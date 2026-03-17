НБА. 36 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон», «Бостон» победил «Финикс» благодаря 41 очку Джейлена Брауна и другие результаты
17 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Хьюстон» уступил «Лейкерс» (92:100), на счету защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича 36 очков (14 из 27 с игры, 4 из 12 трехочковых, 4 из 5 штрафных).
«Бостон» обыграл «Финикс» (120:112) благодаря 41 очку форварда Джейлена Брауна (10 из 20 с игры, 2 из 5 из-за дуги, 19 из 21 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
67 комментариев
Дюра просто в соло убивает Хьюстон
Лейкерс набрали приличный ход, а Хьюстон наоборот буксует. Хороший шанс для Озерников укрепить позиции.
Лейкерс набрали приличный ход, а Хьюстон наоборот буксует. Хороший шанс для Озерников укрепить позиции.
Лал обычно после таких сложных эмоциональных матчей играет довольно вяло. Так что сегодня может не хватить запала
Лал обычно после таких сложных эмоциональных матчей играет довольно вяло. Так что сегодня может не хватить запала
Не хватило?))
Тари изон уже может готовиться к судьбе нерленса Ноэля и Шредера, это же надо было этому гению отказаться от 100 миллионов, хотя персонаж ничем не лучше Даниэля хауза
Тари изон уже может готовиться к судьбе нерленса Ноэля и Шредера, это же надо было этому гению отказаться от 100 миллионов, хотя персонаж ничем не лучше Даниэля хауза
Сколько там было гарантированных, никто ж не знает. Вроде как немного с его травматоисторией
Парус без Кавая получит -20 легко)
Парус без Кавая получит -20 легко)
А с Каваем минус 15?)))
Парус без Кавая получит -20 легко)
Да посмотрим. Шпоры хороши, спору нет. Но не факт что они будут гнать лошадей. Да и команда без Кавая должна себя посмотреть: результат не сильно давит с точки зрения таблицы, плюс обидное прошлое поражение от Сан-Антонио, плюс злость на себя за Сакраменто. Вообщем, были бы мы знакомы, забился бы с Вами на бутылочку виски 🥃 на фору +14,5
В итоге затащил матч...Эйтон. Живите с этим теперь.
В итоге затащил матч...Эйтон. Живите с этим теперь.
Не первый раз
Дреймонд Грин легенда всё таки, в победной игре - самый большой минус в команде. Настоящий лидер и ветеран
Букер в концове, как треморный бухарик с мячом обращается. Столько судорожных телодвижений на грани потери.
Букер в концове, как треморный бухарик с мячом обращается. Столько судорожных телодвижений на грани потери.
Если грань потери не перешел, то это не бухарик, а пьяный мастер)
Финикс сами концовку слили непонятными атаками
Финикс сами концовку слили непонятными атаками
Посмотрел боксскор: Гиллеспи выбросил 1-7 и как обычно кинул Д. Грин 1-7
После парада кирпичей обоих команд, ЛАЛ двухочковыми комбинациями закрывают клатч. У Дюры потерь как у всей команды многовато, теряли мяч даже без какого-то давления
Ну и удока физрук конечно,такое чувство, что с каждым месяцем становится только хуже
Ну и удока физрук конечно,такое чувство, что с каждым месяцем становится только хуже
ну мудока критиковал Бэма, потому и не будет ему теперь щастя...
Ну и удока физрук конечно,такое чувство, что с каждым месяцем становится только хуже
Не, ну тут без Шенгюна и Адамса, тяжеловато команде. А так хотя бы с одним из них затоптали бы ЛАЛ
