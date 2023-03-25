ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?

Лаконичная реакция Александра Дорского.

ЦСКА проиграл товарищеский матч медиафутбольной команде 2Drots – при посещаемости в два раза выше топ-игры с «Зенитом» получили 1:2, а по ходу проигрывали и в два мяча.

Что все это значит?

Поражение действительно эпохальное: у ЦСКА был достойный состав

У ЦСКА в старте играли Антон Заболотный и Федор Чалов в тех же ролях, что и в РПЛ. Правый фланг традиционно закрывал Милан Гайич. Играли Саша Здьелар и Мойзес – твердые игроки старта, пускай и не на своих позициях.

Константин Кучаев, Максим Мухин, Никита Ермаков – игроки ближайшего резерва. Илью Агапова приобретали как защитника для обоймы.

Из глубоких резервистов в старте вышли только Георгий Щенников и Владислав Тороп (почему у него такой статус, думаю, понятно).

То есть ЦСКА играл полуосновным составом.

Не стоит недооценивать медийную составляющую поражения ЦСКА

ЦСКА проиграл клубу, который считают любительским – хоть у многих пацанов и есть хорошая школа, в том числе у авторов голов. Слон вообще в Первой лиге бегал за «Шинник».

ЦСКА проиграл команде с огромной аудиторией. Будем ждать статистики от Кинопоиска, но очевидно, что матч привлек очень большое внимание.

Проиграть в товарняке 2Drots – не то же самое, что сыграть вничью в контрольном матче против «Симбы» из Танзании. И, естественно, дело не в разнице между поражением и ничьей.

Этот матч будут помнить долго. Как, например, помнят вылет ЦСКА от «Вардара».

Победа 2Drots – удар по сборной МФЛ

Теперь у 2Drots и лично Некита будет еще один – весомейший – аргумент в пользу отказа от сборной Медиалиги.

Зачем она нужна, если мы и так играем с топ-клубом РПЛ, да еще и обыгрываем его?

Все логично.

После победы 2Drots станет больше разговоров о вайлд-кард в РПЛ

Даже далекие от медиафутбола люди наверняка слышали: по ходу и после своего вылета из Кубка России тот же Некит говорил, что 2Drots нужно выдать вайлд-кард для игры в РПЛ, что с первого же сезона команда будет как минимум середняком лиги.

Сейчас этого наверняка будет больше – такой аргумент! Свежая цитата уже есть, с обращением лично к президенту РФС: «Дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам, это мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста!»

Конечно, это чушь. Пацаны из 2Drots – красавцы, но понятно, что:

• все должны пройти все ступени футбола для попадания в РПЛ,

• один товарищеский матч, даже с полуосновой топ-клуба РПЛ – не показатель силы 2Drots. А уровень нынешнего состава на дистанции как раз показала бы даже Вторая лига.

Товарищеский матч

2Drots – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Слон (10), 2:0 – Манна (64), 2:1 – Чалов (76).

ЦСКА: Тороп, Гайич (Гурченко, 77), Мойзес, Щенников, Агапов (Носков, 65), Здьелар (Доль, 87), Мухин (Лапинский, 82), Кучаев (Чурилов, 77), Ермаков, Заболотный (Карвальо, 77), Чалов (Арбузов, 77).

2Drots: Сычев, Сэмио, Саля, Гудай, Лога, Манна, Эдамс (Балашов, 7), Фартуна, Стиль, Слон (Рахмани, 68), Щербак (Гаучо, 46).

Фото: vk.com/pfc_cska; vk.com/fonbet; vk.com/2drots