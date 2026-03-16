Лука Дончич и Бэм Адебайо стали лучшими игроками недели в НБА

НБА назвала лучших игроков 21-й недели регулярного чемпионата.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич и центровой «Майами» Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 21-й недели регулярного чемпионата на Западе и Востоке соответственно.

На прошедшей неделе Дончич набирал в среднем 37,3 очка, 10,7 подбора и 11 передач за игру, а «Лейкерс» выиграли все три матча.

Адебайо отметился 83 очками в матче с «Вашингтоном», а его средние показатели за неделю составили: 41,3 очка, 8 подборов и 2,3 перехвата за игру. «Хит» завершили неделю с результатом 2-1.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
41+8 на 41% с игры и 26% с трешки😂
41+8 на 41% с игры и 26% с трешки😂
А чего смешного? Статистика уровня пикового Айверсона/Кобе времён Брауна-Кука-Вуячича.
каждый раз когда Лука становится игроком недели-месяца, у него какие-то абсолютно дикие показатели статистики. Другие игроки показывают более скромные результаты становясь лучшими на определенном отрезке....
каждый раз когда Лука становится игроком недели-месяца, у него какие-то абсолютно дикие показатели статистики. Другие игроки показывают более скромные результаты становясь лучшими на определенном отрезке....
Лейкерс последние полторы недели очень круто начали мяч двигать + в защите отыгрывать. В плей-офф с такими озерниками тяжело будет
