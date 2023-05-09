Полгода назад его рассматривали на место напарника Ферстаппена.

«Ред Булл» – самая скорая на давление и расправу команда «Формулы-1»: в ее истории случались увольнения и понижения после двух десятков Гран-при (Пьер Гасли, Алекс Албон, Даниил Квят). Но, кажется, сейчас чемпионская гоночная программа идет на рекорд.

Как насчет ультиматума новичку «Альфа Таури» Нику де Врису? Советник «Ред Булл» подтвердил в интервью F1 Insider: у №21 – три ближайших этапа для прорыва, иначе программа ломится от конкурентов.

«В следующих трех гонках ничего не произойдет. Сейчас мы все обсудили с Ником – он согласен, что ему нужно прибавлять. Его напарник Юки Цунода отлично справляется, отставание слишком велико. На футбольном языке Ник получил желтую карточку, но еще не красную. Если Ник прибавит, замена перестанет быть его проблемой».

Ближайшие три этапа – это первое европейское турне по историческим автодромам: Имола, Монако и Барселона. Они идут подряд и заканчиваются 4 июля, после – вояж в Канаду.

Кандидаты на возможную замену де Вриса после Гран-при Испании (то есть восьми этапов!) тоже известны: Гельмут Марко выделил пару юниоров программы:

«В случае необходимости прибегнем к помощи молодых пилотов. В частности, речь идет о Лиаме Лоусоне и Аюму Ивасе. Кандидатура Даниэля Риккардо не рассматривается», – отдельно подчеркнул советник «Ред Булл» в ответ на слухи о возможном возвращении австралийца, ныне сидящего резервистом в основной команде.

Правда, с перечислением сразу возникли проблемы: у Ивасы из «Ф-2» не хватает очков для суперлицензии и допуска к Гран-при, потому из списка Марко можно только быстро поднять из японской «Супер-Формулы» Лиама Лоусона.

Вообще программа «Ред Булл» уже лопается от юниоров: из накатавших на допуск в «Ф-1» у чемпионов есть еще чемпион «Ф-3» Деннис Хаугер и вице-чемпион «Ф-3» Зэйн Мэлоуни, а также юный Исаак Хаджар с тремя победами в «Ф-3» (в данный момент самый неготовый).

Все эти ребята и считались главными претендентами на место в «Альфа Таури» после срыва трансфера американской звезды Колтона Херты. Ник де Врис возник совершенно внезапно и уже опытным 27-летним пилотом урвал их шанс в «молодежной» команде буквально за неделю.

Путь нидерландца действительно крайне необычный для современной «Формулы-1»: Ник успел поработать в академии «Макларена», откатать 3 года в «Ф-2», победить в одном из слабейших сезонов младшей серии в ее истории (его главным соперником оказался уже легендарный рентач Николас Латифи), перейти в «Формулу Е» в «Мерседес», отъездить там тоже три сезона, выиграть четыре гонки, выиграть хаотичнейший сезон 2020-го (6 гонщиков бились за титул на последнем этапе), а следующий же сезон завершить 9-м с двойным отставанием в очках от напарника…

Однако де Врис убедил «Мерседес» взять его резервистом, тестером и симуляторщиком в «Ф-1» – так Ник добрался до практик за рулем реальных болидов. Причем не только «Мерседеса», но и «Астон Мартин» с «Уильямсом».

Дальше последовал исторический шанс на Гран-при Италии: из-за аппендицита Алекс Албон уступил Нику синий кокпит на один заезд, и де Врис без подготовки заехал в топ-10 с разгромом Латифи.

Это выглядело феерическим достижением, и навсегда останется таковым, но все-таки нужно понимать: особенности «Уильямса» – хорошая работа болида на треках с длинными прямыми и небольшим количеством медленных поворотов. Монца как раз из таких, и при попадании в паровозик DRS достаточно просто не допускать ошибок на входе в повороты, чтобы удерживать позицию. Лучше шанса заработать очки на «Уильямсе» просто нет, и де Врису повезло его реализовать – и действительно впечатлить весь паддок.

Босс всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко тоже попал под мощнейшее впечатлением – переговоры после триумфального Гран-при Италии и катапультировали де Вриса в «Альфа Таури». Исключительно эмоциональное решение под влиянием одной гонки и в контексте нежелания оставлять парня прямым конкурентам.

