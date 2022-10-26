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«При таких температурах даже машина замерзает». В биатлоне ссора из-за... мороза: Каминский против боссов

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Виктор Майгуров Виктор Майгуров
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Юрий Каминский Юрий Каминский
Вадим Мелихов
Биатлон Биатлон

На старте российского биатлонного сезона нет этапов Кубка мира, зато есть уже привычное противостояние между тренером мужской сборной Юрием Каминским и руководством.

Только на этот раз причина – не в спортсменах или выборе эстафетного состава , а в... погоде.

Дело в том, что первый этап Кубка России отправился в Ханты-Мансийск. А там (вдруг?) грянули 25-градусные морозы. Из-за него пришлось отменить пасьюты и эстафеты, а спринт провели при пограничной температуре в районе -20.

Следующий этап в Увате – тоже под угрозой отмены. Прямо сейчас там прогноз обещает в четверг, в день старта гонок, от -22 до -25.

Получается, что российские биатлонисты в ловушке: на международные старты их не пускают, а домашние отменяют из-за морозов. Никаких других соревнований просто не остается. Вот Каминский и не выдержал в интервью «Р-Спорту»:

«Не очень понятно, о чем думали составители календаря. Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы? Местные старожилы рассказывают, что у них всегда так. А легкие спортсменов мы тут убиваем. Претензии тут не к организаторам, а к составителям календаря. Менять его надо было давно».

Руководство СБР претензии отвергает. Президент Виктор Майгуров не видит ничего страшного в отмене пары гонок, а в ответ на критику Каминского в интервью Metaratings отметил:

«Юрий Михайлович часто выражает недовольство, ничего не предлагая взамен. Тем более он знал об этом календаре заранее и раньше никогда ничего об этом не говорил. Думаю, в нем говорят эмоции, а у спортсменов еще будет время набегаться в течение сезона».

Майгурову вторил главный судья соревнований Владислав Заикин.

– Я живу в Хантах с 2008 года, и за все это время таких морозов в конце ноября не было, – подчеркнул он Sports.ru. – Наоборот, прошлая зима была аномально теплой. У нас насыщенный календарь, и мы проводим соревнования не только в ноябре, но и всю зиму. Включая детские, где ограничение по температуре чуть жестче – до -18 градусов. За 11 лет, что я работаю судьей, отменили из-за морозов буквально три гонки.

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Мы связались с самим Каминским, который по-прежнему настроен категорично.

– Очень хочется, чтобы календарь учитывал погодные условия. Ни для кого не секрет, что в Ханты-Мансийске в конце ноября морозы. Да, я знаю, что главный судья Заикин говорит, что за последние 11 лет такого не было. Но еще пару лет назад, когда мы готовились к Кубку IBU и хотели провести контрольную тренировку, я спрашивал у местных тренеров и они говорили: после 20 ноября мы из Хантов стараемся уехать.

– А вы вообще в Ханты-Мансийске раньше часто бывали?

– Мы тут никогда не проводили вкатывание, но не из-за мороза, а потому что уезжали в это время на международные соревнования. Мы тут новые люди, но местные-то знают про свою погоду, почему не учитывать их опыт?

– Спортсмены уровня Кубка мира привыкли бегать в условиях европейской зимы, при комфортных температурах. Для них эти морозы – дикий стресс?

– Я тут позвонил Крючкову (ведущий аналитик ЦСП, в прошлом тренер Антона Шипулина – Sports.ru) и как специалисту по физиологии задал ему вопрос: можно ли тренироваться и соревноваться при температуре ниже -20? Он прислал голосовое сообщение, что соревнования и даже интенсивные тренировки в мороз могут иметь печальные последствия, особенно для молодых спортсменов. Ресурс легочной ткани исчерпывается, а потом его уже не восстановить.

Тренироваться, конечно, мы все равно будем. Но если интенсивные тренировки проводить нельзя – как поддерживать форму? Это основная проблема, когда мы сидим в морозах. Приходится придумывать, одну развивающую тренировку мы уже делали в зале на тренажерах. Возможности есть, но насколько они адекватные?

– Если температура будет предельной, вы готовы снимать спортсменов с гонок?

– Эти решения принимают тренеры региональных команд, я могу только рекомендовать. И конечно, буду это делать, если погодные условия будут вредить их здоровью.

Я сам бегал в -30, отмораживался и сейчас от этого страдаю. Зачем убивать себя, если можно этого не делать? Любое обморожение, пусть немного, но влияет на спортивный результат. Отморозил пальцы – потерялась чувствительность, ушла стрельба. Обморозил легкие – вообще беда, можно никогда не восстановиться. 

Врач: поражение легких на морозе похоже на ковидное

Не все тренеры, кстати, согласны с мнением Каминского, что соревнования и тренировки на морозе опасны для здоровья спортсменов. Михаил Шашилов, например, придерживается позиции, что «мы из России, раньше и в -30 стартовали – и ничего».

И в день отмененной гонки Шашилов вывел свою группу тренироваться на мороз -27. Ему попытался было возразить муж Ларисы Куклиной Михаил («должно быть, Шашилов сам без кальсон выйдет»), на что получил жесткую отповедь от тренера: «Не надо сопли подтирать спортсменкам!». 

