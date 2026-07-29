«Никому не интересно, как управляют болидом». Стефано Доменикали о графике в трансляциях «Ф-1»

Фанатам «Ф-1» неинтересна графика расхода батареи, заявил Доменикали.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали объяснил, почему на Гран-при Великобритании и Бельгии , где пилоты испытывали проблемы с гибридной составляющей, в трансляциях не показывали графику расхода батареи и использования педалей газа и тормоза.

На Гран-при Венгрии, где гонщикам было проще работать с электрической энергией, графика вернулась.

«Никому не интересно, как управляют болидом.

У меня было любопытное обсуждение с Джорджем Лукасом в Венгрии, и он поделился невероятным видением того, как болельщики смотрят «Ф-1». Их завораживает тот факт, что на трассе много всего происходит.

[Фанатам] неинтересен угол открытия дроссельной заслонки, процент давления на педаль тормоза или [телеметрия того] как можно совершить обгон», – сказал Доменикали.

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