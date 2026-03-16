«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне
В следующем сезоне «Бешикташ» может дебютировать в Евролиге. По информации турецких СМИ, команда может получить место в турнире независимо от результатов в Еврокубке, а переговоры с организаторами соревнования уже достигли заметного прогресса.
Помимо спортивного пути (победитель Еврокубка получает прямую путевку), «Бешикташ» рассматривает возможность попадания в главный европейский турнир через отдельное соглашение. Также сообщается, что компания Beko может стать главным спонсором клуба в следующем сезоне, что позволит существенно увеличить бюджет.
В этом сезоне «Бешикташ» под руководством Душана Алимпиевича занимает второе место в чемпионате Турции и уже вышел в четвертьфинал Еврокубка, считаясь одним из фаворитов турнира.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Haber Kartalı в соцсети Х