Его примеряли в «Ред Булл» еще до старта сезона

Очки на худшей машине в дебютном Гран-при произвели гигантское впечатление на «Формулу-1» – Марко сразу ждал именно от де Вриса лидерства в «Альфа Таури»:

«Юки еще молод и у него нет такого опыта и бэкграунда, как у де Вриса. Так что стать лидером команды должен именно Ник с точки зрения имеющегося опыта и личностных качеств лидером.

Сейчас не строим планы относительно того, что будет после 2028 года (когда истечет контракт Ферстаппена), не планируем точно однажды посадить Ника в «Ред Булл». Дело в уровне выступлений».

Да, парень только попал в «Ф-1» – а его сразу начали примерять к «Ред Булл» так, что шефу их пилотов пришлось немного снижать ожидания!

Ведь его бывший босс Тото Вольфф провожал из «Мерседеса» такими словами: «Надеюсь, он будет выступать так хорошо, что однажды окажется в «Ред Булл», потому что он этого заслуживает».

«Не сомневаюсь, что Ник способен выигрывать гонки в подходящей команде и подходящей машине, – цитирует главного гоночного инженера «Мерседеса» Эндрю Шовлина нидерландская книга «Макс и Ник» о путях Ферстаппена и де Вриса. – Не удивлюсь, если довольно скоро мы будем сражаться с ним как пилотом заводской команды «Ред Булл». Меня вовсе не удивит, если это произойдет в ближайшие 12 месяцев или около того».

Шеф «Альфа Таури» Франц Тост тоже пытался сбить галопирующие ожидания:

«Все, что пишет пресса и болельщики в соцсетях – это одно, но если тебя начнет это беспокоить, ты не сможешь сосредоточиться на действительно важных для тебя вещах. Нику нужно сесть за руль болида и показать свой максимум. Худшее, что может сделать Ник – это начать сравнивать себя с Ферстаппеном. Мы надеемся, что Ник сможет регулярно попадать в третий сегмент квалификации, что он будет зарабатывать как можно больше очков».

Что же думал сам Ник о хайпе вокруг?

«Если не считать три теста для новичков – два раза с «Мерседесом», один с «Альфа Таури», то у меня вообще не было нормальной тренировки. Мне довелось поездить на множестве других машин, но думаю, это не особо поможет улучшить время на треке – потому что, на самом деле, меня сильно ограничили.

Опыт в работе с разными командами в различных условиях очень полезен. Однако в вопросах времени на одном круге и гоночного темпа, думаю, я уступаю другим новичкам этого года. [Участие в «Ф-1»] – шанс показать себя, но в то же время можно больше проиграть, чем выиграть».

Тем не менее, он тоже декларировал цель «мейк «Альфа Таури» грейт эгейн»: «Зимой мы хотим постараться добиться необходимого прогресса и вернуться в топ-5. А реалистичность шансов добиться этого будет зависеть от скорости машины»

Похоже, для этого его и брали: Гельмут Марко так впечатлился одной внезапной гонкой, что решил: вот она, новая большая звезда, готовая тащить середняка в топ-5 примерно как Ферстаппен работает с «Ред Булл».

Проблема только в одном: такая логике не предполагала возможного тяжелого и ознакомительного периода. Де Врис должен был сразу привозить результат не хуже Цуноды – а у Ника пока 0 очков. Таких сейчас в «Ф-1» только двое – он и другой новичок Логан Сарджент на даже более бедовом «Уильямсе».

Потому после старта сезона тема возможного перехода в «Ред Булл» быстро прошла: «Первым делом ему нужно сосредоточиться на том, чтобы как можно дольше выступать в «Формуле-1». И чтобы после этого претендовать на место в «Ред Булл», у него в активе должны быть выдающиеся выступления».

И только Тост предупреждал: сразу ждать от де Вриса рывка странно:

«Я всегда говорю: новичку при переходе в «Ф-1» нужно минимум три года, чтобы полностью осознать, как здесь все делается. И для Ника – то же самое».

Однако Марко еще до старта сезона обозначил режим «впечатлите меня сейчас»:

«Должен ли Цунода проявить себя? Да, должен. Но то же относится к Нику де Врису. Это дебютный год, однако у него большой опыт в других сериях и на должности тест-гонщика. Для обоих это ключевой сезон, если они хотят остаться в «Формуле-1», – сказал Марко.

