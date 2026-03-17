В случае возвращения клуба НБА в Сиэтл ему достанется история «Суперсоникс» (ESPN)
Сиэтл может получить обратно клуб НБА вместе со всем его наследием.
По информации ESPN, «Оклахома» планирует передать историю «Суперсоникс» Сиэтлу, если расширение вернет город на карту НБА.
«Тандер» не вывешивают в Оклахоме баннеры, посвященные «Суперсоникс», в своем справочнике для СМИ они не выделяют никакую статистику Сиэтла. Скажем, именно Рассел Уэстбрук указан как лучший ассистент клуба за всю историю, а не Гэри Пэйтон.
Как сообщают источники, если команда вернется в Сиэтл, «Тандер» передадут историю клуба обратно «Суперсоникс». Точно так же, как было с «Шарлотт Хорнетс» в 2014 году», – пишут обозреватели ESPN Бобби Маркс и Тим Бонтемпс.
Совет управляющих лиги в конце марта проведет голосование по вопросу расширения состава участников.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
8 комментариев
а потом команда из Сиэтла перезжает в Ванкувер, и все статисты вообще с ума сходят)
ожидаемо, тот же пейтон отказался когда ему тандер предложили вывести его номер из обращения, сказав, что играл в другой команде
Сиэтл Суперсоникс - это понятно. А что достанется Лас Вегасу?
Леброн на пенсии
И Бобкэтс? Лас Вегас Бобкэтс. Звучит как то не очень...)))
сиэтлу вернуть маскотом шона кемпа и сжечь чучело жоржа карла хер бы ему в руки
