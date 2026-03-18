  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
4

Кузнецов об ответной игре «Спартак» – «Динамо»: «Бело-голубым нужно доказать, что они не случайно всех побеждают»

Бывший защитник ЦСКА, президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался об ответном матче между «Спартаком» и «Динамо» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

В первом матче бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 5:2. Сегодня команды проведут ответную игру на «Лукойл Арене».

«Думаю, что Хуан Карседо и Ролан Гусев выпустят основные составы на матч. Для обоих тренеров предстоящая встреча является принципиальной.

Очевидно, что «Спартак» горит желанием взять реванш у «Динамо» и реабилитироваться перед болельщиками после разгромного поражения в первой игре со счетом 2:5. А бело-голубым нужно доказать, что они не случайно после возобновления сезона побеждают всех своих соперников. В общем, мой прогноз – обе забьют и тотал больше 2,5 голов! (cмеется). Уверен, голы будут», – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЛукойл Арена
logoРолан Гусев
logoХуан Карлос Карседо
logoДинамо Москва
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Кузнецов
ФК Союз
logoWinline Медиалига
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак сегодня выиграет, но не более, чем в один мяч. Батарейки у динамиков по потихоньку садятся
По такой логике проигрывать нельзя никогда и никому, иначе всё, что было - случайность…….очень философский вопрос затронут, большое спасибо Ваше мнение, бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов
Динамо вообще может выпустить дублеров, победа в этом матче ничего не дает.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Россиянин поставил 1 млн рублей на ничью в матче «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 10:29
12% – вероятность камбэка «Спартака» с «Динамо» в Кубке после 2:5 в первом полуфинале
сегодня, 09:13
Рекомендуем
Главные новости
Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы («Мутко против»)
13 минут назад
Слон: «Когда Викторовича слили, у меня уже не было чувств к 2Drots. Это была последняя капля»
сегодня, 13:04
Актер сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет 20-летнего Басту в фильме о музыканте
сегодня, 11:08Фото
IShowSpeed создал медиафутбольную команду. На просмотре он обыграл 1 на 1 фаната, который его провоцировал
сегодня, 09:11Видео
«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»
вчера, 19:30
Эрик: «У нас лига скуфов. Приходят люди, которые не знают об истории противостояния 2Drots – «Амкал»
вчера, 16:53
Смолов о красной карточке защитника «Ростова» Мелехина: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень»
вчера, 11:10Видео
Неймар забил президентский пенальти в бразильской Кингс Лиге
вчера, 09:20Видео
Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
16 марта, 16:47
Боец Мариф Пираев – «Король НаПике». Звезда Fight Nights – лучший медийный игрок 7-й игровой недели НаПике
16 марта, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
вчера, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Рекомендуем