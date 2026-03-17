В случае возвращения клуба НБА в Сиэтл ему достанется история «Суперсоникс» (ESPN)

Сиэтл может получить обратно клуб НБА вместе со всем его наследием.

По информации ESPN, «Оклахома» планирует передать историю «Суперсоникс» Сиэтлу , если расширение вернет город на карту НБА .

«Тандер» не вывешивают в Оклахоме баннеры, посвященные «Суперсоникс», в своем справочнике для СМИ они не выделяют никакую статистику Сиэтла. Скажем, именно Рассел Уэстбрук указан как лучший ассистент клуба за всю историю, а не Гэри Пэйтон.

Как сообщают источники, если команда вернется в Сиэтл, «Тандер» передадут историю клуба обратно «Суперсоникс». Точно так же, как было с «Шарлотт Хорнетс» в 2014 году», – пишут обозреватели ESPN Бобби Маркс и Тим Бонтемпс.

Совет управляющих лиги в конце марта проведет голосование по вопросу расширения состава участников.