Неужели де Врис прямо настолько плох?

Сравнение с Цунодой действительно не впечатляет: у Юки два финиша в топ-10 и еще три 11-х позиции, он практически в каждой гонке бился за очки на довольно слабой машине. И (впервые в карьере!) продемонстрировал стабильность – которую ждали прежде всего от опытного де Вриса.

Ник же – последний в общем зачете с 14-й финишной позицией в лучших. Сарджент обошел его 12-м местом в Бахрейне, но в целом они оба пока показывают сравнимый средний уровень. Логан впечатляет даже побольше с учетом меньшего опыта и более слабой машины.

Но еще большей проблемой де Вриса стали квалификации: до Майами Цунода укатывал его 4:0, причем выше 15-й квалификационной позиции Ник не добрался. Юки же даже попадал в в третий сегмент в Азербайджане и взял там 8-е – пока напарник тестировал барьеры:

В гонке де Врис вновь задел стену и сломал подвеску – сход и 0 очков.

И это просто краткий хайлайт всего старта сезона де Вриса: начал Ник со схожего завала квалификации в Бахрейне и продолжил в Саудовской Аравии (потерял практику из-за замены мотора и не совладал со сбоящей машиной).

Только в Австралии де Врис «просто» квалификацировался на своей лучшей позиции – 15-й – в 0,3 секунды от Цуноды, провел почти беспроблемную (но и не слишком удачную) гонку и уехал в гравий после боулинга Сарджента.

В Майами же Ник впервые переквалифицировал Цуноду на 0,2 секунды, но на старте гонки сломал болид о Норриса.

Можно ли сказать, будто результаты де Вриса – совсем кошмар, заслуживающий ультиматума после пятого Гран-при и высадки после восьмого? Скорее нет: показатели де Вриса – обычные для новичка на не самой сильной машине относительно напарника на третьем сезоне. Причем шеф «Альфа Таури» с самого начала предвидел трудности в случае неудачи с болидом:

«Если болид будет работать хорошо, то Юки Цуноде должно хватить опыта подобрать правильные настройки. То же касается и Ника де Вриса. Если же машина будет работать не лучшим образом, то у нас возникнет большая проблема, ведь с неопытными гонщиками мы не сможем эффективно развивать машину, о которой мало знаем».

Реальность контрастирует с огромными ожиданиями: несмотря на годы в «Формуле Е», в «Ф-2» и в «Мерседесе», де Врис не может с первых же дней в «Ф-1» вести за собой развитие аутсайдера. Он попросту мало знает о новой технике – даже для использования чемпионских подходов к работе на адаптацию нужно некоторое время, а Марко явно ждал результата прямо сразу.

Де Врису же трудно дается переход на «Ф-1». Его силой считали городские автодромы (по которым он ездил три года в «Формуле Е»), но у электроболидов другие покрышки, другая мощность и разгонная динамика, а следовательно, и другие траектории. В болидах «Ф-1» привычное по электосерии просто не работало: при попытке атаковать в подобном стиле на улицах аравийской «Джидды» болид «Альфа Таури» просто срывало:

Оттуда же и мелкие многочисленные ошибки Ника на других треках: ему пришлось переучиваться обратно на другие машины. В практиках за «Уильямс», «Мерседес» и «Астон Мартин» он не атаковал на полную, и помарки не просматривались, а на Гран-при Италии почти нет действительно сложных поворотов – плюс любой пилот отлично знает «Монцу» наизусть, потому так его слабости просто не проявились.

В итоге де Вриса брали как готовую звезду и горячий резерв для «Ред Булл», а он начал как средний дебютант со своими слабостями. И Гельмут Марко таких не любит – обычно в гонщиках он разочаровывается достаточно быстро, но юниорам временами дает немного времени и дополнительный шанс. Однако Ник – давно не юниор, и если в ближайшие Гран-при он не выдаст что-то уровня перфоманса на прошлогоднем Гран-при Италии – его действительно запросто могут уволить.

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli, Mark Thompson; globallookpress.com/Florent Gooden/Dppi, Hoch Zwei/Keystone Press Agency