Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

Сезон НБА закончился, а следом за ним прошел драфт, несколько ранних обменов и даже пара продлений контрактов. Но межсезонье достигает максимальной температуры именно сейчас - когда открывается рынок свободных агентов!

До 2020 года рынок открывался в полночь по Нью-Йорку с 30 июня на 1 июля - что было очень удобно для нашего онлайна, который отмечал первые переходы ранним утром. В прошлом сезоне старт сдвинули - теперь это ночь (01:00) с 30-го на 1-е уже по московскому времени.

Но в этом году не менее ключевым днем межсезонья будут сутки, предшествующие открытию рынка - то есть сегодня.

29 июня - это:

• последний день для принятия решения по опциям игроков. До сих пор официально не взяли/не отклонили опцию Харден, Бил, некоторые другие игроки (Ирвинг и Уэстбрук решили продлить свои контракты, Уолл не только успел включить опцию, но уже и договориться с "Хьюстоном" о выкупе контракта).

• последний день для выставления "квалификационных предложений" - то есть оформления статуса "ограниченно свободных агентов". Эйтон в "Финиксе", Бриджес в "Шарлотт" этот статус получат - но по менее заметным игрокам не всегда так понятно.

• а еще сегодня дата гарантии по некоторым контрактам на сезон-22/23, и чтобы освободить место под потолком зарплат или в заявке на сезон, клубам нужно будет отчислить таких игроков.

Событий будет много, слухов - еще больше, включайтесь в самые насыщенные дни в баскетбольному году вместе с текстовым онлайном!