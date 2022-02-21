Олимпиада-2022 показала, как противоречив наш спорт: с разных ракурсов это похоже и на провал, и на бодрое развитие

Пекин-2022 официально закрыт – вероятно, самая необычная зимняя Олимпиада в истории теперь в прошлом.

Помните же общую тревогу за будущее Игр перед открытием: получится ли довести программу до концу, не свалившись в битву ПЦР-тестов? Не потеряются ли в карантинах и ковид-протоколах спортсмены, а вместе с ними и здравый смысл?

Китай справился, хотя Игры-2022 точно не станут лучшими в истории – по организации, логистике, гостеприимству, картинке. Но, пожалуй, важнее, что в историю они войдут спортивными сюжетами и яркими эмоциями, а не печальным итогом, как, например, молодежный чемпионат мира по хоккею под Новый год.

Олимпиада-2022 стала торжеством норвежского спорта – 37 медалей, 16 побед и первое место в медальном зачете в любых координатах подсчета.

Если и нужен пример, как должен выглядеть зимний спорт в зимней стране, то это Норвегия: всего 84 спортсмена (у России – 212), зато россыпь из абсолютных героев в своих дисциплинах (Йохауг, Клэбо, Бо, Ройселанн, Линдвик, Граабак) и побед в шести разных видах. Лучшая Олимпиада за все время.

У сборной России на Играх-2022 всего на пять медалей меньше, чем у норвежцев, хотя по золоту отставание серьезнее – почти в три раза.

«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление. Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал», – итоги от главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Если бы не Большунов, результаты Олимпиады были бы крайне печальными. Я прямо говорю. У нас вообще золотые медали только в лыжах и фигурном катании – других нет», – а это альтернативный взгляд от спецпредставителя президента России и большого фаната спорта Сергея Иванова.

Пекин-2022 – яркий пример, насколько наш спорт противоречив: в зависимости от ракурса он выглядит и мощным провалом, и бодрым прогрессом.

32 медали России в Пекине – реальный рекорд (хотя не стоит забывать, что сразу после закрытия Сочи-2014 их было 33). Но если вникать в детали, все не так однозначно.

Лишь несколько фактов о сборной России, которые оттеняют медальное чудо в Пекине-2022:

• у команды лишь 9-е место в медальном зачете – хуже было только в Ванкувере-2010 и Пхенчхане-2018;

• победы пришли только в двух видах спорта – лыжах и фигурном катании. Для зимней страны слишком узкая специализация: у Норвегии, Германии и Швеции чемпионы в шести видах спорта, у Китая и США – в пяти.

• у России всего два чемпиона в личных дисциплинах – Александр Большунов и Анна Щербакова. Еще три победы пришли в командных дисциплинах – круто, если говорить о развитии спорта в стране (а в фигурке и лыжах Россия точно на подъеме), но героев, способных в одиночку подчинять себе дисциплины, в России точно должно быть больше;

• медали в 10 дисциплинах из 15 – достойный охват, но только в четырех видах получилось собрать больше трех подиумов. Еще одна проблема – в максимально медальных видах, на которые перед Олимпиадой рассчитывала Россия (коньки, фристайл, сноуборд), набралось всего шесть подиумов;

• провал в дисциплинах, которые изначально не казались безнадежными – скелетоне, сноуборде, керлинге, бобслее, коньках – здесь сборные точно способны приносить другие эмоции;

• скандал вокруг Камилы Валиевой, который снова вернул российский спорт во времена недоверия и подозрений. А самое неприятное, что он не закончился с закрытием Олимпиады – золото России в командном турнире остается неофициальным, а вопрос о его легитимности будет решать Спортивный арбитражный суд;

• 13 раз российские спортсмены оставались в шаге от подиума – на четвертом месте. Драмы Максима Цветкова, Александра Третьякова, Сергея Трофимова, Анастасии Таталиной, Камилы Валиевой – сюжеты, на которые невозможно смотреть без слез.

• сразу пять действующих чемпионов мира из России в Пекине-2022 не добрались до медали – Максим Буров (фристайл), Роман Репилов (сани), Анастасия Таталина, Дмитрий Логинов и София Надыршина (сноуборд). Индикатор, который подсвечивает проблемы лидеров с подводкой к главному старту – и физически, и ментально.

Все это – резерв для роста, который мог бы сделать Россию лучшей в зимнем спорте – хотя бы по медалям.

Но давайте на какое-то время оставим медальный зачет чиновникам. Возможно, наши депутаты скоро примут закон об альтернативном подсчете медалей на территории России, но вряд ли это что-то изменит: спортсмены все равно будут мечтать об олимпийских титулах, а серебро, бронза или место в топ-7 так и останутся лишь более мягким синонимом поражения.

После слов о депутатах самое время перейти к олимпийскому позитиву – его в Пекине-2022 тоже хватало.

