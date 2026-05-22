Фото
0

«Милан» показал домашнюю форму на сезон-2026/27 – с широкими красно-черными полосами

«Милан» показал форму на новый сезон.

«Милан» провел официальную презентацию домашней формы на сезон-2026/27.

«Милан» и глобальный спортивный бренд Puma представили домашнюю форму клуба на сезон-2026/27: возвращение к одной из самых знаковых эстетик футбола, визуальному языку «россонери» в его классической форме.

В этой форме вернулись привычные красно-черные полосы – смелые, широкие и безошибочно узнаваемые – проходящие по всей поверхности футболки, как спереди, так и сзади. Они дополнены белыми шортами и черными гетрами.

Образ, который всегда был узнаваем. Это не просто полосы; это определяющий знак «Милана». Каждая деталь подкрепляет эту идентичность.

Надпись «Из Милана в мир» отдает дань уважения миллионам болельщиков по всему миру, благодаря которым клуб чувствует себя как дома на каждом континенте. На задней части воротника восковая печать хранит эмблему «Милана»: суть «Милана», запечатленная на каждой футболке как его подлинная подпись, вневременная традиция, передаваемая от родителей к детям.

Все это вместе делает эту футболку признанием в любви всем, кто считает ее своей», – говорится в заявлении миланского клуба.

Фото: acmilan.com

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46252 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Милана»
игровая форма
logoМилан
logoPuma
logoсерия А Италия
logoстиль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОтветИгорь Новиков
Классика!
Если еще поставить надпись "OPEL", то от ностальгии пойдут слёзы))
ОтветТренерские конспекты Бормана
Если еще поставить надпись "OPEL", то от ностальгии пойдут слёзы))
Там вроде поуже полоски были, не?)
Какая неожиданная форма, красно-черные полосы))
ОтветPavelRM
Какая неожиданная форма, красно-черные полосы))
у Амкара подглядели
ОтветDimonty
у Амкара подглядели
Всё дороги ведут в Пермь !)
любая форма, которую надел Модрич, автоматически выглядит офигенно
Главное чтоб Меньяна не атаковали пчёлы, а то уж больно на соту похож
Ну наконец белые шорты. Это ж классика и все свои громкие победы Милан одерживал именно в них. А то постоянно черные пихают. Насчет футболки что сказать, красота и истинно Миланская
Вратарская - топ
Возвращение в детство, в конец 90х, начало 2000х с Opel на груди.
Мне нравится. Классическая, без всяких узоров и белых воротников. И широкие полосы у Милана всегда смотрятся лучше тонких
Красивая форма. Классика прям, да еще и с белыми шортами.
Красивая форма у кузенов!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
13 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
15 минут назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
23 минуты назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
24 минуты назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
38 минут назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
43 минуты назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
44 минуты назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало матча отложено из-за беспорядков с участием фанатов. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
23 минуты назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
26 минут назад
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
30 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
57 минут назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
59 минут назадДрузья сайта
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
59 минут назад
Рекомендуем