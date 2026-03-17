«Сперс» впервые с 2017 года одержали 50 побед в регулярном чемпионате

«Сан-Антонио» возвращает былую мощь.

«Сперс» в понедельник справились в Лос-Анджелесе с «Клипперс» (119:115) и впервые с сезона-16/17 одержали 50 побед в регулярном чемпионате.

В 2017 году техасский клуб завершил регулярку с 61 победой. На данный момент турнирный показатель команды Митча Джонсона составляет 50-18.

«Добиться в этой лиге пятидесяти побед – это непросто. Но нам не нужно придавать этому большее значение. Остановимся на том, что пятьдесят побед в нашей лиге – это очень сложно», – сказал главный тренер «Сан-Антонио » Митч Джонсон.