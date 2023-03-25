Open the Doors
Блог

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?

ЦСКА ЦСКА
Саша Здьелар Саша Здьелар
товарищеские матчи (клубы)
2Drots 2Drots
Медиафутбол Медиафутбол

Лаконичная реакция Александра Дорского.

ЦСКА проиграл товарищеский матч медиафутбольной команде 2Drots – при посещаемости в два раза выше топ-игры с «Зенитом» получили 1:2, а по ходу проигрывали и в два мяча.

Что все это значит?

Поражение действительно эпохальное: у ЦСКА был достойный состав

У ЦСКА в старте играли Антон Заболотный и Федор Чалов в тех же ролях, что и в РПЛ. Правый фланг традиционно закрывал Милан Гайич. Играли Саша Здьелар и Мойзес – твердые игроки старта, пускай и не на своих позициях. 

Константин Кучаев, Максим Мухин, Никита Ермаков – игроки ближайшего резерва. Илью Агапова приобретали как защитника для обоймы. 

Из глубоких резервистов в старте вышли только Георгий Щенников и Владислав Тороп (почему у него такой статус, думаю, понятно). 

То есть ЦСКА играл полуосновным составом.

Не стоит недооценивать медийную составляющую поражения ЦСКА

ЦСКА проиграл клубу, который считают любительским – хоть у многих пацанов и есть хорошая школа, в том числе у авторов голов. Слон вообще в Первой лиге бегал за «Шинник».

ЦСКА проиграл команде с огромной аудиторией. Будем ждать статистики от Кинопоиска, но очевидно, что матч привлек очень большое внимание.

Проиграть в товарняке 2Drots – не то же самое, что сыграть вничью в контрольном матче против «Симбы» из Танзании. И, естественно, дело не в разнице между поражением и ничьей.

Этот матч будут помнить долго. Как, например, помнят вылет ЦСКА от «Вардара».

Победа 2Drots – удар по сборной МФЛ 

Теперь у 2Drots и лично Некита будет еще один – весомейший – аргумент в пользу отказа от сборной Медиалиги.

Зачем она нужна, если мы и так играем с топ-клубом РПЛ, да еще и обыгрываем его? 

Все логично.

После победы 2Drots станет больше разговоров о вайлд-кард в РПЛ

Даже далекие от медиафутбола люди наверняка слышали: по ходу и после своего вылета из Кубка России тот же Некит говорил, что 2Drots нужно выдать вайлд-кард для игры в РПЛ, что с первого же сезона команда будет как минимум середняком лиги.

Сейчас этого наверняка будет больше – такой аргумент! Свежая цитата уже есть, с обращением лично к президенту РФС: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам, это мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста!»

Конечно, это чушь. Пацаны из 2Drots – красавцы, но понятно, что:

• все должны пройти все ступени футбола для попадания в РПЛ,

• один товарищеский матч, даже с полуосновой топ-клуба РПЛ – не показатель силы 2Drots. А уровень нынешнего состава на дистанции как раз показала бы даже Вторая лига.

Товарищеский матч

2Drots – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Слон (10), 2:0 – Манна (64), 2:1 – Чалов (76).

ЦСКА: Тороп, Гайич (Гурченко, 77), Мойзес, Щенников, Агапов (Носков, 65), Здьелар (Доль, 87), Мухин (Лапинский, 82), Кучаев (Чурилов, 77), Ермаков, Заболотный (Карвальо, 77), Чалов (Арбузов, 77).

2Drots: Сычев, Сэмио, Саля, Гудай, Лога, Манна, Эдамс (Балашов, 7), Фартуна, Стиль, Слон (Рахмани, 68), Щербак (Гаучо, 46).

Более 15 тысяч без Fan ID на ЦСКА – 2Drots! В полтора раза больше, чем на «Зените»

Телеграм-канал Дорского – там быстрых реакций еще больше

Фото: vk.com/pfc_cska; vk.com/fonbet; vk.com/2drots

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arctic
На спортсе теперь только и разговоров, что о медиафутболе и о поражении ЦСКА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BlazRock
Эпохальное событие произошло когда на карточку упали деньги для рекламы медиалиги. Что же касается данного матча, то на его счет всем плевать с высокой колокольни. Собственно как и на финальные цифры в ЛЮБОМ товарняке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михан Первый
У нас как-то ветераны Торпедо Миасс сыграли с ветеранами Спартак Москва 4-4, тоже был эпохальный матч, Руслан Нигматуллин 4 пропустил, эх, жаль тогда из нашего Торпедо никого против Японии и Бельгии не выставили, наши бы им навтыкали!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
А почему вайлд-кард им, а не Балтике или любой команде ФНЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Да какой нафиг вайлд-кард, даже само возникновение такой мысли - уже смешно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hollywood Hogan
Настроиться на матч жизни - не то же самое, что рутинно поддерживать форму на протяжении сезона, борясь с травмами, судейством, дальними перелётами и перепадами состояния игроков.
Я не фанат медиалиги, но 2drots молодцы, победа над ЦСКА - достижение и позор для армейцев, как бы они ни относились к "блогерам". В моём понимании ЦСКА - гранд рос футбола и должен любым составом такие матчи выигрывать. ПФК в конце-концов)
Хотя вайлдкард в обход всех правил недопустим.
Чем 2drots лучше любой команды второго или первого дивизиона?

