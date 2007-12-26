Серена Уильямс – спортсменка года Associated Press, хотя не выиграла ни одного турнира

16-я ракетка мира Серена Уильямс, в этом году вернувшаяся из декрета и сыгравшая в финалах «Уимблдона» и US Open, признана спортсменкой года по версии Associated Press.

23-кратная чемпионка «Шлемов», свой последний на данный момент титул выигравшая на Australian Open-2017, получила 93 балла в голосовании американских редакторов и новостных директоров и стала спортсменкой года AP в пятый раз. Второй результат показала гимнастка Симоне Байлс (68 баллов), взявшая четыре золота на последнем чемпионате мира. В пятерку также вошли баскетболистка Арике Огунбовале, сноубордистка Хлоя Ким и пловчиха Кэти Ледеки (победительница прошлого года).

«Предыдущие звания спортсменки года AP – в 2002-м, 2009-м, 2013-м и 2015-м годах – Уильямс получала за свое доминирование. Это – за стойкость», – говорится в заметке на сайте AP.

Чаще Уильямс, которая завтра в Абу-Даби проведет выставочный матч с сестрой Винус, спортсменкой года AP становилась только Бэйб Захариас (1911-1956), одно звание взявшая как легкоатлетка и еще пять – как гольфистка.

Спортсмен года AP будет объявлен завтра.