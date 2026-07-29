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«Никому не интересно, как управляют болидом». Стефано Доменикали о графике в трансляциях «Ф-1»
Фанатам «Ф-1» неинтересна графика расхода батареи, заявил Доменикали.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил, почему на Гран-при Великобритании и Бельгии, где пилоты испытывали проблемы с гибридной составляющей, в трансляциях не показывали графику расхода батареи и использования педалей газа и тормоза.

На Гран-при Венгрии, где гонщикам было проще работать с электрической энергией, графика вернулась.

«Никому не интересно, как управляют болидом.

У меня было любопытное обсуждение с Джорджем Лукасом в Венгрии, и он поделился невероятным видением того, как болельщики смотрят «Ф-1». Их завораживает тот факт, что на трассе много всего происходит.

[Фанатам] неинтересен угол открытия дроссельной заслонки, процент давления на педаль тормоза или [телеметрия того] как можно совершить обгон», – сказал Доменикали.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
Гран-при Венгрии
Гран-при Бельгии
регламент
logoСтефано Доменикали

Комментарии

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А, понял. Ну у меня тогда целый пакет предложений по улучшению чемпионата:
1. Люди вообще не должны получать никакой информации о техническом регламенте или его изменениях. А то приходят потом эти недовольные старпёры, которым уже прогулы на кладбище ставят, и воняют по поводу и без, создавая токсичную атмосферу в цветущем саду Формулы-1. Для настоящего ценителя современного автоспорта хватит и изменённого дизайна машин. Гонщикам запретить комментировать изменения под угрозой годичной дисквалификации из всех соревнований ФИА (пожизненной, если речь о Максе Ферстаппене).

2. Из первого же пункта следует запрет на распространение информации о том, у кого какой мотор и кто технический директор. А то люди насмотрятся на Ньюи и Хонду в Астон Мартине и уже пускают слюни от этого союза, что опять же создаёт завышенные ожидания и крайне токсичную атмосферу вокруг команды. Какая вообще разница, кто построил машину и что в ней за мотор? Абсолютно ненужные для настоящего ценителя детали.

3. Люди любят зрелищные гонки: обгоны, борьба, ну вот это вот всё. Ландо Норрис в конце гонки вёз всем 14 секунд, а это скучно и никому неинтересно. Поэтому в нужный момент Стефано нажимает кнопку на пульте и лидер теряет мощность, пока его не догонят. Таким же образом можно поступать не только с лидером, но и вообще с любой позицией на трассе. Гонки должны быть плотными и увлекательными, обгоны должны быть на каждом круге. Серхио Перес берёт и за один круг с 22-го места поднимается на третье. Круто, зрелищно, эффектно. Желательно, чтобы каждая гонка заканчивалась фотофинишем из нескольких машин.

4. Лидер чемпионата получает снижение мощности на следующую гонку. Все мы видели как Антонелли выиграл 5 гонок подряд, а это скучно и никому неинтересно, так быть не должно. Правило не касается Фернандо Алонсо - он получает снижение мощности по умолчанию, потому что уже привык.