Согласен и ветеран Дмитрий Васильев: «Мы катались и тогда, когда было ниже -30, ничего сверхъестественного тут не было». Александр Тихонов тоже привычно категоричен: «В мое время мы гонялись и при -30 и никто не вякал. Сейчас же есть современный инвентарь, можно было получше утеплиться».

В чем действительно проблема гоняться на морозе, да еще и в современной экипировке, если спортсмены спокойно делали это еще в прошлом веке? Может, Каминский преувеличивает? Мы связались с кандидатом медицинских наук, клиническим фармакологом Олегом Талибовым, чтобы разобраться.

– Здесь проблема не в том, что можно отморозить пальцы или лицо, хотя такие риски тоже существуют. Основная проблема – это холодовое повреждение легких. Холодный воздух повреждает легочную ткань и вызывает альвеолит – это чем-то похоже на поражение легких при ковиде.

Кроме того, воздух при морозе еще и очень сухой, слизистая бронхов высушивается, повреждается, бронхи сужаются – развивается бронхоспазм. Именно поэтому лыжники из северных регионов часто страдают от бронхиальной астмы.

– По регламенту, гонки в биатлоне не проводятся при температуре ниже -20 градусов. Вопрос: а что, если будет -19,5 – легкие не повредятся и все останутся здоровы?

– Любая грань условна. Почему дети не идут в школу именно при -20, а не -19? Есть некое значение, которое принято считать пороговым. Так договорились.

– С гонками разобрались. Тренироваться в экстремальный мороз тоже опасно?

– Не настолько. Степень повреждения зависит от объема воздуха, который проходит через легкие. Если на тренировке спортсмен уменьшает объем и интенсивность нагрузки, снижает скоростные показатели – то и повреждение будет минимальным. К тому же, на тренировке есть возможность дышать через ткань или использовать специальные респираторы. В соревнованиях они мешают, а в тренировках – никаких проблем. 

Рейс-директор СБР сомневается в квалификации Каминского (он просил перенести единственную гонку, которую сумели провести)

Председатель техкома СБР Вадим Мелихов – из тех, кто не видит трагедии в отмене пары гонок (и потенциальной отмене еще нескольких).

Тут не поспоришь: морозы вмешались даже в проведение Олимпийских игр в Пекине (там, правда, ничего не отменяли, но переносили время старта и сокращали дистанцию у лыжников).

– Откройте статистику: больше десяти лет в Хантах не было в это время года таких морозов. А вспомните Олимпийские игры в Пекине – там разве тепло было? Погода есть погода, никуда не денешься.

Я вообще не понимаю этого вопроса, чистая риторика. Мы же не просто с бухты-барахты приехали в Ханты-Мансийск, спортсмены до этого здесь больше месяца провели на сборах. Здесь с конца октября сидели в общей сложности 500 лыжников и биатлонистов, и никаких проблем не было. Ну, так случилось, что в день гонок похолодало. А в Европе параллельно гонки отменяли, потому что не было снега. Но это разве какая-то трагедия? Капризы погоды, не более того.

– Почему нельзя экстренно перенести гонки в другой регион, если вы понимаете, что ожидается морозная погода?

– Во-первых, у нас трансляция. Ребята из «Матч ТВ» приезжают за пять дней до гонки с огромным количеством техники, чтобы была качественная картинка. Все эти стадионы они изучали еще с лета: где поставить камеры, как их показывать... Это целая технология.

Во-вторых, есть вопросы финансирования и размещения. Какой регион готов экстренно принять у себя порядка 500 человек, разместить их, накормить, транспортировать? Или финансировать огромные перелеты по разным концам страны?

Есть порядок переноса, регламент. Если за неделю мы понимаем, что где-то, например, нет снега, мы можем перенести. Но не в последний момент.

– Вы согласны с Каминским, что соревноваться и даже тренироваться на таком морозе – опасно для здоровья спортсменов?

– Он говорит: «Нельзя часто выступать на морозе». У меня вопрос: а что такое «часто»? Когда они ездили на вкатку в Алдан и там было под -30, это не считалось? А Каминский с Истоминым еще 19 ноября, за пять дней до старта, написали бумагу, что просят перенести соревнования с 24-го на 25-е. Хотя по факту оказалось, что 24-е было самым теплым днем и единственным, когда мы провели соревнования.

И в любом случае, решение о переносе соревнований принимается только накануне, за пять дней его принять нельзя. Разве они об этом не знали?

Понятно, что на -30 бегать в любом случае никто не будет. При таких температурах даже снегоходная машина не пройдет, потому что гидравлика замерзает. Но когда люди жалуются на календарь из-за пары отмененных гонок, хотя такое сплошь и рядом происходит даже на Олимпиадах и чемпионатах мира... У меня сомнения в их квалификации.

«Зачем подстраивать наш календарь под Европу, где нет снега?» 

В календаре Кубка России – 6 этапов, из них в средней полосе пройдет лишь один – пятый в середине января в Рыбинске.

