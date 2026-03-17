Стефон Касл запутал Брука Лопеса финтами и забросил из-под кольца

Касл эффектно обыграл Лопеса.

В матче против «Клипперс » защитник «Сан-Антонио » Стефон Касл эффектно обыграл центрового Брука Лопеса с помощью финтов и забросил из-под кольца.

По итогам встречи на счету Касла 23 очка (9 из 19 с игры), 7 подборов и 8 передач. «Сперс» победили «Лос-Анджелес» – 119:115.