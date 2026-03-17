Джейлен Браун о рекордом для себя 21 штрафном: «Такого никогда не было, но обычно именно так я и играю»

Джейлен Браун обновил личный рекорд по штрафным.

Звезда «Селтикс» Джейлен Браун реализовал 19 из 21 с линии (оба показателя стали рекордными в карьере) и набрал 41 очко в победном матче с «Санз» (120:112).

Браун узнал об этом во время мини-интервью сразу после игры.

«Я никогда раньше так часто не подходил к линии штрафных бросков. Что-то невероятное.

Обычно я так и играю, но сегодня, видимо, судили немного по-другому. Я благодарен. Отправлял мяч в корзину, мы одержали победу», – со смехом произнес баскетболист.

На прошлой неделе Браун посетовал на расцвет симуляции в современной НБА . Он отмечал, что со своей манерой игры претендует на большое количество штрафных, но не пытается «манипулировать игрой».