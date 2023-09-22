24 комментария

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Карта россиян в Европе: 27 человек от Норвегии до Гибралтара

Монако Монако
Денис Черышев Денис Черышев
Александр Головин Александр Головин
Арсен Захарян Арсен Захарян
Ла Лига Ла Лига
Никита Иосифов Никита Иосифов
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
серия А Италия серия А Италия
Аталанта Аталанта
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Далер Кузяев Далер Кузяев
Гавр Гавр
лига 1 Франция лига 1 Франция
Станислав Крицюк Станислав Крицюк
Иван Злобин Иван Злобин
Юрий Лодыгин Юрий Лодыгин
Александр Кокорин Александр Кокорин
Магомед-Шапи Сулейманов Магомед-Шапи Сулейманов
Павел Баранов
Герман Онугха Герман Онугха
Александр Филин Александр Филин
Егор Пруцев Егор Пруцев
Роман Нойштедтер Роман Нойштедтер
Григорий Морозов Григорий Морозов
Максим Рудаков Максим Рудаков
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
Никита Хайкин Никита Хайкин
Магомедхабиб Абдусаламов
Евгений Башкиров Евгений Башкиров
Магомед Оздоев Магомед Оздоев
Марк Мампасси Марк Мампасси
Футбол Футбол

Их больше, чем кажется.

Арсен Захарян уже дебютировал за «Реал Сосьедад», Далер Кузяев моментально стал лидером «Гавра», а Александр Головин привычно хорош в «Монако». Но это не все россияне в Европе. Собрали их на одной карте.

Несколько пояснений: 1. Сюда включены россияне из высших лиг стран УЕФА. 2. В случае стран из топ-5 также учтены игроки из вторых по силе дивизионов. 3. В списке нет игроков из стран бывшего СССР (из-за языковой и культурной близости в чемпионатах Беларуси, Казахстана, Армении и других постсоветских стран играют десятки российских футболистов), а также игроков младше 18 в академиях и молодежных командах.

По клику – версия карты покрупнее.

● Больше всего россиян в Бельгии и Греции – по три. По два игрока – в Испании, Италии, Франции, Португалии, Финляндии, Боснии и Герцеговине и на Кипре.

● Главные российские ветераны в Европе – Роман Нойштедтер, проводящий уже 14-й взрослый сезон за рубежом (19-й, если считать молодежные команды), и Денис Черышев (12-й сезон), который мог бы быть и лидером, если бы раньше пробился в основу «Реала» из «Кастильи». 

Теперь – несколько слов о каждом.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (Испания)

Захарян понемногу осваивается в Испании, выходит на замену и бодро играет против «Реала».

Никита Иосифов, «Мирандес» (Испания, 2-й дивизион)

В июне вингер расторг контракт с «Вильярреалом», за основную команду которого он провел лишь два матча. Сейчас Никита играет за «Мирандес» из Сегунды: первые две игры провел в основе, но сейчас чаще остается в запасе.

Алексей Миранчук, «Аталанта» (Италия)

Миранчук после неплохой аренды в «Торино» вернулся в «Аталанту». Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы спины. Но бергамаски внесли полузащитника в заявку на Лигу Европы, а Гасперини обещал дать шанс и выпустил на замену в матче с «Фиорентиной».

Денис Черышев, «Венеция» (Италия, 2-й дивизион)

Черышев не закрепился в основе клуба Серии B и мог уйти летом, но «Венеция» так и не получила ни одного предложения. Паоло Ваноли не особо рассчитывает на россиянина, которого лишь дважды выпустил на замену. 

Александр Головин, «Монако» (Франция)

Полузащитник начал шестой сезон в «Монако» железным игроком основы и помогает клубу держаться в лидерах Лиги 1. Если Головин и партнеры продолжат в том же духе, будет шанс сыграть в группе Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19.

Далер Кузяев, «Гавр» (Франция)

Кузяев не побоялся уехать в Европу в 30 лет на зарплату в пять раз меньше, чем в «Зените». Пока все складывается замечательно: красивые голы, уважение партнеров и признание L’Équipe, назвавшей россиянина царем.

Станислав Крицюк, «Жил Висенте» (Португалия)

Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» уже больше полугода не играет из-за травмы. Похоже, «Жил Висенте» уже не рассчитывает на его возвращение: летом клуб подписал нового голкипера. 