Единственный адекватный и интересный формат - это как раз участие в кубке России и вот такие товарищеские матчи, когда у проф клубов есть свободное окно.
Потому что медийщики как раз могут что-то показать не на дистанции, а выстрелить на эмоциях в отдельном матче. И даже в этом случае полурезервные Крылья отгрузили 4, а Оренбург 9. Просто Бог футбола Тоша с Зенитом слишком выложился)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Ytbe
Узнал про этот матч из статьи, так что вряд ли буду помнить про него долго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Docentr9
Объясните тогда че проиграли?? причина?
Не напрягались, вот и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niciseven
Ответ Кирилл Голивец
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/stats/turnir_611/game_1296933541 У ЦСКА Газзаева (пусть и до бразильцев) было вот это. Даже тот состав не слабее того, что играл против блогеров, хотя нескольких важных игроков того сезона и не было. Не говоря о том, что они обошли в лиге Зенит с лучшим питерским поколением и лучшим сезоном Петржелы, а также пиковый Локомотив. Только тот матч помнят олдовые фанаты ЦСКА, жители Ельца и посетители спортивных квизов, хотя он был очень даже официальным. Как-то маловато для большой значимости. А еще мало кто помнит, что ЦСКА проигрывал в те же успешные годы в товарищеском матче 9:1 Кёльну, вылетавшему из Бундеслиги. Про товарищескую игру с ноунеймами забудут как только ЦСКА выиграет медали в этом сезоне. Если не выиграет, проблемы будут мерить явно не по ней. А то, что молодежь в дальней обойме не очень талантливая, видно и по выступлениям в лиге, где между Ермаковым и Пиняевым/Захаряном - пропасть.
Топ комментарий! Помню все эти матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Shuller18
Вайлд кард для РПЛ?) Они офигели что ли? Пусть во Вторую лигу заявляются, и оттуда доказывают, что достойны большего.
Не, ты чего, там же хайпа нет, поля не те, пахать надо. В их инфантильной реальности так дела не делаются. )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Ответ Docentr9
Объясните тогда че проиграли?? причина?
Это товарняк, на него Карвальо выпустили, вообще всем пофигу на результат. А может и обговорили его заранее, но относиться к этому серьёзно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Я конечно всё понимаю, буки платят, надо отрабатывать, но... Я как болельщик ЦСКА, который не только Вардар, а ещё Мёльде помни т, ответственно заявляю, что на этот матч всем плевать, кроме школоты, которые за этот дротс болеют. Я бы вообще не обратил внимания на него, еслиб не статья, товарняки нужны для поддержания формы. Ну тут ещё и деняжка от буков, Карвальо вышел пузом потрясти, фануйди нет, погода хорошая. Вот Карвальо я запомню. сейчас даже пошёл нарезки смотреть, а вот этих любителей точно нет. Стыдно, Дорский, ладно бы чернявский писал, от него только такое и ждёшь, а ты...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guingm
Играть ЛЮБОЙ ДУРАК МОЖЕТ,а вот тренироваться изо дня в день,это не каждому Слону дано))если убрать деньги букмекеров эти ДРОТСЫ развалятся на 3 день.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Ответ Docentr9
Кони вы чего такие нервные?))просто же спросил. Ну ок..передадим тогда сборной Сан-Марино, что матч с условными бразильцами это будет матч жизни!) Тоже хайпанут))).
И в чём же нервяк от меня?)
Я даже минуса тебе не поставил.
Ибо обычный товарняк...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Docentr9
Ответ Дандрей
Потому что товарняк. Сойдёт такой ответ? Даже немного обьясню - для ЦСКА это был обычный товарняк, а для Дротс был матч жизни. Ибо хайп, и настрой из-за этого.
Кони вы чего такие нервные?))просто же спросил. Ну ок..передадим тогда сборной Сан-Марино, что матч с условными бразильцами это будет матч жизни!) Тоже хайпанут))).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
Ответ Евгений Цыбулин
Вот-вот!А,после Кёльна,было 3-е место в ЛЧ и выход,в кубок УЕФА-чем закончилось,знаем)))Ну и в чемпе-серебро)
сейчас точно не будет ЛЧ и кубка УЕФА
и сливать любителям перед 20 тысячами собственных болельщиков - это как-то стрёмно должно быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Каба
