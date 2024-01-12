Почему «говорящая голова» Стивен Эй Смит претендует на 20 миллионов в год

Самый очевидный и недалекий от правильного ответ: потому что может.

Я категорически уверен, какой бы квалифицированной она ни была, в мире не существует спортивной экспертизы стоимостью в 20 миллионов долларов. Вот только дело вовсе не в ней, и это подтверждают многочисленные хулители Смита в соцсетях.

– Не может быть, чтобы он получал больше, чем Джордан в прайме.

– Мужик будет зарабатывать больше, чем 90% игроков НБА, просто за то, что будет говорить о них.

– Вон Миллер – звезда НФЛ, двукратный чемпион, MVP Супербоула, будущий член Зала славы заработает в 2024-м 17 миллионов 145 тысяч. Стивен Эй Смит хочет 20? Да он выдохнется, пока дойдет от лифта до студии.

Эти и подобные им комментарии ласкают слух нонконформистский дерзостью, но, помимо этого, имеют между собой и еще кое-что общее.

Во многих из них Смита сопоставляют с игроками и спортивными экспертами, у которых за плечами профессиональная карьера. В частности, обращают внимание на бывшего квотербека «Даллас Ковбойс» Троя Эйкмана (его годовая ставка на ТВ – 18,5 миллиона долларов), еще одного бывшего квотербека «ковбоев» Тони Ромо (17 миллионов), а также бывшего пантера «Индианаполис Колтс» и рестлера Пэта Макафи (15 миллионов). Причем в случае с Эйкманом и Ромо критики как-то обходят стороной то, что интенсивность их графика на ESPN умещается в 5 месяцев (сезон НФЛ) и по большому счету сводится к работе на матчах бывшей команды (то есть «обвязка» и комментарии одного матча в неделю).

Ну да ладно, главное тут – не количество рабочих часов, а то, что никто из них, при всем их опыте, не претендует на статус квалифицированного аналитика с поставленной речью и арсеналом бронебойных аргументов. Они, прежде всего, шоумены, которые благодаря узнаваемости и сформированной медийной ценности у аудитории, продают продукт. То есть делают буквально то же самое, что и Стивен Эй Смит.

А то, что последний не является великим экспертом, показывает как история, так признает и сам Стивен Эй.

Смит пытался быть спортивным аналитиком, но провалился. Перезапустить карьеру удалось, только усвоив законы шоу-бизнеса

Нет нужды спекулировать о происхождении говорливого антрепренера с ESPN просто потому, что сама ситуация довольно обыденна. Мать-одиночка, работающая медсестрой по 17 часов в день, чтобы обеспечить шестерых детей. Папаша, появлявшийся только затем, чтобы состричь с бывшей денег для обеспечения новой семьи. И, наконец, хроническая травма, поставившая крест на мечтах Смита реализовать себя в баскетболе.

«Мы не были бедными, потому что у нас не было денег. Мать делала все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Просто после того, как приходил отец и забирал большую часть наличности, наших сбережений не хватало на починку водостока или покупку плиты, включая которую можно было бы не бояться замыкания. Сырость, крысы, необходимость капремонта – этим меня не удивить.

Баскетбол виделся мне шансом выбраться из такой жизни. Но, когда я получил травму, долго думать не пришлось. Мама сказала: «Ну что? Теперь, когда ты не можешь играть в баскетбол. Чем ты намерен заняться?». Я тут же ответил: «Я буду в телеке! Буду говорить о баскетболе». В моей школе не было спортивного радио, поэтому я начал писать колонки в спортивный раздел для школьной газеты. Так и началась моя карьера», – история Смита не слишком отличается от большинства историй тех, о ком он постоянно говорит в своих шоу.

С поступлением в высшее учебное заведение статьи Смита стали более амбициозными. Стивен Эй числился в баскетбольной команде университета Уинстон-Сейлем, в Северной Каролине, которую тренировал член Зала славы Кларенс Гейнс. Однако даже сам Смит отмечает, что для него это был опыт, скорее необходимый для развития журналисткой карьеры.

Его первый резонансный материал был как раз о том, что Гейнс должен уйти в отставку и покинуть пост главного тренера из-за проблем со здоровьем.

«На меня ополчилось огромное число людей, ассистент тренера требовал, чтобы меня вышвырнули из команды, но за меня вступился тренер Гейнс. Он сказал: «Стивен Эй пришел ко мне и сказал, что он будет писать, почему он будет, как будет писать и спросил моего разрешения. Я выслушал его и позволил ему сделать это». Тогда я понял, что журналистика – это про то, чтобы быть честным, политкорректным, человечным, но при этом высказывать свою точку зрения », – озвучивал главные критерии профессии Смит.

