  «Динамо» объявило об уходе Гусева: «Благодарим Ролана Александровича за годы плодотворной работы, за высокий профессионализм и ответственность»
«Динамо» объявило об уходе Гусева: «Благодарим Ролана Александровича за годы плодотворной работы, за высокий профессионализм и ответственность»

«Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера.

48-летний тренер возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. Он также руководил москвичами в конце сезона-2024/25. Сообщалось, что немец Сандро Шварц вернется на пост тренера «Динамо».

«ФК «Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта.

Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович!» – говорится в заявлении бело-голубых.

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии

В структуру Зенита. Обязаны
Ответbettini
Когда будут выгонять Шварца вспомнят Гусева!
ОтветБорис Юрко
А так и будет скорей всего.
Я не сторонник теории "должны тренировать наши!!!!11", но по-моему с этими дровами Гусев нормальную игру показывал местами, после валериных развалин. Странное решение, если только они какой-то мега-закуп не планируют летом провести
ОтветEvergreen
Эти странности имеют очень простое объяснение в виде банальнейшего своячества. Бувач тупо подтянул на жирный контракт своего. Вот и всё.
ОтветEvergreen
карпин задушил раздевалку, но даже так у него трети основного состава лежало в больничке или мы будем утверждать что они в равных условиях, когда не было трети основного состава?
Щас конечно тут будут лить слёзы по этому физруку, но по сути он ничего не сделал и никакой перспективы с ним не было бы.
ОтветАнтон Фалафель
умный, как фалафель
ОтветАнтон Фалафель
Так, вроде, команда играла хорошо
Весной 3 после Краснодара и Зенита или Гусев должен был выступить ещё лучше?
В кубке прошли Спартак уверенно и только по пенальти проиграли Краснодару, кажется, что Гусев тоже сделал максимум от него возможного
Динамо» объявило об уходе Гусева...
Динамо продинамило Гусева.
ОтветСергей Круг
Чем этот Шварц круче Гусева? Непонятно совсем.
Я не люблю Гусева, категорически! Но Динамо поступило просто по-свински с ним! По-другому и не скажешь. Проявил высокий профессионализм и ответственность? А что ж вы тогда увольняете такого ценного сотрудника, лицемеры?! Отныне, если будет тренерский щтаб из неметчины (что является позором для клуба), который во главе со Шварцем уже кидал клуб, болею категорически за всех из соперников в РПЛ, в каждом матче! Динамо! Вы терпилы, судя по-всему. А потому достойны только презрения. Провалов вам в новом сезоне! Аминь! Болельщикам - только сочувствие.
ОтветZ-7478
Контракт закончился, а не уволили.
Есть кто лучше.
А в путь добрые слова, это нормально.
ОтветZ-7478
Была четкая задача - победа в кубке. Она не выполнена. Формально все сделано верно.
Все находятся под воздействием победы над Краснодаром, как будто в этом матче у ворот Динамо не было привозов, и Динамо чудом не проиграло. Было 3 уверенных победы в начале весны. А дальше был проигрыш Рубину, ничьи с Пари и Оренбургами. На фоне Карпина это неплохо, но команда была совершенно не убедительна.
Ну что ж, спасибо Ролан. Только время покажет, верное ли это решение.
Спасибо Гусеву за то, что встряхнул команДу после уныния Валеры. По качеству игры в последних матчах (Краснодар, Рубин, Оренбург, ПариНН, Зенит) было видно, что идеи кончились. Результат чудом добывали на эмоциях и везении, но рисунка игры и матч-менеджмента так и не появилось. Ждем, что новый тренер сможет это привнести.
Ответgeorge1991
"Не сразу всё устроилось".
ОтветМельников Михаил
Согласен. Полвека не срок
А важный был такой..в шарфике)
Помощники Гусева - ваш выход. Давайте ему его же монетой ответим
ОтветBibigonoff
Помощники Гусева уйдут вместе с ним, видимо. А потом какой-то клуб РПЛ их позовет, наверное. А Шварц из вражеской Германии привезет с десяток своих помощников. И, кстати, надеюсь, что журналисты будут задавать ему вопросы по причинам ухода из Динамо в прошлом! Пусть ответит, послушаем. )
ОтветZ-7478
Скорее даже не по причинам ухода из Динамо в прошлом, а о том, что изменилось в этих причинах? СВО как была тогда, так продолжается и сейчас.
Материалы по теме
Депутат Милонов о «Динамо»: «Непорядочно убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Пусть ищет другой клуб»
21 мая, 04:54