Сравнить вылет от Вардара и этот никому ненужный посреди сезона товарищеский матч - нет слов просто! Где Лига чемпионов, а где сборище никнеймов? Я думаю, что многих болельщиков ЦСКА до сих пор потряхивает когда вспоминают Вардар. Про сегодняшнюю игру забудут завтра.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Ответ Vladimir Vladimirov
Вы сделайте проще, победитель Кубка России попадает в РПЛ напрямую, повысите статус Кубка, победитель которого сейчас никуда не попадет. И всяким дротсам не будет отговорки, что им не дали вайлд кард
это официальная лига страны или балаган? Есть четкие правила попадания в высшую лигу с бюджетами, стадионами и тд. К счастью мне лет 10 уже пофиг на происходящее в этом шапито
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никул
Да уже неважно. РПЛ турнир, где люди играют ни за что. Разницы между 2 местом и 10 нет никакой. Да и первое приносит разве, что моральное удовлетворение и то не факт. Люди играют на интерес. Народу на трибунах нет, теле рейтинг собирают 2-3 игры за сезон. Рпл потерял статус элитной, соревновательной лиги. По сути это мало чем отличается от мфл. И там, и там люди просто играют, и те и те выключены из мирового контекста. В Рпл любой лег, по собственному желанию может тупо взять и уйти в любой момент. Одно это из серьёзной лиги делает шарашкину контору. Раз так в этот цирк можно заводить любых клоунов.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Цыбулин
Ответ Кирилл Голивец
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/stats/turnir_611/game_1296933541 У ЦСКА Газзаева (пусть и до бразильцев) было вот это. Даже тот состав не слабее того, что играл против блогеров, хотя нескольких важных игроков того сезона и не было. Не говоря о том, что они обошли в лиге Зенит с лучшим питерским поколением и лучшим сезоном Петржелы, а также пиковый Локомотив. Только тот матч помнят олдовые фанаты ЦСКА, жители Ельца и посетители спортивных квизов, хотя он был очень даже официальным. Как-то маловато для большой значимости. А еще мало кто помнит, что ЦСКА проигрывал в те же успешные годы в товарищеском матче 9:1 Кёльну, вылетавшему из Бундеслиги. Про товарищескую игру с ноунеймами забудут как только ЦСКА выиграет медали в этом сезоне. Если не выиграет, проблемы будут мерить явно не по ней. А то, что молодежь в дальней обойме не очень талантливая, видно и по выступлениям в лиге, где между Ермаковым и Пиняевым/Захаряном - пропасть.
Вот-вот!А,после Кёльна,было 3-е место в ЛЧ и выход,в кубок УЕФА-чем закончилось,знаем)))Ну и в чемпе-серебро)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дандрей
Ответ Кирилл Голивец
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/stats/turnir_611/game_1296933541 У ЦСКА Газзаева (пусть и до бразильцев) было вот это. Даже тот состав не слабее того, что играл против блогеров, хотя нескольких важных игроков того сезона и не было. Не говоря о том, что они обошли в лиге Зенит с лучшим питерским поколением и лучшим сезоном Петржелы, а также пиковый Локомотив. Только тот матч помнят олдовые фанаты ЦСКА, жители Ельца и посетители спортивных квизов, хотя он был очень даже официальным. Как-то маловато для большой значимости. А еще мало кто помнит, что ЦСКА проигрывал в те же успешные годы в товарищеском матче 9:1 Кёльну, вылетавшему из Бундеслиги. Про товарищескую игру с ноунеймами забудут как только ЦСКА выиграет медали в этом сезоне. Если не выиграет, проблемы будут мерить явно не по ней. А то, что молодежь в дальней обойме не очень талантливая, видно и по выступлениям в лиге, где между Ермаковым и Пиняевым/Захаряном - пропасть.
Гамбургу отлетели в товарняках 0:8 чтоль...
Лень гуглить.
А потом взяли Кубок УЕФА весной.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phoebe
Показатель нынешнего уровня нашей РФПЛ вовсе не открытие. Сорян, братцы...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Вайлд кард для РПЛ?) Они офигели что ли? Пусть во Вторую лигу заявляются, и оттуда доказывают, что достойны большего.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Гусеконь
и сколько команд дошло до противостояния с клубами РПЛ?
В том и дело, что даже тут победила ленивых армейцев команда, составленная из экс-игроков Шинника и тд. Реально те, кто основывали подобный движ, проигрывали 0:9 Оренбургу с двумя глубокими дублерами в старте сегодня.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Кто-то правда думает, что не в тове ЦСКА играл бы так же пофигистично?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий