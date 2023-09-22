24 комментария

Их больше, чем кажется.

Арсен Захарян уже дебютировал за «Реал Сосьедад», Далер Кузяев моментально стал лидером «Гавра», а Александр Головин привычно хорош в «Монако». Но это не все россияне в Европе. Собрали их на одной карте.

Несколько пояснений: 1. Сюда включены россияне из высших лиг стран УЕФА. 2. В случае стран из топ-5 также учтены игроки из вторых по силе дивизионов. 3. В списке нет игроков из стран бывшего СССР (из-за языковой и культурной близости в чемпионатах Беларуси, Казахстана, Армении и других постсоветских стран играют десятки российских футболистов), а также игроков младше 18 в академиях и молодежных командах.

По клику – версия карты покрупнее.

● Больше всего россиян в Бельгии и Греции – по три. По два игрока – в Испании, Италии, Франции, Португалии, Финляндии, Боснии и Герцеговине и на Кипре.

● Главные российские ветераны в Европе – Роман Нойштедтер, проводящий уже 14-й взрослый сезон за рубежом (19-й, если считать молодежные команды), и Денис Черышев (12-й сезон), который мог бы быть и лидером, если бы раньше пробился в основу «Реала» из «Кастильи».

Теперь – несколько слов о каждом.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» (Испания)

Захарян понемногу осваивается в Испании, выходит на замену и бодро играет против «Реала».

Никита Иосифов, «Мирандес» (Испания, 2-й дивизион)

В июне вингер расторг контракт с «Вильярреалом», за основную команду которого он провел лишь два матча. Сейчас Никита играет за «Мирандес» из Сегунды: первые две игры провел в основе, но сейчас чаще остается в запасе.

Алексей Миранчук, «Аталанта» (Италия)

Миранчук после неплохой аренды в «Торино» вернулся в «Аталанту». Хавбек пропустил начало сезона из-за травмы спины. Но бергамаски внесли полузащитника в заявку на Лигу Европы, а Гасперини обещал дать шанс и выпустил на замену в матче с «Фиорентиной».

Денис Черышев, «Венеция» (Италия, 2-й дивизион)

Черышев не закрепился в основе клуба Серии B и мог уйти летом, но «Венеция» так и не получила ни одного предложения. Паоло Ваноли не особо рассчитывает на россиянина, которого лишь дважды выпустил на замену.

Александр Головин, «Монако» (Франция)

Полузащитник начал шестой сезон в «Монако» железным игроком основы и помогает клубу держаться в лидерах Лиги 1. Если Головин и партнеры продолжат в том же духе, будет шанс сыграть в группе Лиги чемпионов впервые с сезона-2018/19.

Далер Кузяев, «Гавр» (Франция)

Кузяев не побоялся уехать в Европу в 30 лет на зарплату в пять раз меньше, чем в «Зените». Пока все складывается замечательно: красивые голы, уважение партнеров и признание L’Équipe, назвавшей россиянина царем.

Станислав Крицюк, «Жил Висенте» (Португалия)

Бывший вратарь «Зенита» и «Краснодара» уже больше полугода не играет из-за травмы. Похоже, «Жил Висенте» уже не рассчитывает на его возвращение: летом клуб подписал нового голкипера.

Иван Злобин, «Фамаликан» (Португалия)

Бывший вратарь «Бенфики» четвертый сезон выступает за «Фамаликан», но основным так и не стал, проведя лишь 8 матчей за клуб.

Марк Мампасси, «Кортрейк» (Бельгия)

«Локомотив» отдал 20-летнего центрального защитника во вторую аренду за год, на этот раз – в бельгийский «Кортрейк». Вряд ли там будет хуже, чем в «Антальяспоре», где воспитанник «Шахтера», получивший паспорт РФ в 2022-м, не провел ни одного матча за полгода.

Александр Филин, «Эйпен» (Бельгия)

Экс-защитник «Химок» перешел в «Эйпен» в феврале, и первое время был железным игроком основы. В этом сезоне все хуже: пока не сыграл ни минуты.

Роман Нойштедтер, «Вестерло» (Бельгия)

Нойштедтер почти всю карьеру провел в Европе, не считая пары сезонов в «Динамо». Последние три года 35-летний экс-защитник сборной России играет в основе «Вестерло», с которым поднялся из второго дивизиона Бельгии.

