Вау, Ферстаппену не сдали в аренду суперкар для обычных дорог! Оказывается, чемпион «Ф-1» «слишком молод и неопытен»

Буквальное следование правилам.

Казалось бы, трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена сейчас знают практически все – как минимум слышали как о скандальном победителе Льюиса Хэмилтона и всесокрушающем доминаторе.

Например, лидер «Ред Булл» рассказывал Formule1.nl, что в Нидерландах не может пройти по улице и пары минут – потому живет в Монако, где чувствует себя немного свободнее: «Меня здесь узнают и подходят довольно часто, но по большей части туристы. Но я хотя бы могу пройти минуты две до этого. Намного спокойнее, чем в Нидерландах».

Однако в других частях мира временами происходят странные курьезы, несмотря на всемирную известность Макса.

Например, этой зимой на каникулах Ферстаппен и его команда Verstappen,com Racing сняли на несколько дней целый автодром португальского Портимана, чтобы всей семьей, виртуальной Team Redline и прочей компанией устроить масштабные тесты техники GT3 с прицелом на полноценную гоночную программу в будущем. Катался сам Макс, его отец Йос, менеджер Рэймонд Вермюлен и его сын – гонщик GT3 Тьерри, а также вся организация Team Redline и все близкие…

«Хорошие времена»

Компания обкатала несколько топовых «Феррари», суперкар «Ауди» R8 и два «Порше» – старый 991 и актуальный 992. Все – мощностью сильно выше 600 л.с..

Кстати, тесты выиграл не Макс, а сын его менеджера Тьерри – первый гонщик в программе Vertappen.com Racing!

Ферстаппен анонсировал будущие тесты еще в послегоночном интервью с Алонсо на Гран-при Абу-Даби («У меня запланированы тесты GT3 в Портимане! Может, встретимся между ним и Арагоном?»). По данным английского The Sun, вся компания Ферстаппена заранее забронировала в аэропорту Фаро у Sixt караван из 20 различных машин для поездки на автодром и по Португалии на два дня, однако…

По прибытии на место Максу отказали в аренде «Мерседеса» AMG GT мощностью до 600 л.с. и максимальной скоростью свыше 300 км/ч.

Оказалось, по португальскому законодательству такие дают только нанимателям старше 30 лет – поскольку их считают достаточно опытными для оформления необходимой страховки (без которой такие машины нельзя получить). Удивленному Ферстаппену выдали машину чуть попроще – «БМВ» 5-й серии с ограничителем скорости на 250 км/ч. Но «Мерседес» для Макса арендовал его менеджер Рэймонд Вермюлен.

Звучит как шутка, но представитель компании Sixt все подтвердил!

«Работники нашей франшизы в Португалии просто следовали правилам по соображением вопросов страхования. В попытке решить вопрос дружественным образом Ферстаппену предоставили другую машину премиум-класса.

Однако, безусловно, существуют обстоятельства, при которых можно рассмотреть исключения из правил. Это такой случай. Мы приносим извинения Ферстаппену. Он может арендовать любую нашу машину в любое время. Конечно, нет никаких сомнений в его способностях опыте в управлении мощными машинами».

Хотя… Помните историю, как Ферстаппена заметили в соцсетях превышающим в Монако скорость на гиперкаре «Астон Мартин»?

Может, менеджер Sixt просто очень внимательно следит за автоспортом?

Фото: Sebastian Geisler/Global Look Press; AFP/DA WEI SH