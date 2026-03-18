  Ларин об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти. Вы клоуны»
Ларин об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти. Вы клоуны»

Николай Ларин прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита».

Руководитель Chertanovo Николай Ларин прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала в игре FONBET Кубка России (1:0).

«Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти.

Вы оба – клоуны. Правильно, что закончили с футболом», – написал Ларин.

Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.

Этот пенальти – вредительство

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Николая Ларина
прекрасно, пенальти зенита и не поставленный за наступ, тут надо решать на уровне лиги судей и убирать до конца сезона....в одной игре...две результативные ошибки...
Надо из отправить чистить сартир стадиона в Каспийске три года
Дукалис то что сказал?
Андрюха, у нас труп, возможно криминал !
Что это наша корова, и мы её доим)
Эти два футболиста, случайно не просили ещё КК показать газону баклан арены за лишение возможности забить гол
Сдается мне, что это бывшие игроки "Зенита".
Позорники.Даже с Махачкалой вам помощь нужна
Это который за Мальорку играет?
Вопрос должен стоять иначе. Дело вообще не в том пенальти это или нет. Естественно, это не пенальти. Но вопрос не в этом. Вопрос стоит так: является ли неназначение этого пенальти явной ошибкой рефери? Есть хоть один человек в мире, который может сказать, что кукуян совершил явную ошибку, не назначив этот пенальти? Нет, это абсурд. Это невозможно назвать явной ошибкой. Тогда встает второй вопрос: какого черта полез вар? Кто просил? Какого члена ты лезешь, когда главный в поле не совершает явной ошибки? Вопросы риторические...
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта
сегодня, 17:34
У «Зенита» 8 побед в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Динамо»
сегодня, 17:24
«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?
сегодня, 17:22
Президент «Союза» Кузнецов – тренер FC ViBE. Клуб станет участником седьмого сезона Медиалиги
сегодня, 16:04
Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы («Мутко против»)
сегодня, 14:24
Кузнецов об ответной игре «Спартак» – «Динамо»: «Бело-голубым нужно доказать, что они не случайно всех побеждают»
сегодня, 13:51
Слон: «Когда Викторовича слили, у меня уже не было чувств к 2Drots. Это была последняя капля»
сегодня, 13:04
Актер сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет 20-летнего Басту в фильме о музыканте
сегодня, 11:08Фото
IShowSpeed создал медиафутбольную команду. На просмотре он обыграл 1 на 1 фаната, который его провоцировал
сегодня, 09:11Видео
«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»
вчера, 19:30
Эрик: «У нас лига скуфов. Приходят люди, которые не знают об истории противостояния 2Drots – «Амкал»
вчера, 16:53
Смолов о красной карточке защитника «Ростова» Мелехина: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень»
вчера, 11:10Видео
Неймар забил президентский пенальти в бразильской Кингс Лиге
вчера, 09:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
вчера, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