5. Ну а если вдруг кому-то удастся оторваться в чемпионате, то мы получим риск досрочного титула. А это скучно и нам совсем не нужно. Поэтому из чулана достаём идею двойных очков из 2014-го, которая так пришлась по душе всем настоящим ценителям гонок. Но модернизируем её, теперь гонщики будут получать на последней гонке "сколько надо" очков. Вот отстаёт Расселл от Кими на 50 очков, а за победу на последней гонке может получить 60+, например. Серхио Перес отстал на 400? Ничего страшного, за победу сможет получить 420.
ОтветVoltick
А, понял. Ну у меня тогда целый пакет предложений по улучшению чемпионата: 1. Люди вообще не должны получать никакой информации о техническом регламенте или его изменениях. А то приходят потом эти недовольные старпёры, которым уже прогулы на кладбище ставят, и воняют по поводу и без, создавая токсичную атмосферу в цветущем саду Формулы-1. Для настоящего ценителя современного автоспорта хватит и изменённого дизайна машин. Гонщикам запретить комментировать изменения под угрозой годичной дисквалификации из всех соревнований ФИА (пожизненной, если речь о Максе Ферстаппене). 2. Из первого же пункта следует запрет на распространение информации о том, у кого какой мотор и кто технический директор. А то люди насмотрятся на Ньюи и Хонду в Астон Мартине и уже пускают слюни от этого союза, что опять же создаёт завышенные ожидания и крайне токсичную атмосферу вокруг команды. Какая вообще разница, кто построил машину и что в ней за мотор? Абсолютно ненужные для настоящего ценителя детали. 3. Люди любят зрелищные гонки: обгоны, борьба, ну вот это вот всё. Ландо Норрис в конце гонки вёз всем 14 секунд, а это скучно и никому неинтересно. Поэтому в нужный момент Стефано нажимает кнопку на пульте и лидер теряет мощность, пока его не догонят. Таким же образом можно поступать не только с лидером, но и вообще с любой позицией на трассе. Гонки должны быть плотными и увлекательными, обгоны должны быть на каждом круге. Серхио Перес берёт и за один круг с 22-го места поднимается на третье. Круто, зрелищно, эффектно. Желательно, чтобы каждая гонка заканчивалась фотофинишем из нескольких машин. 4. Лидер чемпионата получает снижение мощности на следующую гонку. Все мы видели как Антонелли выиграл 5 гонок подряд, а это скучно и никому неинтересно, так быть не должно. Правило не касается Фернандо Алонсо - он получает снижение мощности по умолчанию, потому что уже привык. 5. Ну а если вдруг кому-то удастся оторваться в чемпионате, то мы получим риск досрочного титула. А это скучно и нам совсем не нужно. Поэтому из чулана достаём идею двойных очков из 2014-го, которая так пришлась по душе всем настоящим ценителям гонок. Но модернизируем её, теперь гонщики будут получать на последней гонке "сколько надо" очков. Вот отстаёт Расселл от Кими на 50 очков, а за победу на последней гонке может получить 60+, например. Серхио Перес отстал на 400? Ничего страшного, за победу сможет получить 420.
четвертая идея просто кайф)
ОтветVoltick
А, понял. Ну у меня тогда целый пакет предложений по улучшению чемпионата: 1. Люди вообще не должны получать никакой информации о техническом регламенте или его изменениях. А то приходят потом эти недовольные старпёры, которым уже прогулы на кладбище ставят, и воняют по поводу и без, создавая токсичную атмосферу в цветущем саду Формулы-1. Для настоящего ценителя современного автоспорта хватит и изменённого дизайна машин. Гонщикам запретить комментировать изменения под угрозой годичной дисквалификации из всех соревнований ФИА (пожизненной, если речь о Максе Ферстаппене). 2. Из первого же пункта следует запрет на распространение информации о том, у кого какой мотор и кто технический директор. А то люди насмотрятся на Ньюи и Хонду в Астон Мартине и уже пускают слюни от этого союза, что опять же создаёт завышенные ожидания и крайне токсичную атмосферу вокруг команды. Какая вообще разница, кто построил машину и что в ней за мотор? Абсолютно ненужные для настоящего ценителя детали. 3. Люди любят зрелищные гонки: обгоны, борьба, ну вот это вот всё. Ландо Норрис в конце гонки вёз всем 14 секунд, а это скучно и никому неинтересно. Поэтому в нужный момент Стефано нажимает кнопку на пульте и лидер теряет мощность, пока его не догонят. Таким же образом можно поступать не только с лидером, но и вообще с любой позицией на трассе. Гонки должны быть плотными и увлекательными, обгоны должны быть на каждом круге. Серхио Перес берёт и за один круг с 22-го места поднимается на третье. Круто, зрелищно, эффектно. Желательно, чтобы каждая гонка заканчивалась фотофинишем из нескольких машин. 4. Лидер чемпионата получает снижение мощности на следующую гонку. Все мы видели как Антонелли выиграл 5 гонок подряд, а это скучно и никому неинтересно, так быть не должно. Правило не касается Фернандо Алонсо - он получает снижение мощности по умолчанию, потому что уже привык. 5. Ну а если вдруг кому-то удастся оторваться в чемпионате, то мы получим риск досрочного титула. А это скучно и нам совсем не нужно. Поэтому из чулана достаём идею двойных очков из 2014-го, которая так пришлась по душе всем настоящим ценителям гонок. Но модернизируем её, теперь гонщики будут получать на последней гонке "сколько надо" очков. Вот отстаёт Расселл от Кими на 50 очков, а за победу на последней гонке может получить 60+, например. Серхио Перес отстал на 400? Ничего страшного, за победу сможет получить 420.
Пендосы пришли,спорта будет мало,одна коммерция!А в нхл не так?Захотел удалил,захотел нет!
это он так решил? мне например интересно.
Хотя в трансляциях и борьбу то не показывают в середине пелотона. Только процессию лидеров.
ОтветLost_1st
это он так решил? мне например интересно. Хотя в трансляциях и борьбу то не показывают в середине пелотона. Только процессию лидеров.
Если вам так интересна борьба в середине пелетона - у SkySport и в F1TV же возможность просмотра гонки с камер машин.
ОтветakaAzazello
Если вам так интересна борьба в середине пелетона - у SkySport и в F1TV же возможность просмотра гонки с камер машин.
рад за тех, кому доступны эти сервисы. Мне увы нет.
То есть мнение Джорджа Лукаса выдается за мнение всех болельщиков?
Или Доменикали плевать на мнение болельщиков, а важно только мнение элитариев?
Короче, кому из персонажей Лукаса соответствует Доменикали - Джа Джа Бинкс
Конечно, фанатам интересны только специальные ливреи
"У меня было любопытное обсуждение с Джорджем Лукасом в Венгрии, и он поделился невероятным видением того, как болельщики смотрят «Ф-1». Их завораживает тот факт, что на трассе много всего происходит." Как будто диалог из приквелов прочитал
Вот эфиоп то, пусть скажет почему тогда скорость перестали показывать
Не получилось руководить Феррари? Поставим руководить всей Ф1. Балбес ска
Ой как это плохо звучит
Что-то какой-то бред выдал
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