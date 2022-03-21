Машину Ферстаппена сломали на пит-стопе – Макс не смог рулить. А ведь год назад бригада «Ред Булл» рвала всех на сменах шин

Новые правила изменили все.

Макс Ферстаппен 40 кругов претендовал на победу на первом Гран-при нового сезона «Формулы-1»: трижды подряд атаковал Шарля Леклера, ругался по радио на слишком консервативный подход к контролю износа за шинами и шел на смелые тактики трех остановок.

Последняя – на 43-м круге – как раз его и подвела: после нее чемпион внезапно пожаловался на потерю отзывчивости руля.

«Не то чтобы руль внезапно стал тяжелым или вроде того, нет, руль просто стало почти невозможно поворачивать, – объяснил Макс. – И чем быстрее я ехал – тем ощутимее становилась проблема. На руле появилась задержка – например, каждый раз когда я поворачивал руль направо, проходило какое-то время, прежде чем машина на это реагировала.

Собственно, именно поэтому я провалил рестарт. Хотел нажать на газ, но просто не мог выпрямить колеса, они просто застряли. Это точно случилось после того, как на пит-стопе механики установили колеса на болид и отпустили домкрат. С машиной что-то случилось».

Похоже, бригада «Ред Булл» – лучшая в прошлых годах с умопомрачительными пит-стопами быстрее двух секунд – просто слишком резко сбросила RB18 чемпиона на асфальт. Советник программы Гельмут Марко тоже признал: дело именно последствиях остановки в боксах.

Вот как это случилось:

А вот последствия – спасибо техническому эксперту F1 TV Крэйгу Скарборо: на машине Ферстаппена просто погнули один из пилонов титановой подвески:

Это последствия новых правил – ведь колеса стали тяжелее на 1,5 кг за счет увеличения диска и объема «нерезиновых» внутренностей.

Потому и требования к пит-стопам изменились. «Ред Булл» пытался перестроиться и все равно выдавать ультрабыстрые времена, но еще на тестах несколько раз ронял болиды – а шеф команды Кристиан Хорнер прогнозировал конец эры экспресс-обслуживания.

«Пит-стопы станут медленнее. Это логично, ведь колеса стали больше и тяжелее. Сомневаюсь, что мы сможем проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды. Хотя надеюсь, что результаты упадут не сильно и время пит-стопа составит 2 с небольшим секунды. Это будет хорошим результатом.

К счастью, наш механик Олаф на заднем домкрате по-прежнему с нами. Он один из самых высоких парней в команде и очень силен. Ведь чтобы поднимать такие болиды нужно много сил».

В итоге быстрейшими в Бахрейне оказались механики «Макларена» – они обслужили Дэна Риккардо за 2,31 секунды. Второе место – у Карлоса Сайнса и «Феррари», а третье – у «Альпин» (2,33 и 2,46 секунды).

«Ред Булл» же пока не выбрался за пределы отметки в 2,6 секунды, а «Мерседеса» вообще нет в топ-10.

Конечно, в итоге гонку Ферстаппена добили проблемы с подачей топлива, но и с погнутой подвеской он вряд ли в итоге отбился бы от Сайнса (и, возможно, от Хэмилтона тоже). «Ред Булл» предстоит много работы.

Фото: REUTERS/Giuseppe Cacace