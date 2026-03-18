Кузнецов об ответной игре «Спартак» – «Динамо»: «Бело-голубым нужно доказать, что они не случайно всех побеждают»

Дмитрий Кузнецов: «Динамо» нужно доказать, что они не случайно всех побеждают.

Бывший защитник ЦСКА, президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался об ответном матче между «Спартаком » и «Динамо» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В первом матче бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 5:2. Сегодня команды проведут ответную игру на «Лукойл Арене ».

«Думаю, что Хуан Карседо и Ролан Гусев выпустят основные составы на матч. Для обоих тренеров предстоящая встреча является принципиальной.

Очевидно, что «Спартак» горит желанием взять реванш у «Динамо » и реабилитироваться перед болельщиками после разгромного поражения в первой игре со счетом 2:5. А бело-голубым нужно доказать, что они не случайно после возобновления сезона побеждают всех своих соперников. В общем, мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2,5 голов! (cмеется). Уверен, голы будут», – сказал Кузнецов.