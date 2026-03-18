  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кузнецов о ЦСКА: «У клуба есть шансы бороться за медали и за победу в Кубке. Мы должны поддержать Челестини, а не осуждать его»
3

Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации в команде армейцев

– Что происходит с ЦСКА?

– Надо находиться внутри клуба, чтобы понимать. Вроде, сказали, что сборы прошли хорошо, да? Мое мнение, что дисциплины нет на поле. Каждую игру удаление, вспышки агрессии неоправданные. Особенно у иностранцев. Я не понимаю, зачем это нужно? Зачем толкаться с ним? Встань и стой, держи его. У тебя же не задача избить человека, у тебя задача – выиграть и выйти в следующий круг. Я просто не понимаю, что случилось с командой.

Также проблемы с реализацией моментов, нужно их реализовывать, очень много индивидуальных ошибок в обороне, нужно до конца доигрывать эпизоды. Вспомните сброс Дмитрия Баринова в матче с «Балтикой»? Почему не выбить мяч, сыграть надежнее, особенно у своей штрафной? Игроков соперника не держат, вбегают спокойно, завершают. В общем, непонятная ситуация.

– Кто виноват в сложившейся ситуации?

– Я понимаю, к чему вы ведете. Но зачем судить главного тренера, он и так на себя все шишки берет. Тут надо со всех спрашивать. Тренер же не говорит: «Давай в штрафной бей этого в грудь и красную карточку получай!» Не тренер же вместо Мойзеса Барбозы отшвырнул игрока, начал спросить с судьей и был удален с поля? То есть нужно держать себя в руках и проще играть, особенно на своей половине поля. Повторюсь, что каждый игрок должен разобраться в себе, а не только тренер. Он и так проводит аналитику, поверьте мне. Работа идет!

Мне кажется, что мы не должны Челестини осуждать, давайте ему поможем и поддержим. Нам же небезразлично, как ЦСКА закончит сезон! Пока еще не все потеряно. У армейцев такой календарь, который дает шансы бороться за медали и за победу в FONBET Кубке России. Так что призываю всех красно-синих сплотиться и поддержать команду! – заявил Кузнецов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «РБ Спорт»
ФК Союз
logoДмитрий Кузнецов
Мойзес
logoДмитрий Баринов
logoБалтика
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoФабио Челестини
logoЦСКА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
золотые слова...
надеюсь Челестини отольёт их хотя бы в бронзе...
Слова не "гоните неруся, пустите меня и дайте поработать российскому тренеру", но футбольного мужа. Респект.
Здравая мысль от адекватного человека
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
