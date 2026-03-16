Кавай Ленард пропустит матч с «Сан-Антонио» из-за травмы голеностопа

Кавай Ленард пропустит матч против «Сперс» из‑за травмы голеностопа.

Кавай Ленард пропустит матч против «Сан-Антонио » из-за растяжения связок левого голеностопа. Травма была получена в четвертой четверти субботней игры с «Сакраменто» (109:118) – форвард подвернул ногу и покинул площадку, после чего не вернулся.

Отсутствие двукратного чемпиона НБА станет серьезной потерей для «Клипперс ». В 53 матчах сезона Ленард набирает в среднем 28,3 очка, 6,3 подбора, 3,7 передачи и 2 перехвата, оставаясь лидером команды на обеих сторонах площадки.

«Клипперс» с результатом 34-33 занимают восьмое место на Западе.