Тото Вольфф: «Обсужу с отцом Антонелли, брать ли моторный штраф в Монце»

Вольфф рассматривает моторный штраф Антонелли в Монце.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли может потерять позиции на решетке на домашнем Гран-при Италии из-за моторного штрафа.

«Что касается моторных штрафов, я по-прежнему очень надеюсь, что до этого не дойдет. И нашей команде необходимо решить, на какой трассе взять штраф.

[Гран-при Италии] может стать весьма особенной гонкой для Кими, однако на бумаге это хорошая трасса для моторного штрафа. Так что нужно обсудить с Марко [Антонелли, отцом Кими], хотим ли бы брать штраф в Монце.

Еще есть Баку – возможно, возьмем в Баку. Если в Монце [Антонелли] стартует из хвоста пелотона, это снимет давление. Просто у нас не все хорошо с надежностью, и посмотрим, будем ли мы брать штраф или нет», – объяснил Тото.

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