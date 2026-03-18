Ларин об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти. Вы клоуны»
Руководитель Chertanovo Николай Ларин прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала в игре FONBET Кубка России (1:0).
«Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти.
Вы оба – клоуны. Правильно, что закончили с футболом», – написал Ларин.
Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Николая Ларина
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
прекрасно, пенальти зенита и не поставленный за наступ, тут надо решать на уровне лиги судей и убирать до конца сезона....в одной игре...две результативные ошибки...
Надо из отправить чистить сартир стадиона в Каспийске три года
Дукалис то что сказал?
Андрюха, у нас труп, возможно криминал !
Что это наша корова, и мы её доим)
Эти два футболиста, случайно не просили ещё КК показать газону баклан арены за лишение возможности забить гол
Сдается мне, что это бывшие игроки "Зенита".
Позорники.Даже с Махачкалой вам помощь нужна
Это который за Мальорку играет?
Вопрос должен стоять иначе. Дело вообще не в том пенальти это или нет. Естественно, это не пенальти. Но вопрос не в этом. Вопрос стоит так: является ли неназначение этого пенальти явной ошибкой рефери? Есть хоть один человек в мире, который может сказать, что кукуян совершил явную ошибку, не назначив этот пенальти? Нет, это абсурд. Это невозможно назвать явной ошибкой. Тогда встает второй вопрос: какого черта полез вар? Кто просил? Какого члена ты лезешь, когда главный в поле не совершает явной ошибки? Вопросы риторические...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем