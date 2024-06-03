«Он – большой плюшевый мишка, который любит соревноваться». Этот плей-офф – просто фон для дружбы Луки и Кайри

Нашли друг друга.

Мы настолько свыклись с мыслью, что Лука Дончич – баскетбольный вундеркинд, который к своим 25 годам постиг все тонкости баскетбола, что забываем об одном маленьком нюансе. На протяжении всей карьеры рядом со словенцем были опытные игроки и сильные личности, аккуратно направлявшие его туда, где он сейчас и оказался. В «Реале» Луку бережно выращивала целая бригада аграриев во главе с Руди Фернандесом, Серхио Юлем и главным тренером «сливочных» Пабло Ласо.

В сборной Словении наставлял Горан Драгич.

В своем дебютном сезоне за «Даллас» он зацепил проводы 40-летнего Дирка.

Но затем оказался прижат эмоциональным грузом всеобщих ожиданий. И если на площадке снижать градус критики удавалось благодаря разным талантливым одноклубникам, то эмоциональную разгрузку – но недолго – обеспечивал лишь большой и добрый человек Бобан Марьянович.

И все же улыбчивый гигант, играющий по 8 минут за матч, не то же самое, что опытный игрок калибра Матча звезд, который не только подбодрит и научит уму-разуму, но и собственным примером покажет, как и за счет чего улучшить свою игру. Именно таким «старшим братом» для Дончича и стал Кайри Ирвинг, отношения с которым в этом сезоне вышли на новый уровень.

Символично: все началось в Мадриде

Все как по классике видеосалонов 90-х. Что делает главный герой, когда вместо того, чтобы «показать свое лучшее кунг-фу», получает на орехи? Правильно, едет напитаться силой родной земли и под чутким присмотром старика-настоятеля возвращается быстрее, сильнее и ментально выше. После того как в прошлом сезоне «Даллас» не попал в плей-офф, команда не запиралась на базе, а разнообразила подготовку вояжем в Абу-Даби и Мадрид, где «Мэверикс» заодно сыграли против «Реала».

Где-то там, в не самой формальной обстановке, Дончич и Кайри, который всегда был открыт к культурным влияниям, сумели найти общий язык.

«В Мадриде даже со стороны многие могли заметить, что взаимопонимание и доверие Луки и Кайри были на высоком уровне, – рассказывает Джейсон Кидд. – Видя, как эти двое находятся в постоянном диалоге на паркете и за его пределами, я и весь тренерский штаб почувствовали себя спокойнее и увереннее. Когда ты понимаешь, что твои лидеры, люди ведущие за собой партнеров, находятся на одной волне, ты можешь буквально почувствовать, что впереди будет хороший сезон».

Ирвинг описывал происходящее в еще более восторженных тонах.

«Такие поездки необходимы командам, которые только-только формируются, в составе которых много молодых игроков. У нас был шанс уделить время личному общению. Я говорю не только о нас с Лукой, но и о других игроках. Мы гораздо больше узнали друг о друге; хобби, рассказы о семье, любимых книгах, фильмах, предпочтениях в еде. Было много разговоров, смеха, кто хотел слегка выпить, мог себе это позволить.

Лука показывал нам любимые места в городе – старые районы, кварталы, где живут художники и артисты. Было круто, здесь его все знают и любят. Да, в Америке он звезда НБА, но тут люди помнят, как он только начинал. Некоторые подходили и говорили: «Лука, я ходил на твои матчи, когда ты еще выступал за кантеру «Реала». Благослови тебя бог». Они любят его как члена семьи, и такое отношение передается и тебе. Ты начинаешь понимать: круто, мы все играем в команде с одним из лучших игроков в истории. Да, он молод, но такие, как он, рождаются нечасто. При этом он абсолютно приземленный парень, любит подурачиться. Эта поездка определенно помогла нам узнать много нового друг о друге», – поясняет Кайри.

Может показаться, что непродолжительное турне в Мадрид может стать решением вообще всех проблем на свете, но не стоит сбрасывать со счетов вопрос, решение которого неизменно все упрощает. И да, речь, конечно же, о деньгах.

В начале лета Ирвинг и «Мэвс» оказались в интересной ситуации. У клуба не было другого выбора, кроме как переподписать Ирвинга, несмотря на то, что первые впечатления от совмещения Кайри и Луки были далеки от идеальных.

