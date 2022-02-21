Олимпийские виды: Пекин-2022
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Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие

Анна Щербакова Анна Щербакова
Александра Трусова Александра Трусова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Александр Большунов Александр Большунов
Максим Цветков Максим Цветков
Елена Вяльбе Елена Вяльбе
Камила Валиева Камила Валиева
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Лыжи Лыжи

Пекин-2022 официально закрыт – вероятно, самая необычная зимняя Олимпиада в истории теперь в прошлом.

Помните же общую тревогу за будущее Игр перед открытием: получится ли довести программу до концу, не свалившись в битву ПЦР-тестов? Не потеряются ли в карантинах и ковид-протоколах спортсмены, а вместе с ними и здравый смысл?

Китай справился, хотя Игры-2022 точно не станут лучшими в истории – по организации, логистике, гостеприимству, картинке. Но, пожалуй, важнее, что в историю они войдут спортивными сюжетами и яркими эмоциями, а не печальным итогом, как, например, молодежный чемпионат мира по хоккею под Новый год.

Олимпиада-2022 стала торжеством норвежского спорта – 37 медалей, 16 побед и первое место в медальном зачете в любых координатах подсчета.

Если и нужен пример, как должен выглядеть зимний спорт в зимней стране, то это Норвегия: всего 84 спортсмена (у России – 212), зато россыпь из абсолютных героев в своих дисциплинах (Йохауг, Клэбо, Бо, Ройселанн, Линдвик, Граабак) и побед в шести разных видах. Лучшая Олимпиада за все время.

У сборной России на Играх-2022 всего на пять медалей меньше, чем у норвежцев, хотя по золоту отставание серьезнее – почти в три раза.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление. Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал», – итоги от главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Если бы не Большунов, результаты Олимпиады были бы крайне печальными. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании – других нет», – а это альтернативный взгляд от спецпредставителя президента России и большого фаната спорта Сергея Иванова.

Пекин-2022 – яркий пример, насколько наш спорт противоречив: в зависимости от ракурса он выглядит и мощным провалом, и бодрым прогрессом.

32 медали России в Пекине – реальный рекорд (хотя не стоит забывать, что сразу после закрытия Сочи-2014 их было 33). Но если вникать в детали, все не так однозначно.

Лишь несколько фактов о сборной России, которые оттеняют медальное чудо в Пекине-2022:

• у команды лишь 9-е место в медальном зачете – хуже было только в Ванкувере-2010 и Пхенчхане-2018;

• победы пришли только в двух видах спорта – лыжах и фигурном катании. Для зимней страны слишком узкая специализация: у Норвегии, Германии и Швеции чемпионы в шести видах спорта, у Китая и США – в пяти. 

• у России всего два чемпиона в личных дисциплинах – Александр Большунов и Анна Щербакова. Еще три победы пришли в командных дисциплинах – круто, если говорить о развитии спорта в стране (а в фигурке и лыжах Россия точно на подъеме), но героев, способных в одиночку подчинять себе дисциплины, в России точно должно быть больше;

• медали в 10 дисциплинах из 15 – достойный охват, но только в четырех видах получилось собрать больше трех подиумов. Еще одна проблема – в максимально медальных видах, на которые перед Олимпиадой рассчитывала Россия (коньки, фристайл, сноуборд), набралось всего шесть подиумов;

• провал в дисциплинах, которые изначально не казались безнадежными – скелетоне, сноуборде, керлинге, бобслее, коньках – здесь сборные точно способны приносить другие эмоции;

• скандал вокруг Камилы Валиевой, который снова вернул российский спорт во времена недоверия и подозрений. А самое неприятное, что он не закончился с закрытием Олимпиады – золото России в командном турнире остается неофициальным, а вопрос о его легитимности будет решать Спортивный арбитражный суд;

• 13 раз российские спортсмены оставались в шаге от подиума – на четвертом месте. Драмы Максима Цветкова, Александра Третьякова, Сергея Трофимова, Анастасии Таталиной, Камилы Валиевой – сюжеты, на которые невозможно смотреть без слез. 

• сразу пять действующих чемпионов мира из России в Пекине-2022 не добрались до медали – Максим Буров (фристайл), Роман Репилов (сани), Анастасия Таталина, Дмитрий Логинов и София Надыршина (сноуборд). Индикатор, который подсвечивает проблемы лидеров с подводкой к главному старту – и физически, и ментально.

Все это – резерв для роста, который мог бы сделать Россию лучшей в зимнем спорте – хотя бы по медалям.

Но давайте на какое-то время оставим медальный зачет чиновникам. Возможно, наши депутаты скоро примут закон об альтернативном подсчете медалей на территории России, но вряд ли это что-то изменит: спортсмены все равно будут мечтать об олимпийских титулах, а серебро, бронза или место в топ-7 так и останутся лишь более мягким синонимом поражения.

После слов о депутатах самое время перейти к олимпийскому позитиву – его в Пекине-2022 тоже хватало.

