Острава (WTA). Голубич, Болтер, Шрамкова, Аванесян вышли во 2-й круг, Блинкова выбыла
В Остраве прошел первый круг турнира WTA 250.
Анна Блинкова уступила Николе Бартунковой в первом круге турнира в Остраве.
Сетка турнира здесь.
Ostrava Open
Острава, Чехия
1 – 7 февраля 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Крытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
А Блинкова схуднула - ей идёт. Любопытный матч с учётом последних подвигов чешки
Не могу сказать. что Анна была так уж плоха, но чешка на кураже взяла обе концовки. В этом смысле оба сета были как под копирку. Тот случай, когда первый круг был изначально тяжелее теоретически возможных последующих. Сегодня Анна не справилась. Отмечу, что хотя подача чешки по-прежнему не является таким уж сильным местом, эйсы сегодня проходили очень вовремя. В смысле вовремя для неё.
Далма Галфи потерпела 4-е поражение подряд, Сюзан Ламенс - 5-е.
