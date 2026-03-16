Купер Флэгг: «У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Я понял, насколько это выматывает»

Купер Флэгг поделился впечатлениями от игры на позиции разыгрывающего.

Новичок «Далласа » Купер Флэгг поделился впечатлениями от игры на позиции разыгрывающего.

«Я очень много узнал об игре. До этого никогда не оказывался в ситуации, когда нужно было постоянно вести мяч и начинать каждую атаку. И я понял, насколько это выматывает. У меня появилось огромное уважение к разыгрывающим. Эти первые пару матчей, наверное, были самыми изнурительными в моей карьере», – признался 19-летний баскетболист.

В своем дебютном сезоне в НБА Флэгг в среднем набирает 20,2 очка, 6,6 подбора и 4,4 передачи за игру.