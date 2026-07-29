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  4. Журналист Бенсон: «Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться, есть ощущение – если будет уверен в «Астон Мартин» в 2027-м»

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Журналист Бенсон: «Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться, есть ощущение – если будет уверен в «Астон Мартин» в 2027-м»
Бенсон предположил, что Алонсо останется в «Астон Мартин».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон сообщил, что думает о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которому сегодня исполнилось 45 лет.

«Алонсо понять трудно, и порой он говорит загадками.

У меня есть ощущение, что он склоняется к тому, чтобы остаться – но лишь в том случае, если будет уверен в приличной форме «Астон Мартин» в следующем году. Еще один сезон, подобный первой половине этого – пилотаж в хвосте, отсутствие какой бы то ни было борьбы – его вообще не привлекает.

В Венгрии дебютировала новая машина «Астон Мартин», которая стала существенным шагом вперед. Следующий шаг – новый мотор «Хонды», который привезут на Гран-при Нидерландов после летнего перерыва.

Для Алонсо [прогресс по части двигателя] столь же важен. Он хочет видеть доказательство того, что «Хонда» способна улучшить ситуацию – не в последнюю очередь из-за личного опыта работы в «Макларене» в 2015-2017 годах, когда «Хонда» не сдерживала обещания.

Мне сказали, что он подождет, как все сложится, прежде чем всерьез задумываться о решении. Команда хочет, чтобы он остался. В конечном счете все в руках Алонсо», – написал журналист.

Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoФормула-1
Гран-при Венгрии
logoАстон Мартин
Эндрю Бенсон
возможные переходы
logoФернандо Алонсо
Гран-при Нидерландов
logoХонда
logoМакларен

Комментарии

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Конечно всем известно, что Хонда долго запрягает, но у Алонсо на это времени нет, даже если он подпишется на 2027 - это будет его последний сезон. Чемпионом конечно не станет, а легендой - уже стал. Денег хватает. Опасен тот, кому нечего терять.
Ответбндэщ
Конечно всем известно, что Хонда долго запрягает, но у Алонсо на это времени нет, даже если он подпишется на 2027 - это будет его последний сезон. Чемпионом конечно не станет, а легендой - уже стал. Денег хватает. Опасен тот, кому нечего терять.
Я думаю борьба за подиумы тоже неплохо. А в хвосте и середине он уже нагонялся за карьеру.
ОтветОнонаоно
Я думаю борьба за подиумы тоже неплохо. А в хвосте и середине он уже нагонялся за карьеру.
Ну для борьбы за подиумы надо бы сначала дойти до стадии стабильной борьбы за очки
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