После университета Стивен Эй работал в New York Daily, но узнаваемость в спортивном сообществе ему принес период в конце 90-х начале нулевых, когда обозреватель переехал в Филадельфию и в качестве журналиста The Inquirer стал фактически доверенным лицом звезды «Сиксерс» Аллена Айверсона. Напористость, работоспособность и готовность рассказывать широкой аудитории все обо всем, не деликатничая и не вникая в тонкости, одновременно стали причиной востребованности Смита и беспощадной критики в его адрес.

Пригласив журналиста в качестве ведущего радио-шоу, боссы ESPN тут же были вынуждены начать выписывать ему штрафы.

В 2005-м ведущий на протяжении часа изощренно распекал Глена Робинсона за то, что тот не сыграл во втором матче финала Западной конференции, и только постфактум выяснил, что тот был на похоронах своей матери. Болельщики не оценили желчного юмора Смита, боссы спортивного концерна тоже.

Поэтому, когда к 2007-му подобных историй накопилось с горкой, его уволили с ESPN.

«Я пролежал два дня на кровати в доме своей матери. Не мог есть и пить. Сгорал от стыда, вспоминая о том, насколько непрофессионально я себя вел. Тогда это была трагедия библейского масштаба, сейчас я понимаю, что то увольнение – лучшее из того, что могло со мной произойти. Я осознал, что спорт и медиа работают иначе. Стал смотреть на индустрию в других масштабах и под другим углом.

Например, все, что я делаю сейчас – для ESPN или кого-либо еще – мой приоритет номер один. Главная цель – заработать для них как можно больше денег. Приоритет номер два – получить от своих работодателей максимально высокую прибыль. Это мой второй приоритет. Сперва принести им доход, проявив себя лучшим образом, а затем заработать на этом столько, сколько возможно . Им должны платить в первую очередь, мне – во вторую. Так работает корпоративная Америка», – экономика по Стивену Эй Смиту.

Цинично? Да, но такова жизнь. Поэтому Стивен Эй Смит продолжил делать то же самое, но более аккуратно и с чуть иной философией.

«Сейчас я не высказываю мнение, чтобы убедить вас в собственной правоте. Я заявляю, что я прав, и тем самым предоставляю вам возможность доказать обратное, оспорить мою точку зрения. Это моя работа. Несогласные будут всегда. И меня это полностью устраивает. Я буду честен, аккуратен и буду говорить о том, как я вижу предмет дискуссии. И буду отстаивать свою точку зрения до конца».

После того как Смит принял правила игры, он попробовал себя в качестве фрилансера, с завидной регулярностью появлялся в медиа с различными инсайдами и в целом не выпадал из поля зрения, пока в 2012-м не получил второй шанс от ESPN.

Его манера спортивной экспертизы не претерпела кардинальных изменений, с той лишь разницей, что отныне Смит не претендовал на серьезность. Фактов и подкрепленных логикой выводов в его анализе было куда меньше, чем неповторимой экспрессии, крылатых фраз и трюков из области стендап-комедии. Он понял, что людям не нужны выпуски спортивных новостей длительностью от двух до трех часов и подробные выкладки со статистикой и таблицами. Им нужны поводы для обсуждений и осуждений, даже если осуждать будут его .

Поэтому он сжигал в кострах тщеславия Кваме Брауна.

Рассуждал о наркозависимости Ламара Одома в контексте некомпетентности работы Фила Джексона на посту генменеджера.

Насмехался над неспособностью игроков держаться подальше от растафарианских методов восстановления.

Подобные спичи и стали главным ходовым товаром, который Смит исправно толкал на ESPN все эти годы.

Рейтинги экзальтированных шоу Стивена Эй, посвященных событиям из мира спорта, достигли таких высот, что ему стали делать поблажки за ошибки, которые раньше могли привести к увольнению.

В 2014 году ESPN всего лишь отстранили Смита на неделю за бестактные комментарии, касающиеся инцидента, который был связан с домашним насилием в семье игрока НФЛ Рэя Райса.

В 2017 году фанаты уничтожили Смита, когда тот дебютировал в качестве аналитика на боксерском матче Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. Он элементарно не разбирался в системе подсчета очков в раундах.

В 2018 году Смит был оштрафован за многочисленные грубые ошибки в ходе обсуждения матча НФЛ между «Канзас-Сити Чифс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». На протяжении игры он постоянно говорил о футболистах, которые не принимали в ней участия.

Только сейчас все это не важно. Важно, что через полтора года у Смита истекает контракт с ESPN и возобновлять сотрудничество он намерен только при условии, если будет получать 20 миллионов в год. А получать он их, судя по всему, будет.

Смит – главный актив спортивной редакции ESPN и больше, чем просто ведущий

20 миллионов для неврастеничного аналитика, путающего фамилии и годами ошибающегося в своих прогнозах – перебор. Для узнаваемого антрепренера-универсала с бешеной трудовой этикой – чуть больше, чем норма.

