«Лейкерс» хотят сохранить Люка Кеннарда, который имеет истекающий контракт
«Лейкерс» довольны игроком, которого выменяли перед дедлайном.
«Лейкерс» твердо намерены продлить контракт с защитником Люком Кеннардом, который перешел в команду в результате обмена перед дедлайном.
Прошлым летом Кеннард подписал с «Атлантой» 1-летний контракт на 11 миллионов долларов. В межсезонье-2026 он станет свободным агентом.
В 18 матчах за «озерников» 29-летний снайпер набирает в среднем 9,0 очка, 2,2 подбора и 1,9 передачи при 44,8% из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
Ну, если согласится на примерно те же деньги, но на несколько лет, то будет весьма хорошее подписание.
это будет большим успехом
35/3 было бы весьма неплохо
35/3 было бы весьма неплохо
да даже 12-13-14 было бы неплохо.
