«Бешикташ» может получить место в Евролиге в следующем сезоне

В следующем сезоне «Бешикташ » может дебютировать в Евролиге. По информации турецких СМИ, команда может получить место в турнире независимо от результатов в Еврокубке, а переговоры с организаторами соревнования уже достигли заметного прогресса.

Помимо спортивного пути (победитель Еврокубка получает прямую путевку), «Бешикташ» рассматривает возможность попадания в главный европейский турнир через отдельное соглашение. Также сообщается, что компания Beko может стать главным спонсором клуба в следующем сезоне, что позволит существенно увеличить бюджет.

В этом сезоне «Бешикташ» под руководством Душана Алимпиевича занимает второе место в чемпионате Турции и уже вышел в четвертьфинал Еврокубка, считаясь одним из фаворитов турнира.