Что делают Джимми Киммел и Джимми Фэллон, чьи программы являются прообразом запрещенного «Вечернего Урганта»? Интервью, конферанс, написание сценариев, пантомима, музыкальные номера в ежевечерних шоу. Между тем Киммел по контракту с ABC получает 15 миллионов в год, а в соглашении Фэллона с NBC прописано 16 миллионов в год. Студии платят им не только за их отточенное остроумие и находчивость, а за неготовность искать более дешевую альтернативу (ее просто нет) и за бренд. То же самое касается и Стивена Эй Смита, которого тот же Фэллон приглашает в свое шоу просто для того, чтобы он высказал свое оригинальное мнение о чем угодно.

Смит, как и Киммел с Фэллоном, достиг того уровня, когда имя работает на тебя. И чем громче звучит имя, чем чаще оно упоминается по самым разным поводам, тем оно дороже стоит. Смит, который с давних пор ведет еще и подкасты, не ограничивается рамками спорта.

Он толмач от политики.

Интервьюер рэп-звезд.

Интервьюируемый.

Автор автобиографического бестселлера «Straight Shooter».

И первоклассный рекрутер.

Все прошлое лето американская спортивная журналистика задавалась вопросом: куда же уйдет Шэннон Шарп, разругавшийся со своим прежним соведущим Скипом Бэйлисом? Шарп – выдающийся игрок НФЛ, двукратный обладатель Супербоула, член Зала славы, известный балагур и ведущий именного подкаста с огромной аудиторией: недавнее интервью с ветераном стенд-апа Кэтом Уильямсом за пару недель собрало 54 миллиона просмотров. На Шарпа была открыта настоящая охота, его и его аудиторию хотели заарканить все, но получилось только у Смита и ESPN, на которых тот теперь работает в качестве приглашенного гостя в студии.

Поэтому, когда аргументация у критиков Смита начинается со слов о том, что он плохо справляется со своими обязанностями, можно смело говорить, что это позиция проигрышная. Его работа не в тщательном разборе игровых схем – за это платят штатным координаторам в профессиональных клубах, и не в стопроцентном угадывании результатов – это уже к букмекерам и хиромантам. Главная задача Стивена Эй Смита заключается в том, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. В том числе и за счет обсуждения своего будущего контракта.

«Черт возьми, да, это абсолютная правда, я выстроил собственный бизнес в мире спортивного телевидения, я был номером один в течение последних двенадцати лет. 1 апреля будет уже двенадцать лет, как я стал номером один в этой индустрии . И я был номером один не только каждый год, я был номером один каждую неделю каждого месяца каждого года в течение последних двенадцати лет. Существует не так много людей, о которых можно сказать подобное. Поэтому я достоин этих денег», – скромно заявляет Стивен Эй.

Чем больше людей, усмехаясь, наблюдают за тем, как он ошибается относительно того, в какой клуб перейдет Кевин Дюрэнт, тем выше рейтинги ESPN. Смит делает именно то, что нужно его телеканалу – генерирует развлекательный контент и повышает количество просмотров. Можно подумать, что для этого достаточно лишь открывать рот, но это вообще не так. Смит уникален, он умеет симулировать эмоции таким заразительным образом, что создается ощущение, будто предмет дискуссии – это вообще самая важное на свете, будто все, в том числе люди, поверхностно интересующиеся спортом, должны вовлекаться в обсуждение, будто от этого зависит будущее человечества . Этот дар, идущий из сочетания харизмы, шоуменства и умения впадать в экзальтированное состояние, в тысячу раз важнее, чем какие бы то ни было аналитические способности.

Совсем недавно, 15 января, в День Мартина Лютера Кинга утреннее шоу «First Take», собрало 1,5 миллиона зрителей, что стало самой большой аудиторией за всю его 16-летнюю историю (показатель в пять раз превысил аудиторию извечного соперника Смита Скипа Бэйлиса и его шоу «Undisputed» на FS1).

Вот за что ESPN платит Смиту 12 миллионов в год, а не за экспертизу или квалифицированное мнение.

Индустрия изменилась, и Стивен Эй Смит стал другим. Да, он не преуспел в умении разбирать матчи так, как это делают Дрэймонд Грин или Джей Джей Реддик, зато стал мастером нарративов и вирусных роликов, которые, попадая в сеть, становятся предметом обсуждений. Он лишь закидывает наживку, а контент создает сама аудитория. Посредством споров, постов в соцсетях и, конечно же, критики. Последняя особенно благостно сказывается на росте рейтингов и доходов. Поэтому, каждый раз называя Смита бездарем и неучем, помните, что кладете копеечку ему же в карман.

Фото: AFP/CINDY ORD, ALLEN BEREZOVSKY, ERIC ESPADA, JUSTIN CASTERLINE, STREETER LECKA