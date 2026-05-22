«Динамо» объявило об уходе Гусева: «Благодарим Ролана Александровича за годы плодотворной работы, за высокий профессионализм и ответственность»

«Динамо » объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера.

48-летний тренер возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. Он также руководил москвичами в конце сезона-2024/25. Сообщалось , что немец Сандро Шварц вернется на пост тренера «Динамо».

«ФК «Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта.

Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович!» – говорится в заявлении бело-голубых.