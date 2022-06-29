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Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

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Открытие рынка свободных агентов НБА – в традиционном онлайне, в обновленном формате.

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"Денвер" выходит зоны налога, теряя двух ключевых запасных. Да, есть Мюррэй и Портер, которые должны вернуться в старт и значительно снизить значение Бартона-Морриса. Но как-то жалко Йокича, тратящего лучшие годы в организации Стэна Кронке, которая в последний раз платила налог на роскошь... очень давно.

А ведь другая команда его организации, "Колорадо" из НХЛ, только что выиграла Кубок Стэнли...

Быть может, защита ККП просто нужнее "Наггетс", чем атака Бартона и тихие плеймейкерские способности Морриса.

💣💣💣 Обмен 💣💣💣

И вот даже первый обмен у нас – "Денвер" отправляет Уилла Бартона и Монте Морриса в "Вашингтон" на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (контракт которого вчера как раз для таких целей сделали полностью гарантированным) и Иша Смита

Сезон НБА закончился, а следом за ним прошел драфт, несколько ранних обменов и даже пара продлений контрактов. Но межсезонье достигает максимальной температуры именно сейчас - когда открывается рынок свободных агентов!

До 2020 года рынок открывался в полночь по Нью-Йорку с 30 июня на 1 июля - что было очень удобно для нашего онлайна, который отмечал первые переходы ранним утром. В прошлом сезоне старт сдвинули - теперь это ночь (01:00) с 30-го на 1-е уже по московскому времени.

Но в этом году не менее ключевым днем межсезонья будут сутки, предшествующие открытию рынка - то есть сегодня.

29 июня - это:

• последний день для принятия решения по опциям игроков. До сих пор официально не взяли/не отклонили опцию Харден, Бил, некоторые другие игроки (Ирвинг и Уэстбрук решили продлить свои контракты, Уолл не только успел включить опцию, но уже и договориться с "Хьюстоном" о выкупе контракта).

• последний день для выставления "квалификационных предложений" - то есть оформления статуса "ограниченно свободных агентов". Эйтон в "Финиксе", Бриджес в "Шарлотт" этот статус получат - но по менее заметным игрокам не всегда так понятно.

• а еще сегодня дата гарантии по некоторым контрактам на сезон-22/23, и чтобы освободить место под потолком зарплат или в заявке на сезон, клубам нужно будет отчислить таких игроков.

Событий будет много, слухов - еще больше, включайтесь в самые насыщенные дни в баскетбольному году вместе с текстовым онлайном!

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