Герман Онугха, «Вайле» (Дания)

Воспитанник пензенского футбола стал игроком «Вайле» еще в 2021-м, но закрепиться в основе удалось только сейчас. Русско-нигерийский форвард начал все 8 матчей чемпионата Дании с первых минут и забил 3 гола.

Никита Хайкин, «Буде-Глимт» (Норвегия)

Зимой российский вратарь не смог заиграть в «Бристоле» из Чемпионшипа и вернулся в Норвегию, где провел 4 года до этого. В «Буде-Глимт» он снова стал игроком основы и сыграет в группе Лиги конференций.

Матвей Мартинкевич, «Радник» (Сербия)

20-летний воспитанник ЦСКА с 2014-го занимается футболом в Сербии. Не сумев пробиться в состав крепкой «Воеводины», полузащитник с сербским паспортом летом бесплатно перешел в «Радник», но и там пока выходит только на концовки матчей.

Григорий Морозов, «Бейтар» (Израиль)

Экс-защитник «Динамо» уже четвертый год играет в Европе: два в словенском «Целе», два – в «Бейтаре». У Морозова есть гражданства РФ и Израиля, и он предпочел бы играть за израильскую сборную, а не за российскую. Пока не зовут ни в одну.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Арис» Салоники (Греция)

«Краснодар» отдал воспитанника в третью аренду: раньше Шапи искал себя в «Гиресунспоре» и «Хапоэле» из Беер-Шевы. Клуб явно не рассчитывает на него, так как включил опцию выкупа в 1 млн евро.

Магомед Оздоев, ПАОК (Греция)

После неплохого периода в Турции экс-хавбек «Зенита» отправился в Грецию, и там складывается не хуже: Магомед сходу стал основным. Впереди – Лига конференций.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос» (Греция)

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России начал второй сезон в «Панатинаикосе» запасным. Тем не менее у Лодыгина будет шанс сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

Рамиль Мустафаев, «Легия» (Польша)

19-летний уроженец Махачкалы, живущий в Польше с 10 лет, вернулся в местный топ-клуб после аренды в «Стали», но нескоро получит шанс дебютировать за него из-за разрыва крестов.

Александр Кокорин, «Арис» Лимасол (Кипр)

Легенда «Фиорентины» вновь на Кипре. В прошлом сезоне форвард привел «Арис» к чемпионству, а теперь пошумит с ним в Лиге Европы.

Магомедхабиб Абдусаламов, «Пафос» (Кипр)

19-летний дагестанец получил вторую попытку закрепиться в клубе российского бизнесмена Романа Дубова после аренды в «Акритасе». Пока получается не очень, но шансы дают.

Егор Пруцев, «Целе» (Словения)

Полузащитник не смог стать важным игроком «Црвены Звезды» в первый сезон, поэтому отправился за практикой в аренду в Словению. Но история с Сербией явно не закончена: 20-летний игрок уже получил гражданство страны.

Евгений Башкиров, ВПС (Финляндия)

Один из самых харизматичных российских футболистов всегда выходит в старте ВПС, с которым сейчас борется за медали в плей-офф чемпионата Финляндии. Если попадут в тройку, то в следующем сезоне есть шанс увидеть экс-игрока «Томи» и «Крыльев» в Лиге конференций.

Максим Рудаков, «Хонка» (Финляндия)

Вратарь «Ростова» второй год проводит в аренде в Финляндии и очень доволен местной жизнью. С футболом тоже все хорошо: основа «Хонки», 10 сухих матчей из 22, шанс на еврокубки (соперничает как раз с ВПС Башкирова).

Илья Гучмазов, Павел Баранов, «Слога Меридиан» (Босния и Герцеговина)

Оба россиянина в Боснии и Герцеговине играют за один клуб. 22-летний вратарь Гучмазов всю карьеру выступает в сербских и боснийских командах, а 24-летний хавбек Баранов оказался в Европе в 2023-м, перейдя из «Велеса». Илья сидит на скамейке, а Павел играет регулярно, хоть и не всегда выходит с первых минут.

Яков Шмелев, «Лайонс Гибралтар» (Гибралтар)

Правый защитник с десяти лет жил в США и имеет два гражданства. После нескольких лет в третьей американской лиге летом Шмелев перешел в чемпионат Гибралтара, который стартовал на этих выходных.

Графика: Алина Комиссарова

Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press VPS; PAOK