Иван Злобин, «Фамаликан» (Португалия)

Бывший вратарь «Бенфики» четвертый сезон выступает за «Фамаликан», но основным так и не стал, проведя лишь 8 матчей за клуб.

Марк Мампасси, «Кортрейк» (Бельгия)

«Локомотив» отдал 20-летнего центрального защитника во вторую аренду за год, на этот раз – в бельгийский «Кортрейк». Вряд ли там будет хуже, чем в «Антальяспоре», где воспитанник «Шахтера», получивший паспорт РФ в 2022-м, не провел ни одного матча за полгода.

Александр Филин, «Эйпен» (Бельгия)

Экс-защитник «Химок» перешел в «Эйпен» в феврале, и первое время был железным игроком основы. В этом сезоне все хуже: пока не сыграл ни минуты.

Роман Нойштедтер, «Вестерло» (Бельгия)

Нойштедтер почти всю карьеру провел в Европе, не считая пары сезонов в «Динамо». Последние три года 35-летний экс-защитник сборной России играет в основе «Вестерло», с которым поднялся из второго дивизиона Бельгии.

Герман Онугха, «Вайле» (Дания)

Воспитанник пензенского футбола стал игроком «Вайле» еще в 2021-м, но закрепиться в основе удалось только сейчас. Русско-нигерийский форвард начал все 8 матчей чемпионата Дании с первых минут и забил 3 гола.

Никита Хайкин, «Буде-Глимт» (Норвегия)

Зимой российский вратарь не смог заиграть в «Бристоле» из Чемпионшипа и вернулся в Норвегию, где провел 4 года до этого. В «Буде-Глимт» он снова стал игроком основы и сыграет в группе Лиги конференций.

Матвей Мартинкевич, «Радник» (Сербия)

20-летний воспитанник ЦСКА с 2014-го занимается футболом в Сербии. Не сумев пробиться в состав крепкой «Воеводины», полузащитник с сербским паспортом летом бесплатно перешел в «Радник», но и там пока выходит только на концовки матчей.

Григорий Морозов, «Бейтар» (Израиль)

Экс-защитник «Динамо» уже четвертый год играет в Европе: два в словенском «Целе», два – в «Бейтаре». У Морозова есть гражданства РФ и Израиля, и он предпочел бы играть за израильскую сборную, а не за российскую. Пока не зовут ни в одну.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Арис» Салоники (Греция)

«Краснодар» отдал воспитанника в третью аренду: раньше Шапи искал себя в «Гиресунспоре» и «Хапоэле» из Беер-Шевы. Клуб явно не рассчитывает на него, так как включил опцию выкупа в 1 млн евро. 

Магомед Оздоев, ПАОК (Греция)

После неплохого периода в Турции экс-хавбек «Зенита» отправился в Грецию, и там складывается не хуже: Магомед сходу стал основным. Впереди – Лига конференций.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос» (Греция)

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России начал второй сезон в «Панатинаикосе» запасным. Тем не менее у Лодыгина будет шанс сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

Рамиль Мустафаев, «Легия» (Польша)

19-летний уроженец Махачкалы, живущий в Польше с 10 лет, вернулся в местный топ-клуб после аренды в «Стали», но нескоро получит шанс дебютировать за него из-за разрыва крестов.

Александр Кокорин, «Арис» Лимасол (Кипр)

Легенда «Фиорентины» вновь на Кипре. В прошлом сезоне форвард привел «Арис» к чемпионству, а теперь пошумит с ним в Лиге Европы.

Магомедхабиб Абдусаламов, «Пафос» (Кипр)

19-летний дагестанец получил вторую попытку закрепиться в клубе российского бизнесмена Романа Дубова после аренды в «Акритасе». Пока получается не очень, но шансы дают.

Егор Пруцев, «Целе» (Словения)

Полузащитник не смог стать важным игроком «Црвены Звезды» в первый сезон, поэтому отправился за практикой в аренду в Словению. Но история с Сербией явно не закончена: 20-летний игрок уже получил гражданство страны.

Евгений Башкиров, ВПС (Финляндия)

Один из самых харизматичных российских футболистов всегда выходит в старте ВПС, с которым сейчас борется за медали в плей-офф чемпионата Финляндии. Если попадут в тройку, то в следующем сезоне есть шанс увидеть экс-игрока «Томи» и «Крыльев» в Лиге конференций.

