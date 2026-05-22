«Милан» показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – с широкими красно-черными полосами

«Милан» показал форму на новый сезон.

«Милан » провел официальную презентацию домашней формы на сезон-2026/27.

«Милан» и глобальный спортивный бренд Puma представили домашнюю форму клуба на сезон-2026/27: возвращение к одной из самых знаковых эстетик футбола, визуальному языку «россонери» в его классической форме.

В этой форме вернулись привычные красно-черные полосы – смелые, широкие и безошибочно узнаваемые – проходящие по всей поверхности футболки, как спереди, так и сзади. Они дополнены белыми шортами и черными гетрами.

Образ, который всегда был узнаваем. Это не просто полосы; это определяющий знак «Милана». Каждая деталь подкрепляет эту идентичность.

Надпись «Из Милана в мир» отдает дань уважения миллионам болельщиков по всему миру, благодаря которым клуб чувствует себя как дома на каждом континенте. На задней части воротника восковая печать хранит эмблему «Милана»: суть «Милана», запечатленная на каждой футболке как его подлинная подпись, вневременная традиция, передаваемая от родителей к детям.

Все это вместе делает эту футболку признанием в любви всем, кто считает ее своей», – говорится в заявлении миланского клуба.

Фото: acmilan.com