Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»
Новичок «Далласа» Купер Флэгг поделился впечатлениями от игры на позиции разыгрывающего.
«Я очень много узнал об игре. До этого никогда не оказывался в ситуации, когда нужно было постоянно вести мяч и начинать каждую атаку. И я понял, насколько это выматывает. У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Эти первые пару матчей, наверное, были самыми изнурительными в моей карьере», – признался 19-летний баскетболист.
В своем дебютном сезоне в НБА Флэгг в среднем набирает 20,2 очка, 6,6 подбора и 4,4 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Ну не тем, кто Деандре Эйтон, а тем, кто Деандре Джордан или Патрик Юинг.