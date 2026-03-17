«Лейкерс» хотят сохранить Люка Кеннарда, который имеет истекающий контракт

«Лейкерс» довольны игроком, которого выменяли перед дедлайном.

«Лейкерс» твердо намерены продлить контракт с защитником Люком Кеннардом, который перешел в команду в результате обмена перед дедлайном.

Прошлым летом Кеннард подписал с «Атлантой» 1-летний контракт на 11 миллионов долларов. В межсезонье-2026 он станет свободным агентом.

В 18 матчах за «озерников» 29-летний снайпер набирает в среднем 9,0 очка, 2,2 подбора и 1,9 передачи при 44,8% из-за дуги.