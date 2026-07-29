Журналист Бенсон: «Алонсо склоняется к тому, чтобы остаться, есть ощущение – если будет уверен в «Астон Мартин» в 2027-м»

Бенсон предположил, что Алонсо останется в «Астон Мартин».

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон сообщил, что думает о будущем пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, которому сегодня исполнилось 45 лет.

«Алонсо понять трудно, и порой он говорит загадками.

У меня есть ощущение, что он склоняется к тому, чтобы остаться – но лишь в том случае, если будет уверен в приличной форме «Астон Мартин» в следующем году. Еще один сезон, подобный первой половине этого – пилотаж в хвосте, отсутствие какой бы то ни было борьбы – его вообще не привлекает.

В Венгрии дебютировала новая машина «Астон Мартин», которая стала существенным шагом вперед. Следующий шаг – новый мотор «Хонды», который привезут на Гран-при Нидерландов после летнего перерыва.

Для Алонсо [прогресс по части двигателя] столь же важен. Он хочет видеть доказательство того, что «Хонда » способна улучшить ситуацию – не в последнюю очередь из-за личного опыта работы в «Макларене » в 2015-2017 годах, когда «Хонда » не сдерживала обещания.

Мне сказали, что он подождет, как все сложится, прежде чем всерьез задумываться о решении. Команда хочет, чтобы он остался. В конечном счете все в руках Алонсо», – написал журналист.

Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет

Фернандо Алонсо: «Приятно снова сражаться. Чемпионат фактически начнется со второй половины для «Астон Мартин»