Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы («Мутко против»)

Прокуратура утвердила обвинение Федору Смолову по делу о драке в «Кофемании».

Прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России, «Краснодара » и «БроукБойз » Федору Смолову. Футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

По сообщению телеграм-канала «Мутко Против», прокуратура утвердила обвинение Федору Смолову по делу о драке в «Кофемании». Футболист обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, что в сентябре прошлого года в отношении Федора Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».