1. Лыжники провели потрясающую Олимпиаду, а Большунов – главный зимний спортсмен России

Пекин-2022 – безусловный триумф российских лыж: 11 медалей, 4 золота, 10 разных призеров и лучшая Олимпиада в истории по количеству медалей (по золоту – вторая после Нагано-1998).

Здесь удивительно совпали идеальные компоненты успеха: талант и трудолюбие Александра Большунова – очевидно, главного героя нашего зимнего спорта; топ-менеджмент Елены Вяльбе, которая показывает пример, как идеально руководить федерацией; методики разных тренерских школ – в сборной отдельно друг от друга работают четыре группы.

А еще здесь настолько мощная команда, что норвежцы выдали худший результат в лыжах за долгие годы. И даже в альтернативной реальности, где нет Большунова, два личных золота осталось бы в России – силами Дениса Спицова и Ивана Якимушкина.

Пожалуй, сейчас это вообще лучшая сборная в нашем спорте – по результатам, плотности лидеров, атмосфере и какому-то достоинству, с которым парни и девчонки выходят на трассу и уходят с нее.

И даже немного удивительно, что такая команда у нас появилась.

2. Фигурное катание – еще один национальный вид спорта в России, которым нужно дорожить

В фигурке не сложилось с медалями в каждом виде (не справились парни), но прямо сейчас Россия – главный мировой центр ее развития.

Победа Анны Щербаковой и вообще турнир фигуристок – огненный блокбастер с элементами психологического саспенса, который точно останется в истории. А еще наверняка повлечет изменения в правилах этого спорта.

Сейчас это кажется невероятным, но еще на Играх-2010 у России не было побед в фигурке: всего две медали – объективная картинка того времени.

Мы настолько привыкли к успехам фигуристов, что расстраиваемся отсутствию золота в парах и танцах, в шоке от неполного женского пьедестала и живем с ощущением, что в Пекине не сбылись максимальные ожидания.

Возможно, это правда, но если рассматривать прокаты Трусовой, Тарасовой/Морозова, Синицыной/Кацалапова, Мишиной/Галлямова вне золотого контекста, то это что-то предельно близкое к гениальному.

Давайте дорожить этим моментом – совсем не факт, что так будет всегда.

3. В биатлоне тоже достойная банда, которой жутко не везло

Пекин-2022 – мистическое место для российских биатлонистов, которые невообразимо теряли, казалось бы, выигранные медали.

Фэйл Эдуарда Латыпова на последней стрельбе, обиднее которого ничего невозможно представить, оставил команду без очевидного золота в эстафете.

Два четвертых места Максима Цветкова – сначала в одном точном выстреле от золота, а затем в 1,7 секунды от медали – тоже невероятная карма.

Но все равно у сборной четыре медали – перед Играми такой план казался излишне оптимистичным. А самое главное – в команде есть люди, вокруг которых можно выстраивать стратегию: Латыпов, Цветков, Логинов, Резцова, Нигматуллина.

И этот сезон – важная точка отсчета для нашего биатлона: продолжение прогресса или откат после всплеска на предолимпийском настроении.

4. Историческое чудо в командном турнире – шанс для наших прыжков с трамплина

На самом деле, свалившееся на Россию серебро в командном миксте – огромный аванс, но прогресс бросался в глаза и без него. В мужской команде вырос очевидный лидер Евгений Климов с кубковыми подиумами и топ-прыжками из личного турнира, появился юный Даниил Садреев – один из главных мировых талантов поколения, на подходе еще несколько перспективных ребят.

А еще, кажется, здесь внятные руководители, которые имеют шанс сделать из красивого иноземного спорта что-то интересное – инерция после Пекина точно появится, а трамплины и базы для подготовки остались после Сочи-2014.

5. У нашего экстрима дикий потенциал, а еще там открытые ребята, которые просто кайфуют от спорта

Эта Олимпиада совсем не получилась у фристайлистов и сноубордистов, хотя перед ее началом все выглядело намного оптимистичнее. Видимо, звезды – Логинов, Надыршина, Максим Буров, Таталина – еще слишком молоды для больших дел на Олимпиадах, но эмоции в этих видах все равно особенные.

Вы точно запомнили этих спортсменов в лицо: Сашу Паршину, которая назвала свой сноуборд в честь дедушки; Сергея Ридзика, со слезами разговаривающего с женой через камеру; трогательный финал карьеры Вика Уайлда; объятия Ильи Бурова с украинцем Александром Абраменко.

Наверное, именно такими и должны быть олимпийские эмоции (пусть хоккеисты в своей искренности и считают иначе), и даже не важно – выиграл спортсмен медаль или вылетел в квалификации.

Вот тогда наш спорт станет еще лучше. А уж медали в Милане-2026 наши чиновники посчитают как надо.

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello, Maja Hitij; REUTERS/Kim Hong-Ji, Kai Pfaffenbach, Phil Noble, Fabrizio Bensch; globallookpress.com/YUTAKA/AFLO, Kenjiro Matsuo/AFLO