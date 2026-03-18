Ларин об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти. Вы клоуны»

Николай Ларин прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита».

Руководитель Chertanovo Николай Ларин прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита » после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо » Махачкала в игре FONBET Кубка России (1:0).

«Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти.

Вы оба – клоуны. Правильно, что закончили с футболом», – написал Ларин.

Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.

Этот пенальти – вредительство