатом и методики "натягивания совы на глобус")))
Хорошая игра Челси снова с вами в одной комнате ?!
Ему может противостоять или сопоставимого уровня тренер или фанатичный душнила типа Артеты или Симеоне.
С Реалом такой же ход привел к 3:0 в Мадриде и дальнейшему вылету
Интересно наблюдать за изменениями Гвардиолы, но в чем-то лучше придерживаться классики
В сезоне когда Родри получил ЗМ он спокойно держал центр играя один
П.С. Видимо, все же пенальти железные, что оба автора ни слова про них.
Надо еще сезон поработить )) показать себя в лч , всегда мудрил в лч ((