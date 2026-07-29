  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Тото Вольфф: «Обсужу с отцом Антонелли, брать ли моторный штраф в Монце»

0
Тото Вольфф: «Обсужу с отцом Антонелли, брать ли моторный штраф в Монце»
Вольфф рассматривает моторный штраф Антонелли в Монце.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что лидер «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли может потерять позиции на решетке на домашнем Гран-при Италии из-за моторного штрафа.

«Что касается моторных штрафов, я по-прежнему очень надеюсь, что до этого не дойдет. И нашей команде необходимо решить, на какой трассе взять штраф.

[Гран-при Италии] может стать весьма особенной гонкой для Кими, однако на бумаге это хорошая трасса для моторного штрафа. Так что нужно обсудить с Марко [Антонелли, отцом Кими], хотим ли бы брать штраф в Монце.

Еще есть Баку – возможно, возьмем в Баку. Если в Монце [Антонелли] стартует из хвоста пелотона, это снимет давление. Просто у нас не все хорошо с надежностью, и посмотрим, будем ли мы брать штраф или нет», – объяснил Тото.

Тото Вольфф: «Не боюсь конкуренции Антонелли и Ферстаппена. У меня было и похуже – с Росбергом и Хэмилтоном»

Тото Вольфф об отрыве Антонелли в личном зачете: «Один-два схода могут кардинально изменить ход сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
logoФИА
Гран-при Италии
Гран-при Венгрии
logoАндреа Кими Антонелли
регламент
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoМерседес

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Йос в этой компашке не затерялся бы
Тут обсуждать нечего, берите штраф в Зантворте или Мадриде
Ну вот, стоило один раз Мерседесу проиграть Гран-при, как уже отца Кими к директору вызывают. Надеюсь его папа не жёсткий, а то Кими будет не комфортно в болиде сидеть😁
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»
Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»
ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье
Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»
Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»
Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»
Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»
Гельмут Марко: «Не рассчитывал бы на камбэк Ферстаппена в духе 2025 года»
MotoGP объявила, что сезон-2027 начнется с Гран-при Таиланда
Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»
Ко всем новостям
Последние новости
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway
Где смотреть Гран-при Великобритании-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 часов непрерывного дрифта, звездные гости и тысячи счастливых зрителей – в Москве прошел RDS FEST