Теоретически и там в проведение гонок могут вмешаться морозы. Но вероятность низких температур в разгар зимы в Увате, Тюмени, Уфе или на финале в Чайковском – очень даже высокая.

Параллельный Кубок Содружества (впереди еще 4 этапа) заедет перед Новым годом в Рязань, потом на два подряд этапа отправится в Раубичи (там биатлонисты проведут весь январь) и завершит сезон в марте в Тюмени. Здесь график кажется более благополучным в смысле морозов, вот и Каминский доволен, что не придется ехать на «Ижевскую винтовку» (там в конце декабря традиционно не жарко).

Наш биатлон заходит в особый сезон: рекордные призовые, три турнира, а вместо «Рождественской гонки» – эксперимент в Рязани

Были ли у составителей календаря какие-то варианты? Сочинская «Лаура» не принимала больших зимних турниров по биатлону с самой Олимпиады-2014. Зимой здесь предпочтение отдается туристам и любителям.

Рязань – суперэкзотика для биатлона, международный турнир там пройдет вообще впервые в истории. А пока на официальной страничке местного стадиона «Алмаз» еще с 15 ноября висит объявление «Комплекс закрыт в связи с работами по оснежению трассы». Видимо, готовятся.

Есть еще современные стадионы в Красноярске (там проходила Универсиада) и Новосибирске, но это сложная логистика и снова риск морозов (особенно во второй половине зимы). Представители регионов не готовы отправлять спортсменов в дорогостоящие путешествия с риском, что поездка из спортивной превратится в туристическую.

В Москве реально создать условия только для городской шоу-гонки.

Вот и получается, что календарь – максимально компактный (4 старта в Тюменской области, 2 этапа в Хантах, 2 – в Раубичах), но лишенный географического разнообразия и с большими рисками по отмене гонок.

Майгуров упрекает Каминского в том, что тот только критикует, ничего не предлагая взамен. Нет, идеи у тренер есть. Включая и вполне реализуемую – начинать сезон раньше, чтобы успеть проехать по северным регионам до наступления морозов.

– Практически все команды примерно с 25 октября начали вкатываться на снегу, – напомнил Каминский. – Почему мы не могли раньше начать сезон? Я впервые начинаю сезон в России и удивился, что наш сезон подстраивается по срокам под европейский. В Европе проблемы со снегом, поэтому они так поздно и начинают. Но мы-то можем проводить первые старты гораздо раньше, в некоторых регионах у нас снега полно, можем хоть в октябре стартовать.

Мы говорили в тренерской среде о варианте, например, начинать в том же Ханты-Мансийске, но дней на 10 пораньше. Тогда бы успели до морозов.

– Ну хорошо, допустим, вы начнете сезон на 10 дней раньше. Но в январе-феврале все равно где-то надо бегать. 

– Это тоже хороший вопрос: например, в феврале у нас стоит в календаре Чайковский. Какова вероятность, что там в это время будет очень холодно? Мне кажется, высокая. 

– Проблема в том, что в биатлоне, в отличие от лыж, очень узкая география: буквально несколько стадионов отвечают требованиям для организации гонки и трансляции.

– Я бы так не сказал. Вот с ходу места, где сейчас теплее: Ижевск, Екатеринбург, Абзаково, та же Тюмень. И я думаю, что такие базы как Кировск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, если бы туда поехали биатлонисты, тоже достаточно быстро могли бы построить стрельбище.

– Вы пытались обсуждать свои вопросы не только с другими тренерами, но с представителями федерации?

– Календарь утвержден, что тут теперь сделаешь? Так просто перенести старты нельзя, я это понимаю. Но надеюсь, теперь у нас будет по этому поводу дискуссия. И мы будем думать о том, чтобы не убивать своих же спортсменов. 

Парадокс, о котором специалисты знали давно, теперь стал публичным: Россия – огромная северная страна, но проводить зимние соревнования у нас (почти) негде. Особенно если, как это делают биатлонисты, не просто гоняться в лесу, но и пытаться организовать качественную телевизионную картинку.

Лыжники, например, по этому поводу не заморачиваются и уже второй этап Кубка страны подряд проводят в поселке Вершина Теи в Хакасии. Это 200 км по дороге от ближайшего аэропорта – доставить туда полноценное оборудование для трансляции физически невозможно. Условия для зрителей (транспорт, трибуны, питание и теплые туалеты на стадионе) – примерно нулевые.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

И кстати, в Тее тоже нежарко – Александр Большунов выкладывал снимок, где на термометре -34.

А ведь лыжники еще в относительно лучшем положении: есть множество баз с хорошими трассами, но без стрельбища. У биатлонистов выбор меньше.

Вот и получается: либо риск отсутствия снега (как в центральной части страны), либо – сибирских морозов, либо – многочасовые перелеты. Замкнутый круг, по которому мы будем перемещаться, пока не снимут международные санкции. Прямо как штрафной круг в биатлоне.

Фото: biathlonrus.com/Андрей Чепакин; РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Newspix24; instagram.com/san_sanych_bolshunov

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