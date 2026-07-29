«Никому не интересно, как управляют болидом». Стефано Доменикали о графике в трансляциях «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил, почему на Гран-при Великобритании и Бельгии, где пилоты испытывали проблемы с гибридной составляющей, в трансляциях не показывали графику расхода батареи и использования педалей газа и тормоза.
На Гран-при Венгрии, где гонщикам было проще работать с электрической энергией, графика вернулась.
«Никому не интересно, как управляют болидом.
У меня было любопытное обсуждение с Джорджем Лукасом в Венгрии, и он поделился невероятным видением того, как болельщики смотрят «Ф-1». Их завораживает тот факт, что на трассе много всего происходит.
[Фанатам] неинтересен угол открытия дроссельной заслонки, процент давления на педаль тормоза или [телеметрия того] как можно совершить обгон», – сказал Доменикали.
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Комментарии
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1. Люди вообще не должны получать никакой информации о техническом регламенте или его изменениях. А то приходят потом эти недовольные старпёры, которым уже прогулы на кладбище ставят, и воняют по поводу и без, создавая токсичную атмосферу в цветущем саду Формулы-1. Для настоящего ценителя современного автоспорта хватит и изменённого дизайна машин. Гонщикам запретить комментировать изменения под угрозой годичной дисквалификации из всех соревнований ФИА (пожизненной, если речь о Максе Ферстаппене).
2. Из первого же пункта следует запрет на распространение информации о том, у кого какой мотор и кто технический директор. А то люди насмотрятся на Ньюи и Хонду в Астон Мартине и уже пускают слюни от этого союза, что опять же создаёт завышенные ожидания и крайне токсичную атмосферу вокруг команды. Какая вообще разница, кто построил машину и что в ней за мотор? Абсолютно ненужные для настоящего ценителя детали.
3. Люди любят зрелищные гонки: обгоны, борьба, ну вот это вот всё. Ландо Норрис в конце гонки вёз всем 14 секунд, а это скучно и никому неинтересно. Поэтому в нужный момент Стефано нажимает кнопку на пульте и лидер теряет мощность, пока его не догонят. Таким же образом можно поступать не только с лидером, но и вообще с любой позицией на трассе. Гонки должны быть плотными и увлекательными, обгоны должны быть на каждом круге. Серхио Перес берёт и за один круг с 22-го места поднимается на третье. Круто, зрелищно, эффектно. Желательно, чтобы каждая гонка заканчивалась фотофинишем из нескольких машин.
4. Лидер чемпионата получает снижение мощности на следующую гонку. Все мы видели как Антонелли выиграл 5 гонок подряд, а это скучно и никому неинтересно, так быть не должно. Правило не касается Фернандо Алонсо - он получает снижение мощности по умолчанию, потому что уже привык.
5. Ну а если вдруг кому-то удастся оторваться в чемпионате, то мы получим риск досрочного титула. А это скучно и нам совсем не нужно. Поэтому из чулана достаём идею двойных очков из 2014-го, которая так пришлась по душе всем настоящим ценителям гонок. Но модернизируем её, теперь гонщики будут получать на последней гонке "сколько надо" очков. Вот отстаёт Расселл от Кими на 50 очков, а за победу на последней гонке может получить 60+, например. Серхио Перес отстал на 400? Ничего страшного, за победу сможет получить 420.
Хотя в трансляциях и борьбу то не показывают в середине пелотона. Только процессию лидеров.
Или Доменикали плевать на мнение болельщиков, а важно только мнение элитариев?
Короче, кому из персонажей Лукаса соответствует Доменикали - Джа Джа Бинкс