1. Лыжники провели потрясающую Олимпиаду, а Большунов – главный зимний спортсмен России

Пекин-2022 – безусловный триумф российских лыж: 11 медалей, 4 золота, 10 разных призеров и лучшая Олимпиада в истории по количеству медалей (по золоту – вторая после Нагано-1998).

Здесь удивительно совпали идеальные компоненты успеха: талант и трудолюбие Александра Большунова – очевидно, главного героя нашего зимнего спорта; топ-менеджмент Елены Вяльбе, которая показывает пример, как идеально руководить федерацией; методики разных тренерских школ – в сборной отдельно друг от друга работают четыре группы.

А еще здесь настолько мощная команда, что норвежцы выдали худший результат в лыжах за долгие годы. И даже в альтернативной реальности, где нет Большунова, два личных золота осталось бы в России – силами Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.

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Пожалуй, сейчас это вообще лучшая сборная в нашем спорте – по результатам, плотности лидеров, атмосфере и какому-то достоинству, с которым парни и девчонки выходят на трассу и уходят с нее.

И даже немного удивительно, что такая команда у нас появилась.

2. Фигурное катание – еще один национальный вид спорта в России, которым нужно дорожить

В фигурке не сложилось с медалями в каждом виде (не справились парни), но прямо сейчас Россия – главный мировой центр ее развития.

Победа Анны Щербаковой и вообще турнир фигуристок – огненный блокбастер с элементами психологического саспенса, который точно останется в истории. А еще наверняка повлечет изменения в правилах этого спорта.

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Сейчас это кажется невероятным, но еще на Играх-2010 у России не было побед в фигурке: всего две медали – объективная картинка того времени.

Мы настолько привыкли к успехам фигуристов, что расстраиваемся отсутствию золота в парах и танцах, в шоке от неполного женского пьедестала и живем с ощущением, что в Пекине не сбылись максимальные ожидания.

Возможно, это правда, но если рассматривать прокаты Трусовой, Тарасовой/Морозова, Синицыной/Кацалапова, Мишиной/Галлямова вне золотого контекста, то это что-то предельно близкое к гениальному. 

Давайте дорожить этим моментом – совсем не факт, что так будет всегда.

3. В биатлоне тоже достойная банда, которой жутко не везло

Пекин-2022 – мистическое место для российских биатлонистов, которые невообразимо теряли, казалось бы, выигранные медали.

Фэйл Эдуарда Латыпова на последней стрельбе, обиднее которого ничего невозможно представить, оставил команду без очевидного золота в эстафете.

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Два четвертых места Максима Цветкова – сначала в одном точном выстреле от золота, а затем в 1,7 секунды от медали – тоже невероятная карма.

Но все равно у сборной четыре медали – перед Играми такой план казался излишне оптимистичным. А самое главное – в команде есть люди, вокруг которых можно выстраивать стратегию: Латыпов, Цветков, Логинов, Резцова, Нигматуллина. 

И этот сезон – важная точка отсчета для нашего биатлона: продолжение прогресса или откат после всплеска на предолимпийском настроении.

4. Историческое чудо в командном турнире – шанс для наших прыжков с трамплина 

На самом деле, свалившееся на Россию серебро в командном миксте – огромный аванс, но прогресс бросался в глаза и без него. В мужской команде вырос очевидный лидер Евгений Климов с кубковыми подиумами и топ-прыжками из личного турнира, появился юный Даниил Садреев – один из главных мировых талантов поколения, на подходе еще несколько перспективных ребят.

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А еще, кажется, здесь внятные руководители, которые имеют шанс сделать из красивого иноземного спорта что-то интересное – инерция после Пекина точно появится, а трамплины и базы для подготовки остались после Сочи-2014. 

5. У нашего экстрима дикий потенциал, а еще там открытые ребята, которые просто кайфуют от спорта

Эта Олимпиада совсем не получилась у фристайлистов и сноубордистов, хотя перед ее началом все выглядело намного оптимистичнее. Видимо, звезды – Логинов, Надыршина, Максим Буров, Таталина – еще слишком молоды для больших дел на Олимпиадах, но эмоции в этих видах все равно особенные.

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Вы точно запомнили этих спортсменов в лицо: Сашу Паршину, которая назвала свой сноуборд в честь дедушки; Сергея Ридзика, со слезами разговаривающего с женой через камеру; трогательный финал карьеры Вика Уайлда; объятия Ильи Бурова с украинцем Александром Абраменко.

Наверное, именно такими и должны быть олимпийские эмоции (пусть хоккеисты в своей искренности и считают иначе), и даже не важно – выиграл спортсмен медаль или вылетел в квалификации. 

Вот тогда наш спорт станет еще лучше. А уж медали в Милане-2026 наши чиновники посчитают как надо.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Maja Hitij; REUTERS/Kim Hong-Ji, Kai Pfaffenbach, Phil Noble, Fabrizio Bensch; globallookpress.com/YUTAKA/AFLO, Kenjiro Matsuo/AFLO

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