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Бортолето протестировал Nuvolari – самый мощный автомобиль «Ауди» в истории
Бортолето опробовал новую «Ауди» Nuvolari.

Пилот «Ауди» в «Формуле-1» Габриэл Бортолето сел за руль нового автомобиля Nuvolari, названного в честь легендарного Тацио Нуволари. Итальянец в 1930-е представлял «Ауто Унион», предшественницу компании «Ауди».

Немецкий автопроизводитель позиционирует Nuvolari как свою самую мощную и редкую модель в истории. Мощность двигателя составит 987 л.с. (736 кВт), максимальная скорость – 350 км/ч, разгон до 100 км/ч – 2,6 с, до 200 км/ч – 6,8. Всего будет выпущено 499 таких автомобилей.

Заезды прошли на тестовом комплексе Нардо в Италии.

«Сразу чувствуется, насколько чисто и предсказуемо ведет себя машина в первой фазе поворотов. Недостаточной поворачиваемости практически нет, и это впечатляет, учитывая показатели.

Баланс остается очень нейтральным и точным – это позволяет уверенно держать скорость в поворотах. Явно ощущается, как разные системы – особенно аэродинамика и распределение крутящего момента – работают вместе как одно целое.

В целом это очень сбалансированный автомобиль, который делает в точности то, что ожидает водитель», – поделился впечатлениями бразилец.

Маттиа Бинотто: «У «Ауди» будет силовая установка топ-уровня через пару сезонов. Шасси я очень доволен»

Фото: соцсети Томаса Махера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Томаса Махера
автомобили
logoАуди
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1

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А чё она в камфуляже? Все этот позор видели уже
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