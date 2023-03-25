ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?
Лаконичная реакция Александра Дорского.
ЦСКА проиграл товарищеский матч медиафутбольной команде 2Drots – при посещаемости в два раза выше топ-игры с «Зенитом» получили 1:2, а по ходу проигрывали и в два мяча.
Что все это значит?
Поражение действительно эпохальное: у ЦСКА был достойный состав
У ЦСКА в старте играли Антон Заболотный и Федор Чалов в тех же ролях, что и в РПЛ. Правый фланг традиционно закрывал Милан Гайич. Играли Саша Здьелар и Мойзес – твердые игроки старта, пускай и не на своих позициях.
Константин Кучаев, Максим Мухин, Никита Ермаков – игроки ближайшего резерва. Илью Агапова приобретали как защитника для обоймы.
Из глубоких резервистов в старте вышли только Георгий Щенников и Владислав Тороп (почему у него такой статус, думаю, понятно).
То есть ЦСКА играл полуосновным составом.
Не стоит недооценивать медийную составляющую поражения ЦСКА
ЦСКА проиграл клубу, который считают любительским – хоть у многих пацанов и есть хорошая школа, в том числе у авторов голов. Слон вообще в Первой лиге бегал за «Шинник».
ЦСКА проиграл команде с огромной аудиторией. Будем ждать статистики от Кинопоиска, но очевидно, что матч привлек очень большое внимание.
Проиграть в товарняке 2Drots – не то же самое, что сыграть вничью в контрольном матче против «Симбы» из Танзании. И, естественно, дело не в разнице между поражением и ничьей.
Этот матч будут помнить долго. Как, например, помнят вылет ЦСКА от «Вардара».
Победа 2Drots – удар по сборной МФЛ
Теперь у 2Drots и лично Некита будет еще один – весомейший – аргумент в пользу отказа от сборной Медиалиги.
Зачем она нужна, если мы и так играем с топ-клубом РПЛ, да еще и обыгрываем его?
Все логично.
После победы 2Drots станет больше разговоров о вайлд-кард в РПЛ
Даже далекие от медиафутбола люди наверняка слышали: по ходу и после своего вылета из Кубка России тот же Некит говорил, что 2Drots нужно выдать вайлд-кард для игры в РПЛ, что с первого же сезона команда будет как минимум середняком лиги.
Сейчас этого наверняка будет больше – такой аргумент! Свежая цитата уже есть, с обращением лично к президенту РФС: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам, это мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста!»
Конечно, это чушь. Пацаны из 2Drots – красавцы, но понятно, что:
• все должны пройти все ступени футбола для попадания в РПЛ,
• один товарищеский матч, даже с полуосновой топ-клуба РПЛ – не показатель силы 2Drots. А уровень нынешнего состава на дистанции как раз показала бы даже Вторая лига.
Товарищеский матч
2Drots – ЦСКА – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Слон (10), 2:0 – Манна (64), 2:1 – Чалов (76).
ЦСКА: Тороп, Гайич (Гурченко, 77), Мойзес, Щенников, Агапов (Носков, 65), Здьелар (Доль, 87), Мухин (Лапинский, 82), Кучаев (Чурилов, 77), Ермаков, Заболотный (Карвальо, 77), Чалов (Арбузов, 77).
2Drots: Сычев, Сэмио, Саля, Гудай, Лога, Манна, Эдамс (Балашов, 7), Фартуна, Стиль, Слон (Рахмани, 68), Щербак (Гаучо, 46).
Я не фанат медиалиги, но 2drots молодцы, победа над ЦСКА - достижение и позор для армейцев, как бы они ни относились к "блогерам". В моём понимании ЦСКА - гранд рос футбола и должен любым составом такие матчи выигрывать. ПФК в конце-концов)
Хотя вайлдкард в обход всех правил недопустим.
Чем 2drots лучше любой команды второго или первого дивизиона?
Единственный адекватный и интересный формат - это как раз участие в кубке России и вот такие товарищеские матчи, когда у проф клубов есть свободное окно.
Потому что медийщики как раз могут что-то показать не на дистанции, а выстрелить на эмоциях в отдельном матче. И даже в этом случае полурезервные Крылья отгрузили 4, а Оренбург 9. Просто Бог футбола Тоша с Зенитом слишком выложился)
Я даже минуса тебе не поставил.
Ибо обычный товарняк...
и сливать любителям перед 20 тысячами собственных болельщиков - это как-то стрёмно должно быть.
Лень гуглить.
А потом взяли Кубок УЕФА весной.)