Джейлен Браун о рекордом для себя 21 штрафном: «Такого никогда не было, но обычно именно так я и играю»
Джейлен Браун обновил личный рекорд по штрафным.
Звезда «Селтикс» Джейлен Браун реализовал 19 из 21 с линии (оба показателя стали рекордными в карьере) и набрал 41 очко в победном матче с «Санз» (120:112).
Браун узнал об этом во время мини-интервью сразу после игры.
«Я никогда раньше так часто не подходил к линии штрафных бросков. Что-то невероятное.
Обычно я так и играю, но сегодня, видимо, судили немного по-другому. Я благодарен. Отправлял мяч в корзину, мы одержали победу», – со смехом произнес баскетболист.
На прошлой неделе Браун посетовал на расцвет симуляции в современной НБА. Он отмечал, что со своей манерой игры претендует на большое количество штрафных, но не пытается «манипулировать игрой».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sleeper Celtics
А прикинь Джейлен 43?)
Да ты вообще был неприкасаемым в этой игре! Самое смешное было, когда Браун бросал очередные штрафные, а зал скандировал "MVP"...
ничего, скоро и 48 будет, и 83+ очков за игру - надо только подождать дорога в ад в этой нба уже открыта настежь!...
Уж вроде бы не Скотт Фостер судит Финикс, да и Криса Пола нет в клубе, один фиг, Финиксу судьи лепят фолы.
Забавно что при этом у финикса штрафных больше)
Просто посмотри игру)
До Бэма еще работать и работать
