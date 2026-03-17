Стефон Касл запутал Брука Лопеса финтами и забросил из-под кольца
В матче против «Клипперс» защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл эффектно обыграл центрового Брука Лопеса с помощью финтов и забросил из-под кольца.
По итогам встречи на счету Касла 23 очка (9 из 19 с игры), 7 подборов и 8 передач. «Сперс» победили «Лос-Анджелес» – 119:115.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
5 комментариев
это очень красиво
И этот момент даже не попал в топ-10. Зато на 4 месте там полная хрень в сравнении с этим.
я эти топы лет 10 не смотрю. Опять данки и алейупы на открытое кольцо. А тут на видео чистое мастерство
Это нагло конечно так проводить за спиной мяч перед носом соперника)
Классное движение, чем-то shake’n’bake Джамала Кроуфорда напомнило
