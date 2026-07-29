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Стефано Доменикали о критике регламента: «Не собираюсь никому затыкать рот»
Босс «Ф-1» заявил, что не затыкает рот гонщикам.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал критические высказывания о регламенте 2026 года со стороны пилотов.

«На мой взгляд, сейчас наша серия в прекрасном положении. Чемпионат на пике, если говорить о количестве людей, которые за ним следят, приходят на трибуны, о новых и старых фанатах, которые видят наш успех.

Вы меня знаете – наша серия не собирается никому затыкать рот. Красота нашего спорта заключается в том, что у каждого человека может быть свое мнение.

Но мнение есть мнение. Есть люди, которые несут ответственность. Определенные гонщики предпочитают определенные вещи. Считаю, все должно быть организовано в конструктивный процесс.

Напомню, что эти изменения произошли не без причины – не без жизненно важной причины. В противном случае сейчас мы бы обсуждали какой-то другой вид спорта. Надо это учитывать.

Я предпочитаю обсуждать проблемы в четырех стенах и пытаться найти решение. Но, повторюсь, чем громче ты заявляешь о каких-то вещах, которые выходят за рамки общей схемы, тем больше негатива направляется не в сторону нашего спорта – это скорее становится чем-то личным. Полагаю, все это понимают.

Вы очень хорошо знаете, как я уважаю наше сокровище – пилотов. Однако, естественно, они должны понимать, что есть один путь, по которому нам нужно следовать вместе.

И на первом месте всегда находятся фанаты – они даже выше меня. [У гонщиков] может быть личное мнение, но у меня есть обязанность служить на благо спорту.

Однако, на мой взгляд, ситуация очень хорошая, очень стабильная – это касается всех действующих лиц. Надо внимательно смотреть по сторонам и делать все, чтобы наш спорт рос – двигаясь сообща, в верном направлении», – сказал Доменикали.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoСтефано Доменикали
регламент
logoФормула-1

Комментарии

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Про новых фанатов понятно, а сос старыми как то мутно. Похоже, старые фанаты просто перестают быть фанатами и с некоторым сарказмом просто следят за гонками по привычке.
Приглашаю почитать про популярность Ф1 в 26 году: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3427489.html
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