Кайри, в свою очередь, мог (и предпринимал попытки) пощупать другие варианты, но в лиге попросту не нашлось команд, готовых предоставить игроку требуемые условия. Получилось, что у обеих сторон были все рычаги влияния друг на друга, но в то же время воспользоваться ими они не могли. Поэтому, когда 30 июня «Даллас» обьявил о подписании с Ирвингом 3-летнего контракта на 126 миллионов, генменеджеру Нико Харрисону ничего не оставалось, кроме как красиво рассказывать о долгосрочных перспективах и краткосрочных путях их достижения. Хотя сам он позже признавался, что решение не было таким уж легким и очевидным.

«Когда вы заключаете сделку на такую сумму после сезона, по итогам которого не попали в плей-офф – это нельзя назвать легким решением. Риск есть всегда, но такие ситуации лишь повышают его степень. Поэтому сейчас я с радостью и всей искренностью говорю: то, что мы сейчас наблюдаем, это именно то, на что мы надеялись, когда подписывали контракт», – признавался Харрисон по ходу сезона.

Кайри высказался в аналогичном ключе.

«Приехав в Даллас, я столкнулся со многими психологическими, духовными и эмоциональными трудностями. У меня не было идеального опыта, который помог бы мне себя правильно вести в такой обстановке. Я не был уверен в том, как мы будем взаимодействовать с парнями на площадке. Но они приняли меня с распростертыми объятиями. Клуб, команда и тренерский штаб сделали все, чтобы показать, что доверяют мне и хотят видеть меня здесь надолго», – слова Ирвинга по ходу предсезонной подготовки.

Отношения Ирвинга и Луки – не только личная симпатия. Игровая схема укрепляет взаимопонимание

Дончич никогда не был режимщиком. После ухода Новицки, потом Порзингиса, потом Брансона все обязанности по набору очков, раздаче передач, помощи на щитах и выводу команды в плей-офф легли на плечи словенца, и это не добавляло ему свежести на финишном отрезке чемпионата. В моменты, когда его участие было особенно необходимо, Дончич выглядел загнанным, взмыленным, обиженным, нервным и, конечно же, толстым.

Появление Ирвинга подчеркнуло то, насколько колоссальной была эта проблема. Несмотря на то, что в этом сезоне Дончич играл больше, чем когда-либо (37 минут в среднем за игру), его «процент использования» (36) откатился к показателям сезона-2020/21, это второй наиболее низкий показатель в карьере словенца (30% было в дебютном сезоне). Впервые за последние сезоны мы увидели свежего Дончича. Особенно показателен текущий плей-офф, в котором попеременное использование Дончича и Ирвинга (особенно в концовках) помогло «Далласу» вытянуть серию с более молодой, бегущей и лучше укомплектованной «Оклахомой».

Атакующая синергия строилась на пик-энд-роллах Луки Дончича, растягивании фронта атаки (Пи Джей Вашингтон с его трехами из угла) и постепенном увеличении роли Ирвинга. По сути, Кайри выступает в роли высококлассного атакующего защитника, который подобно микроволновке разогревается в первой половине матча, а затем становится основной атакующей опцией во второй. Дончич в этот момент восстанавливает силы или остается на площадке, создавая еще одну потенциальную угрозу в нападении.

Когда все получается, Ирвингу и Дончичу ничего не остается, кроме как рассыпаться в благодарностях друг другу. Порой даже чересчур умильных.

«Этот парень – большой плюшевый мишка, который иногда теряет голову и словно исчезает с площадки. В тоже время он серьезный соперник. Я бы сказал, он плюшевый мишка, который любит соревноваться. Иногда я просто не могу не восхищаться его талантом и способностью выходить за пределы своей зоны комфорта», – характеризует Кайри Дончича.

На серьезные заявления Ирвинг тоже не скупится.

«Этот парень подталкивает меня к тому, чтобы каждый раз открывать в себе что-то новое. Он настоящий молодой лидер. Мне нравится наблюдать, как он становится отцом, как он развивается как личность. Я стараюсь отвечать ему тем же. Хочу быть тем, кому он доверяет, на кого он может положиться. Я хочу быть товарищем по команде и братом, который поможет ему вырасти как мужчине и достичь того, чего он хочет. Я знаю, что он чувствует то же самое».

Достаточно взглянуть на то, как эта парочка ведет себя на площадке и радуется успехам друг друга, чтобы понять – слова излишни.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Borja B. Hojas, Kevin C. Cox, Ron Jenkins