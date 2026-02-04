Монпелье (ATP). Вавринка, Фис, Эмбер, Каррено-Буста, Ковачевич вышли во 2-й круг, Хуркач, Басилашвили выбыли
В Монпелье проходит первый круг турнира ATP 250.
Стэн Вавринка обыграл Хамада Медьедовича в первом круге турнира в Монпелье.
Сетка турнира здесь.
Open Sud de France
Монпелье, Франция
2 – 8 февраля 2026
ATP 250
Призовой фонд – 612 620 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
Забавная причёска, видно давно не стригся, с лета небось. Афро, как у молодого Майкла Джексона ))
Если не вырастит, то болтаться будет в районе 30-50