«Динамо» объявило об уходе Гусева: «Благодарим Ролана Александровича за годы плодотворной работы, за высокий профессионализм и ответственность»
«Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера.
48-летний тренер возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. Он также руководил москвичами в конце сезона-2024/25. Сообщалось, что немец Сандро Шварц вернется на пост тренера «Динамо».
«ФК «Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта.
Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович!» – говорится в заявлении бело-голубых.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Весной 3 после Краснодара и Зенита или Гусев должен был выступить ещё лучше?
В кубке прошли Спартак уверенно и только по пенальти проиграли Краснодару, кажется, что Гусев тоже сделал максимум от него возможного
Динамо продинамило Гусева.
Есть кто лучше.
А в путь добрые слова, это нормально.
Все находятся под воздействием победы над Краснодаром, как будто в этом матче у ворот Динамо не было привозов, и Динамо чудом не проиграло. Было 3 уверенных победы в начале весны. А дальше был проигрыш Рубину, ничьи с Пари и Оренбургами. На фоне Карпина это неплохо, но команда была совершенно не убедительна.