Максим Рудаков, «Хонка» (Финляндия)

Вратарь «Ростова» второй год проводит в аренде в Финляндии и очень доволен местной жизнью. С футболом тоже все хорошо: основа «Хонки», 10 сухих матчей из 22, шанс на еврокубки (соперничает как раз с ВПС Башкирова).

Илья Гучмазов, Павел Баранов, «Слога Меридиан» (Босния и Герцеговина)

Оба россиянина в Боснии и Герцеговине играют за один клуб. 22-летний вратарь Гучмазов всю карьеру выступает в сербских и боснийских командах, а 24-летний хавбек Баранов оказался в Европе в 2023-м, перейдя из «Велеса». Илья сидит на скамейке, а Павел играет регулярно, хоть и не всегда выходит с первых минут.

Яков Шмелев, «Лайонс Гибралтар» (Гибралтар)

Правый защитник с десяти лет жил в США и имеет два гражданства. После нескольких лет в третьей американской лиге летом Шмелев перешел в чемпионат Гибралтара, который стартовал на этих выходных.

Графика: Алина Комиссарова

Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press VPS; PAOK

24 комментария

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KROVOSOS
Спортс, вы Крит и Кипр на карте спутали
+11
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Алексей Великанов
Лунев в Карабахе еще
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Kikilboka
В стране 140 млн населения и футбол является самым популярным видом спорта. При всём при этом всех футболистов, играющих в европейских чемпионатах, можно разместить в одной средней величины статье, а в топ-5 играет только четверо, что сопоставимо с Люксембургом
+9
-3
+6
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Shuller18
Ответ Юрий Костыгин
Израиль и Кипр посчитали, хотя географически это Азия. Тогда уж считайте Казахстан, тоже футбольная Европа.
Здесь видимо дальнее зарубежье брали, без постсоветских стран. Так-то в Белоруси много россиян, какие-то остались в Закавказье или даже Прибалтике.
+3
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+3
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Johnie
Остров Крит пометить как Кипр...

С географией плохо у Sports.ru
+2
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dalmolchun
Ответ Алексей Великанов
Лунев в Карабахе еще
б. СССР
+2
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Metalloid
Ответ Kikilboka
В стране 140 млн населения и футбол является самым популярным видом спорта. При всём при этом всех футболистов, играющих в европейских чемпионатах, можно разместить в одной средней величины статье, а в топ-5 играет только четверо, что сопоставимо с Люксембургом
Как показывает практика, посредственные игроки из России становятся лидерами в средних чемпах или аутсайдерах Франции и Италии. Но платят у нас больше, зачем им уезжать? Ну а игроки уровня втордива и играют в чемпах такого же уровня.
+1
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Гриша Лесов
Ещё Обольский в Испании
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Матвей Суицидин
Ответ Metalloid
Как показывает практика, посредственные игроки из России становятся лидерами в средних чемпах или аутсайдерах Франции и Италии. Но платят у нас больше, зачем им уезжать? Ну а игроки уровня втордива и играют в чемпах такого же уровня.
это Кузяев посредственный игрок? на сегодня после Головина это наш лучший футболист
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dalmolchun
Ответ Kikilboka
В стране 140 млн населения и футбол является самым популярным видом спорта. При всём при этом всех футболистов, играющих в европейских чемпионатах, можно разместить в одной средней величины статье, а в топ-5 играет только четверо, что сопоставимо с Люксембургом
Давно не шумели в Европе.
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Metalloid
Ответ Юрий Костыгин
Израиль и Кипр посчитали, хотя географически это Азия. Тогда уж считайте Казахстан, тоже футбольная Европа.
Кипр остров, исторически всегда был ЕВропой, его к Азии ну никак не отнести.
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dalmolchun
Ответ Юрий Костыгин
Израиль и Кипр посчитали, хотя географически это Азия. Тогда уж считайте Казахстан, тоже футбольная Европа.
Б. СССР не взяли. Израиль и Кипр с Турцией (тоже Азия) входят в УЕФА
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Dmitry Shkolnikov
Как говорится без слез не взглянешь
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Матвей Суицидин
Филин походу украинское гражданство принял
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Алекс с 13 региона
у мампаси карьера прям бурлит)
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Pavlo Pedko
Странно что в Турции никого нет.
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Jokk
Азмуна забыли
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Человек_Легенда
Григорию Морозову 35 лет?)
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wedebel
Мало кто из них играет важную роль даже в своих несильных, а то и откровенно слабых клубах, увы
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