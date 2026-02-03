Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
В Клуж-Напоке завершился первый круг турнира WTA 250.
Сара Соррибес-Тормо обыграла Викторию Томову в первом круге в Клуж-Напоке.
Сетка турнира здесь.
Transylvania Open powered by Kaufland
Клуж-Напока, Румыния
1 – 7 февраля 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
Дожала Настя все же, молодец.
Настя Захарова обыграла Каролину Плишкову. Дальше или Потапова, или Бронцетти. Скорее всего первая
Захарова сыграла в блестящем стиле.
Потапова безусловно лучшая по закатыванию глаз к небу в туре) Весь сет на приёме удивляется тому как Бронцетти наотмашь всё попадает)
Против принцессы пиковая Миннен. А дальше мощнейшая Юван. Адская сетка😔
Потапова перестала быть блондинкой?
Конечно на 7 подачах Бронцетти 0 бп-это слишком сильно для человека, игравшего 2 тая с Соболенко
Да, надоело Насте смотреть как Бронцетти попадает всё, начала сама по аутам и в сетку раскладывать)
Собралась как с Ламенс камбэкнуть походу) Брейк под ноль из ниоткуда)
В общем Бронцетти очень старается, оно и понятно, два сезона к ряду у нее отрицательный баланс побед и поражений, уже год, даже больше без выигранной водокачки. Потапова же деградировала на столько сильно за последние годы, что каждый первый матч для нее - обязательные мучения. Не видно в принципе, как она способна играть с верхней частью wta, матч с соболенко был аномалией, а сейчас она снова показывает настоящую себя. И это, кстати, прошлогодняя чемпионка клужа... сейчас хоть есть мотивация сильная, не улететь от дна в первом круге... Я думаю Бронцетти заслуживает 2-0, а ее соперница заслуживает место вне сотни рейтинга.
Вы Касаткину вчера видели? Настя по сравнению с ней играет божественно.
Касаткина мастер по выкапыванию себе ямы, с ней действительно мало кто может сравниться)
