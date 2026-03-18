Президент «Союза» Кузнецов – тренер FC ViBE. Клуб станет участником седьмого сезона Медиалиги

Президент «Союза» и экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов возглавит FC ViBE. Клуб станет участником седьмого сезона WINLINE Медиалиги .

Сообщается, что FC ViBE договорился с Дмитрием Кузнецовым о назначении главным тренером. Ожидается, что в ближайшее время Медиалига объявит клуб участником седьмого сезона.

Ранее стали известны 14 из 16 участников седьмого сезона.