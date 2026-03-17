«Сперс» впервые с 2017 года одержали 50 побед в регулярном чемпионате

«Сан-Антонио» возвращает былую мощь.

«Сперс» в понедельник справились в Лос-Анджелесе с «Клипперс» (119:115) и впервые с сезона-16/17 одержали 50 побед в регулярном чемпионате.

В 2017 году техасский клуб завершил регулярку с 61 победой. На данный момент турнирный показатель команды Митча Джонсона составляет 50-18.

«Добиться в этой лиге пятидесяти побед – это непросто. Но нам не нужно придавать этому большее значение. Остановимся на том, что пятьдесят побед в нашей лиге – это очень сложно», – сказал главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: San Antonio Express News
4 комментария
А еще и Оклу отжахать по полной между делом. Сбили спесь в подходящий момент - в момент дурной триндежи, что некоторым товарищам надо несколько периодов, чтобы все оформить, и отвалить в шиншиле в душ. А тут их бахнули их же оружием. С челиком, который выходит с баночки на ограниченных. Это даже к лучшему для Оклы. Будут знать и помнить как их захлопнули. И что на будущее надо быть аккуратней причем во всем.
САС приятно удивили. Я думал что они будут бороться за зону ПИ и даже ПО, но то что они будут уверенно идти на 2-м месте на западе с хорошим таким отрывом я никак не ожидал. А вынос ОКС так вообще вишенка на торте. В ПО будет очень интересно как они себя покажут.
Главное, чтобы зшапкозакидательного настроения перед ПО не было – там другой баскет будет с другой самоотдачей
Интересно будет посмотреть на них в ПО. Все же там совсем другая игра.
